https://ria.ru/20230909/sochi-1895179874.html

Пляжи Сочи закрыли из-за угрозы смерчей

Пляжи Сочи закрыли из-за угрозы смерчей - РИА Новости, 09.09.2023

Пляжи Сочи закрыли из-за угрозы смерчей

Сочинские пляжи закрыты из-за возможности формирования смерчей над морем, сообщили в пресс-службе администрации курорта. РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T14:01

2023-09-09T14:01

2023-09-09T14:01

сочи

происшествия

краснодарский край

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СОЧИ, 9 сен - РИА Новости. Сочинские пляжи закрыты из-за возможности формирования смерчей над морем, сообщили в пресс-службе администрации курорта. Согласно данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в Сочи от Магри до Веселого до окончания суток субботы над морем возможны смерчи. "Пляжи курорта в целях безопасности закрыты для купания. Жителям и гостям города рекомендовано воздержаться от отдыха у воды и предпринять все необходимые меры предосторожности", - сказали в сочинской мэрии. Дополняется, что работа городских служб переведена на усиленный режим работы. По сообщению корреспондента РИА Новости, сейчас на курорте ясная погода, осадков и ветра нет, температура воздуха плюс 25 градусов.

https://ria.ru/20230907/plyazhi-1894841813.html

сочи

краснодарский край

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сочи, происшествия, краснодарский край