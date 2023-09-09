https://ria.ru/20230909/sochi-1895179874.html
Пляжи Сочи закрыли из-за угрозы смерчей
Пляжи Сочи закрыли из-за угрозы смерчей - РИА Новости, 09.09.2023
Пляжи Сочи закрыли из-за угрозы смерчей
Сочинские пляжи закрыты из-за возможности формирования смерчей над морем, сообщили в пресс-службе администрации курорта. РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T14:01
2023-09-09T14:01
2023-09-09T14:01
сочи
происшествия
краснодарский край
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СОЧИ, 9 сен - РИА Новости. Сочинские пляжи закрыты из-за возможности формирования смерчей над морем, сообщили в пресс-службе администрации курорта. Согласно данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в Сочи от Магри до Веселого до окончания суток субботы над морем возможны смерчи. "Пляжи курорта в целях безопасности закрыты для купания. Жителям и гостям города рекомендовано воздержаться от отдыха у воды и предпринять все необходимые меры предосторожности", - сказали в сочинской мэрии. Дополняется, что работа городских служб переведена на усиленный режим работы. По сообщению корреспондента РИА Новости, сейчас на курорте ясная погода, осадков и ветра нет, температура воздуха плюс 25 градусов.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сочи, происшествия, краснодарский край
Сочи, Происшествия, Краснодарский край
Пляжи Сочи закрыли из-за угрозы смерчей
Сочинские пляжи закрыли из-за угрозы смерчей
СОЧИ, 9 сен - РИА Новости.
Сочинские пляжи закрыты из-за возможности формирования смерчей над морем, сообщили
в пресс-службе администрации курорта.
Согласно данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в Сочи от Магри до Веселого до окончания суток субботы над морем возможны смерчи.
"Пляжи курорта в целях безопасности закрыты для купания. Жителям и гостям города рекомендовано воздержаться от отдыха у воды и предпринять все необходимые меры предосторожности", - сказали в сочинской мэрии.
Дополняется, что работа городских служб переведена на усиленный режим работы.
По сообщению корреспондента РИА Новости, сейчас на курорте ясная погода, осадков и ветра нет, температура воздуха плюс 25 градусов.
В Сочи сократилась загрузка центральных пляжей