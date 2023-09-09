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СМИ: в Москве умер хирург Отари Гогиберидзе
СМИ: в Москве умер хирург Отари Гогиберидзе - РИА Новости, 09.09.2023
СМИ: в Москве умер хирург Отари Гогиберидзе
"Звездный" хирург Отари Гогиберидзе умер от последствий перенесенного COVID-19 в Москве, сообщили "Известия" со ссылкой на экс-супругу врача Яну Лапутину. РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T09:52
2023-09-09T09:52
2023-09-09T10:21
москва
происшествия
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. "Звездный" хирург Отари Гогиберидзе умер от последствий перенесенного COVID-19 в Москве, сообщили "Известия" со ссылкой на экс-супругу врача Яну Лапутину.Она рассказала журналистам, что ее бывший муж долго восстанавливался после перенесенного в феврале коронавируса.Гогиберидзе был членом Европейской конфедерации пластической реконструктивной эстетической хирургии, Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов и членом правления "Общества эстетических хирургов".
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москва, происшествия
СМИ: в Москве умер хирург Отари Гогиберидзе
Известия: в Москве умер "звездный" хирург Отари Гогиберидзе