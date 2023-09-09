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В Москве завершили первый из трех розыгрышей программы "Миллион призов" - РИА Новости, 09.09.2023
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13:33 09.09.2023 (обновлено: 14:41 09.09.2023)
https://ria.ru/20230909/rozygrysh-1895176287.html
В Москве завершили первый из трех розыгрышей программы "Миллион призов"
В Москве завершили первый из трех розыгрышей программы "Миллион призов" - РИА Новости, 09.09.2023
В Москве завершили первый из трех розыгрышей программы "Миллион призов"
Более миллиона участников программы "Миллион призов", проголосовавшие 8 сентября онлайн или с использованием терминалов на избирательном участке, получили до... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T13:33
2023-09-09T14:41
общество
москва
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Более миллиона участников программы "Миллион призов", проголосовавшие 8 сентября онлайн или с использованием терминалов на избирательном участке, получили до пяти тысяч призовых баллов в первом розыгрыше, сообщается на сайте мэра Москвы. "Призовые баллы получили 1 094 159 человек", - говорится в сообщении.Победителям начислили от 1 000 до 5 000 призовых баллов. Их можно потратить на благотворительность или на покупки у партнеров акции, в числе которых магазины, рестораны, музеи, театры. Один балл равен одному рублю. Подробную информацию о программе можно найти на ее сайте.После 12.00 победителям розыгрыша отправят СМС-сообщения. Им потребуется активировать код участника до 25 сентября включительно. Выборы мэра начались в Москве 8 сентября, они продлятся три дня, проголосовать можно четырьмя способами. Жители столицы, которые выберут формат онлайн-голосования, могут принять участие в акции "Миллион призов".
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общество, москва, единый день голосования в россии — 2023
Общество, Москва, Единый день голосования в России — 2023
В Москве завершили первый из трех розыгрышей программы "Миллион призов"

Участники выборов мэра Москвы могут активировать коды "Миллиона призов"

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкКлавиатура
Клавиатура - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Более миллиона участников программы "Миллион призов", проголосовавшие 8 сентября онлайн или с использованием терминалов на избирательном участке, получили до пяти тысяч призовых баллов в первом розыгрыше, сообщается на сайте мэра Москвы.
"Призовые баллы получили 1 094 159 человек", - говорится в сообщении.
Победителям начислили от 1 000 до 5 000 призовых баллов. Их можно потратить на благотворительность или на покупки у партнеров акции, в числе которых магазины, рестораны, музеи, театры. Один балл равен одному рублю. Подробную информацию о программе можно найти на ее сайте.
После 12.00 победителям розыгрыша отправят СМС-сообщения. Им потребуется активировать код участника до 25 сентября включительно.
Выборы мэра начались в Москве 8 сентября, они продлятся три дня, проголосовать можно четырьмя способами. Жители столицы, которые выберут формат онлайн-голосования, могут принять участие в акции "Миллион призов".
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