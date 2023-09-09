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Стала известна реакция украинцев на провал ВСУ - РИА Новости, 09.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
02:31 09.09.2023
https://ria.ru/20230909/reaktsiya-1895126233.html
Стала известна реакция украинцев на провал ВСУ
Стала известна реакция украинцев на провал ВСУ - РИА Новости, 09.09.2023
Стала известна реакция украинцев на провал ВСУ
После некоторого оптимизма последних месяцев вера украинского населения в победу ВСУ начала таять, пишет обозреватель немецкой газеты Berliner Morgenpost Ян... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T02:31
2023-09-09T02:31
специальная военная операция на украине
в мире
германия
украина
владимир путин
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. После некоторого оптимизма последних месяцев вера украинского населения в победу ВСУ начала таять, пишет обозреватель немецкой газеты Berliner Morgenpost Ян Йесен."Оптимизм последних нескольких месяцев во многих местах уступил место тревожному реализму. Большое опасение, которое неоднократно высказывалось в дискуссиях, заключается в том, что, если не будет стабильных и явно видимых военных успехов, поддержка со стороны западных партнеров ослабнет. Вера в быструю победу тает", — говорится в материале.Автор публикации отметил, что помимо отсутствия продвижения ВСУ на фронте на моральных дух украинцев влияет приближение зимы. Украинцы, по словам Джессена, опасаются, что из-за российских ударов им снова придется сидеть в темноте и холоде.Как отмечается в материале, украинское общество также не понимает "нерешительность" некоторых западных стран в поставке вооружений, запрошенных ВСУ.Украина 4 июня начала контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отметил Владимир Путин, противник не смог достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа".
https://ria.ru/20230908/zelenskiy-1894881830.html
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в мире, германия, украина, владимир путин, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Украина, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО
Стала известна реакция украинцев на провал ВСУ

Berliner Morgenpost: украинцы теряют веру в победу ВСУ и все больше боятся зимы

© AP Photo / Bram JanssenКиев, Украина
Киев, Украина - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© AP Photo / Bram Janssen
Киев, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. После некоторого оптимизма последних месяцев вера украинского населения в победу ВСУ начала таять, пишет обозреватель немецкой газеты Berliner Morgenpost Ян Йесен.
"Оптимизм последних нескольких месяцев во многих местах уступил место тревожному реализму. Большое опасение, которое неоднократно высказывалось в дискуссиях, заключается в том, что, если не будет стабильных и явно видимых военных успехов, поддержка со стороны западных партнеров ослабнет. Вера в быструю победу тает", — говорится в материале.
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Автор публикации отметил, что помимо отсутствия продвижения ВСУ на фронте на моральных дух украинцев влияет приближение зимы. Украинцы, по словам Джессена, опасаются, что из-за российских ударов им снова придется сидеть в темноте и холоде.
Как отмечается в материале, украинское общество также не понимает "нерешительность" некоторых западных стран в поставке вооружений, запрошенных ВСУ.
Украина 4 июня начала контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отметил Владимир Путин, противник не смог достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГерманияУкраинаВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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