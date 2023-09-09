https://ria.ru/20230909/putin-1895234341.html

Врио смоленского губернатора передал Путину фото Героя России Бичаева

Врио смоленского губернатора передал Путину фото Героя России Бичаева - РИА Новости, 09.09.2023

Врио смоленского губернатора передал Путину фото Героя России Бичаева

Врио губернатора Смоленской области Василий Анохин привез на встречу с президентом России Владимиром Путиным фото участника специальной военной операции, Героя... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T20:16

2023-09-09T20:16

2023-09-09T20:16

общество

россия

смоленская область

владимир путин

василий анохин

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Врио губернатора Смоленской области Василий Анохин привез на встречу с президентом России Владимиром Путиным фото участника специальной военной операции, Героя России Александра Бичаева с пожеланиями главе государства от 9-летнего сына героя. В субботу Василий Анохин на совещании по развитию Смоленской области у президента РФ Владимира Путина рассказал, что на текущий момент в специальной военной операции участвуют порядка 4 тысяч жителей Смоленской области, и они, по словам губернатора, исполняют свой боевой долг на передовой. "За период проведения специальной военной операции два офицера-смолянина удостоены высокого звания Герой России. К сожалению, посмертно. И в этой связи, уважаемый Владимир Владимирович, я хотел бы… передать вам от семьи одного из погибших Героев России - Бичаева Александра Олеговича - его фотографию с пожеланиями его девятилетнего сына, с которым я встречался, с наилучшими пожеланиями к вам", - сказал Анохин, добавив, что при возможности он готов передать портрет по окончании совещания. В пресс-службе правительства Смоленской области уточнили РИА Новости, что портрет "будет передан в соответствии с принятыми процедурами". Согласно информации правительства Смоленской области, во время разведки дозор под командованием старшего лейтенанта Александра Бичаева попал под обстрел. Бичаев принял героическое и мужественное решение - прикрыл огнем выход личного состава из окружения. Ценой спасения команды стала его жизнь - в результате артиллерийского обстрела он получил тяжелое ранение и в тот же день скончался.

https://ria.ru/20230909/pomosch-1895196930.html

россия

смоленская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, смоленская область, владимир путин, василий анохин