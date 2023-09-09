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Врио смоленского губернатора передал Путину фото Героя России Бичаева - РИА Новости, 09.09.2023
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20:16 09.09.2023
https://ria.ru/20230909/putin-1895234341.html
Врио смоленского губернатора передал Путину фото Героя России Бичаева
Врио смоленского губернатора передал Путину фото Героя России Бичаева - РИА Новости, 09.09.2023
Врио смоленского губернатора передал Путину фото Героя России Бичаева
Врио губернатора Смоленской области Василий Анохин привез на встречу с президентом России Владимиром Путиным фото участника специальной военной операции, Героя... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T20:16
2023-09-09T20:16
общество
россия
смоленская область
владимир путин
василий анохин
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Врио губернатора Смоленской области Василий Анохин привез на встречу с президентом России Владимиром Путиным фото участника специальной военной операции, Героя России Александра Бичаева с пожеланиями главе государства от 9-летнего сына героя. В субботу Василий Анохин на совещании по развитию Смоленской области у президента РФ Владимира Путина рассказал, что на текущий момент в специальной военной операции участвуют порядка 4 тысяч жителей Смоленской области, и они, по словам губернатора, исполняют свой боевой долг на передовой. "За период проведения специальной военной операции два офицера-смолянина удостоены высокого звания Герой России. К сожалению, посмертно. И в этой связи, уважаемый Владимир Владимирович, я хотел бы… передать вам от семьи одного из погибших Героев России - Бичаева Александра Олеговича - его фотографию с пожеланиями его девятилетнего сына, с которым я встречался, с наилучшими пожеланиями к вам", - сказал Анохин, добавив, что при возможности он готов передать портрет по окончании совещания. В пресс-службе правительства Смоленской области уточнили РИА Новости, что портрет "будет передан в соответствии с принятыми процедурами". Согласно информации правительства Смоленской области, во время разведки дозор под командованием старшего лейтенанта Александра Бичаева попал под обстрел. Бичаев принял героическое и мужественное решение - прикрыл огнем выход личного состава из окружения. Ценой спасения команды стала его жизнь - в результате артиллерийского обстрела он получил тяжелое ранение и в тот же день скончался.
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общество, россия, смоленская область, владимир путин, василий анохин
Общество, Россия, Смоленская область, Владимир Путин, Василий Анохин
Врио смоленского губернатора передал Путину фото Героя России Бичаева

Врио смоленского губернатора Анохин передал Путину фото Героя России Бичаева

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкВладимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Смоленской области Василий Анохин
Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Смоленской области Василий Анохин
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Врио губернатора Смоленской области Василий Анохин привез на встречу с президентом России Владимиром Путиным фото участника специальной военной операции, Героя России Александра Бичаева с пожеланиями главе государства от 9-летнего сына героя.
В субботу Василий Анохин на совещании по развитию Смоленской области у президента РФ Владимира Путина рассказал, что на текущий момент в специальной военной операции участвуют порядка 4 тысяч жителей Смоленской области, и они, по словам губернатора, исполняют свой боевой долг на передовой.
«
"За период проведения специальной военной операции два офицера-смолянина удостоены высокого звания Герой России. К сожалению, посмертно. И в этой связи, уважаемый Владимир Владимирович, я хотел бы… передать вам от семьи одного из погибших Героев России - Бичаева Александра Олеговича - его фотографию с пожеланиями его девятилетнего сына, с которым я встречался, с наилучшими пожеланиями к вам", - сказал Анохин, добавив, что при возможности он готов передать портрет по окончании совещания.
В пресс-службе правительства Смоленской области уточнили РИА Новости, что портрет "будет передан в соответствии с принятыми процедурами".
Согласно информации правительства Смоленской области, во время разведки дозор под командованием старшего лейтенанта Александра Бичаева попал под обстрел. Бичаев принял героическое и мужественное решение - прикрыл огнем выход личного состава из окружения. Ценой спасения команды стала его жизнь - в результате артиллерийского обстрела он получил тяжелое ранение и в тот же день скончался.
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