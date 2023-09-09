https://ria.ru/20230909/pozdravlenie-1895122321.html

Путин поздравил КНДР с 75-летием основания республики

Путин поздравил КНДР с 75-летием основания республики - РИА Новости, 09.09.2023

Путин поздравил КНДР с 75-летием основания республики

Президент РФ Владимир Путин прислал поздравительную телеграмму лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну по случаю 75-летней годовщины основания КНДР, сообщает... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T00:59

2023-09-09T00:59

2023-09-09T01:23

ким чен ын

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владимир путин

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин прислал поздравительную телеграмму лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну по случаю 75-летней годовщины основания КНДР, сообщает северокорейское радио "Голос Кореи".Образование КНДР было провозглашено 9 сентября 1948 года, ежегодно эта дата отмечается на севере Корейского полуострова как государственный праздник."Президент РФ Владимир Владимирович Путин прислал 9 сентября поздравительную телеграмму председателю государственных дел КНДР Ким Чен Ыну. Он писал, что шлет Ким Чен Ыну сердечные поздравления по случаю 75-й годовщины образования КНДР", - говорится в сообщении.В телеграмме, как сообщается, президент РФ отметил, что с момента признания Советским Союзом "нового суверенного государства, появившегося на корейской земле", отношения между РФ и КНДР строятся на основе принципов дружбы, добрососедства и взаимного уважения."Накоплен значительный опыт конструктивного сотрудничества в различных областях. Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь планомерно наращивать двусторонние связи на всех направлениях. Это в полной мере отвечает интересам наших народов, идет в русле обеспечения безопасности и стабильности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии, писал адресант и пожелал Ким Чен Ыну крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам КНДР - мира и благополучия", - говорится в сообщении.Ранее Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК) передавало, что в Северной Корее уже несколько дней проходят праздничные мероприятия, в ночь на субботу состоялся военный парад, а днем планируется народный праздник и концерт.

https://ria.ru/20230908/kndr-1895087515.html

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ким чен ын, россия, владимир путин, корейский полуостров