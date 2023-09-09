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Путин поздравил КНДР с 75-летием основания республики - РИА Новости, 09.09.2023
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00:59 09.09.2023 (обновлено: 01:23 09.09.2023)
https://ria.ru/20230909/pozdravlenie-1895122321.html
Путин поздравил КНДР с 75-летием основания республики
Путин поздравил КНДР с 75-летием основания республики - РИА Новости, 09.09.2023
Путин поздравил КНДР с 75-летием основания республики
Президент РФ Владимир Путин прислал поздравительную телеграмму лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну по случаю 75-летней годовщины основания КНДР, сообщает... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T00:59
2023-09-09T01:23
ким чен ын
россия
владимир путин
корейский полуостров
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин прислал поздравительную телеграмму лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну по случаю 75-летней годовщины основания КНДР, сообщает северокорейское радио "Голос Кореи".Образование КНДР было провозглашено 9 сентября 1948 года, ежегодно эта дата отмечается на севере Корейского полуострова как государственный праздник."Президент РФ Владимир Владимирович Путин прислал 9 сентября поздравительную телеграмму председателю государственных дел КНДР Ким Чен Ыну. Он писал, что шлет Ким Чен Ыну сердечные поздравления по случаю 75-й годовщины образования КНДР", - говорится в сообщении.В телеграмме, как сообщается, президент РФ отметил, что с момента признания Советским Союзом "нового суверенного государства, появившегося на корейской земле", отношения между РФ и КНДР строятся на основе принципов дружбы, добрососедства и взаимного уважения."Накоплен значительный опыт конструктивного сотрудничества в различных областях. Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь планомерно наращивать двусторонние связи на всех направлениях. Это в полной мере отвечает интересам наших народов, идет в русле обеспечения безопасности и стабильности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии, писал адресант и пожелал Ким Чен Ыну крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам КНДР - мира и благополучия", - говорится в сообщении.Ранее Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК) передавало, что в Северной Корее уже несколько дней проходят праздничные мероприятия, в ночь на субботу состоялся военный парад, а днем планируется народный праздник и концерт.
https://ria.ru/20230908/kndr-1895087515.html
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ким чен ын, россия, владимир путин, корейский полуостров
Ким Чен Ын, Россия, Владимир Путин, Корейский полуостров
Путин поздравил КНДР с 75-летием основания республики

"Голос Кореи": Путин поздравил Ким Чен Ына и КНДР с 75-летием основания страны

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин прислал поздравительную телеграмму лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну по случаю 75-летней годовщины основания КНДР, сообщает северокорейское радио "Голос Кореи".
Образование КНДР было провозглашено 9 сентября 1948 года, ежегодно эта дата отмечается на севере Корейского полуострова как государственный праздник.
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"Президент РФ Владимир Владимирович Путин прислал 9 сентября поздравительную телеграмму председателю государственных дел КНДР Ким Чен Ыну. Он писал, что шлет Ким Чен Ыну сердечные поздравления по случаю 75-й годовщины образования КНДР", - говорится в сообщении.
В телеграмме, как сообщается, президент РФ отметил, что с момента признания Советским Союзом "нового суверенного государства, появившегося на корейской земле", отношения между РФ и КНДР строятся на основе принципов дружбы, добрососедства и взаимного уважения.
"Накоплен значительный опыт конструктивного сотрудничества в различных областях. Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь планомерно наращивать двусторонние связи на всех направлениях. Это в полной мере отвечает интересам наших народов, идет в русле обеспечения безопасности и стабильности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии, писал адресант и пожелал Ким Чен Ыну крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам КНДР - мира и благополучия", - говорится в сообщении.
Ранее Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК) передавало, что в Северной Корее уже несколько дней проходят праздничные мероприятия, в ночь на субботу состоялся военный парад, а днем планируется народный праздник и концерт.
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