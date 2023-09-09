https://ria.ru/20230909/pooschrenie-1895205364.html
Путин поручил властям Смоленской области активно поощрять бизнес
Путин поручил властям Смоленской области активно поощрять бизнес - РИА Новости, 09.09.2023
Путин поручил властям Смоленской области активно поощрять бизнес
Руководство Смоленской области должно активно использовать созданные на федеральном и региональном уровнях инструменты для поощрения деловой активности, заявил... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T16:14
2023-09-09T16:14
2023-09-09T16:14
смоленская область
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Руководство Смоленской области должно активно использовать созданные на федеральном и региональном уровнях инструменты для поощрения деловой активности, заявил президент РФ Владимир Путин во время совещания по вопросам социально-экономического развития региона в субботу. "В целом задача областного руководства, обновленной управленческой команды так спланировать работу, чтобы обеспечить комплексное развитие, активно использовать созданные на федеральном и региональном уровнях инструменты для поощрения деловой активности, запуска новых инфраструктурных, транспортных, логистических и других проектов, важных для благоустройства территорий, роста доходов и качества жизни людей", - сказал Путин. В Смоленской области 8-10 сентября проходит голосование на досрочных выборах губернатора региона. На пост претендуют четыре кандидата: врио губернатора Василий Анохин ("Единая Россия"), Михаил Ковалев (ЛДПР), Андрей Максимов (КПРФ), Роман Шклавец ("Коммунисты России"). Также в течение трех дней жители региона выбирают депутатов облдумы.
https://ria.ru/20230909/osvobozhdenie-1895196590.html
смоленская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
смоленская область, владимир путин, экономика
Смоленская область, Владимир Путин, Экономика
Путин поручил властям Смоленской области активно поощрять бизнес
Путин: в Смоленской области нужно использовать инструменты поощрения бизнеса
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Руководство Смоленской области должно активно использовать созданные на федеральном и региональном уровнях инструменты для поощрения деловой активности, заявил президент РФ Владимир Путин во время совещания по вопросам социально-экономического развития региона в субботу.
"В целом задача областного руководства, обновленной управленческой команды так спланировать работу, чтобы обеспечить комплексное развитие, активно использовать созданные на федеральном и региональном уровнях инструменты для поощрения деловой активности, запуска новых инфраструктурных, транспортных, логистических и других проектов, важных для благоустройства территорий, роста доходов и качества жизни людей", - сказал Путин.
В Смоленской области 8-10 сентября проходит голосование на досрочных выборах губернатора региона. На пост претендуют четыре кандидата: врио губернатора Василий Анохин
("Единая Россия
"), Михаил Ковалев
(ЛДПР
), Андрей Максимов
(КПРФ
), Роман Шклавец ("Коммунисты России
"). Также в течение трех дней жители региона выбирают депутатов облдумы.
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