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Путин поручил властям Смоленской области активно поощрять бизнес - РИА Новости, 09.09.2023
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16:14 09.09.2023
https://ria.ru/20230909/pooschrenie-1895205364.html
Путин поручил властям Смоленской области активно поощрять бизнес
Путин поручил властям Смоленской области активно поощрять бизнес - РИА Новости, 09.09.2023
Путин поручил властям Смоленской области активно поощрять бизнес
Руководство Смоленской области должно активно использовать созданные на федеральном и региональном уровнях инструменты для поощрения деловой активности, заявил... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T16:14
2023-09-09T16:14
смоленская область
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Руководство Смоленской области должно активно использовать созданные на федеральном и региональном уровнях инструменты для поощрения деловой активности, заявил президент РФ Владимир Путин во время совещания по вопросам социально-экономического развития региона в субботу. "В целом задача областного руководства, обновленной управленческой команды так спланировать работу, чтобы обеспечить комплексное развитие, активно использовать созданные на федеральном и региональном уровнях инструменты для поощрения деловой активности, запуска новых инфраструктурных, транспортных, логистических и других проектов, важных для благоустройства территорий, роста доходов и качества жизни людей", - сказал Путин. В Смоленской области 8-10 сентября проходит голосование на досрочных выборах губернатора региона. На пост претендуют четыре кандидата: врио губернатора Василий Анохин ("Единая Россия"), Михаил Ковалев (ЛДПР), Андрей Максимов (КПРФ), Роман Шклавец ("Коммунисты России"). Также в течение трех дней жители региона выбирают депутатов облдумы.
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смоленская область, владимир путин, экономика
Смоленская область, Владимир Путин, Экономика
Путин поручил властям Смоленской области активно поощрять бизнес

Путин: в Смоленской области нужно использовать инструменты поощрения бизнеса

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Руководство Смоленской области должно активно использовать созданные на федеральном и региональном уровнях инструменты для поощрения деловой активности, заявил президент РФ Владимир Путин во время совещания по вопросам социально-экономического развития региона в субботу.
"В целом задача областного руководства, обновленной управленческой команды так спланировать работу, чтобы обеспечить комплексное развитие, активно использовать созданные на федеральном и региональном уровнях инструменты для поощрения деловой активности, запуска новых инфраструктурных, транспортных, логистических и других проектов, важных для благоустройства территорий, роста доходов и качества жизни людей", - сказал Путин.
В Смоленской области 8-10 сентября проходит голосование на досрочных выборах губернатора региона. На пост претендуют четыре кандидата: врио губернатора Василий Анохин ("Единая Россия"), Михаил Ковалев (ЛДПР), Андрей Максимов (КПРФ), Роман Шклавец ("Коммунисты России"). Также в течение трех дней жители региона выбирают депутатов облдумы.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
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