https://ria.ru/20230909/pooschrenie-1895205364.html

Путин поручил властям Смоленской области активно поощрять бизнес

Путин поручил властям Смоленской области активно поощрять бизнес - РИА Новости, 09.09.2023

Путин поручил властям Смоленской области активно поощрять бизнес

Руководство Смоленской области должно активно использовать созданные на федеральном и региональном уровнях инструменты для поощрения деловой активности, заявил... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T16:14

2023-09-09T16:14

2023-09-09T16:14

смоленская область

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Руководство Смоленской области должно активно использовать созданные на федеральном и региональном уровнях инструменты для поощрения деловой активности, заявил президент РФ Владимир Путин во время совещания по вопросам социально-экономического развития региона в субботу. "В целом задача областного руководства, обновленной управленческой команды так спланировать работу, чтобы обеспечить комплексное развитие, активно использовать созданные на федеральном и региональном уровнях инструменты для поощрения деловой активности, запуска новых инфраструктурных, транспортных, логистических и других проектов, важных для благоустройства территорий, роста доходов и качества жизни людей", - сказал Путин. В Смоленской области 8-10 сентября проходит голосование на досрочных выборах губернатора региона. На пост претендуют четыре кандидата: врио губернатора Василий Анохин ("Единая Россия"), Михаил Ковалев (ЛДПР), Андрей Максимов (КПРФ), Роман Шклавец ("Коммунисты России"). Также в течение трех дней жители региона выбирают депутатов облдумы.

https://ria.ru/20230909/osvobozhdenie-1895196590.html

смоленская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Влада Копылова

смоленская область, владимир путин, экономика