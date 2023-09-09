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Подготовка к ВЭФ-2023 - РИА Новости, 09.09.2023
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Символика Восточного экономического форума на витрине корпуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке - РИА Новости, 1920
Восточный экономический форум
 
14:57 09.09.2023 (обновлено: 15:04 09.09.2023)
https://ria.ru/20230909/podgotovka-1895174907.html
Подготовка к ВЭФ-2023
Подготовка к ВЭФ-2023 - РИА Новости, 09.09.2023
Подготовка к ВЭФ-2023
VIII Восточный экономический форум состоится 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ)... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T14:57
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восточный экономический форум
вэф-2023
россия
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VIII Восточный экономический форум состоится 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Кадры подготовки города к масштабному мероприятию — в фотоленте Ria.ru.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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РИА Новости
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фото, фото, вэф-2023, россия
Фото, Восточный экономический форум, ВЭФ-2023, Россия

Подготовка к ВЭФ-2023

Читать ria.ru в
VIII Восточный экономический форум состоится 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Кадры подготовки города к масштабному мероприятию — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Деловая программа форума включает свыше 90 мероприятий по актуальным вопросам российской и глобальной повестки.

Девушка встречает участников Восточного экономического форума в аэропорту Кневичи во Владивостоке

Деловая программа форума включает свыше 90 мероприятий по актуальным вопросам российской и глобальной повестки.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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1 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Состоятся более 400 выступлений спикеров, посвященных проблематике изменений, происходящих в мире, оценкам текущего положения дел в мировой экономике и промышленности.

Баннеры в преддверии Восточного экономического форума в аэропорту Кневичи во Владивостоке

Состоятся более 400 выступлений спикеров, посвященных проблематике изменений, происходящих в мире, оценкам текущего положения дел в мировой экономике и промышленности.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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2 из 20
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Президент России Владимир Путин примет участие в пленарной сессии ВЭФ 12 сентября.

Владивосток

Президент России Владимир Путин примет участие в пленарной сессии ВЭФ 12 сентября.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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3 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Вместе с российским лидером в мероприятии будет участвовать вице-президент Лаоса Пани Ятхоту.

Баннеры в преддверии Восточного экономического форума на улице Светланская во Владивостоке

Вместе с российским лидером в мероприятии будет участвовать вице-президент Лаоса Пани Ятхоту.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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4 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Путин также встретится с вице-премьером Госсовета Китая Чжаном Гоцином, который будет принимать участие в работе форума.

Баннеры в преддверии Восточного экономического форума на улице Светланская во Владивостоке

Путин также встретится с вице-премьером Госсовета Китая Чжаном Гоцином, который будет принимать участие в работе форума.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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5 из 20
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

В целом на Восточном экономическом форуме ожидают представителей десяти стран, в том числе КНДР.

Баннер с символикой Восточного экономического форума во Владивостоке

В целом на Восточном экономическом форуме ожидают представителей десяти стран, в том числе КНДР.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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6 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Отдельное место в деловой программе займут мероприятия Молодежного ВЭФ.

Баннер в преддверии Восточного экономического форума на улице Светланская во Владивостоке

Отдельное место в деловой программе займут мероприятия Молодежного ВЭФ.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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7 из 20
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

На его площадках состоится более 20 деловых событий.

Баннер с символикой Восточного экономического форума во Владивостоке

На его площадках состоится более 20 деловых событий.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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8 из 20
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Молодые ученые, студенты и начинающие предприниматели смогут обсудить актуальные вопросы формирования профессионального сообщества в рамках молодежной программы ВЭФ-2023.

Владивосток

Молодые ученые, студенты и начинающие предприниматели смогут обсудить актуальные вопросы формирования профессионального сообщества в рамках молодежной программы ВЭФ-2023.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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9 из 20
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

По словам вице-премьера Юрия Трутнева, основной темой форума станут санкции.

Баннеры с символикой Восточного экономического форума в аэропорту Кневичи во Владивостоке

По словам вице-премьера Юрия Трутнева, основной темой форума станут санкции.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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10 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Организаторы сделали девизом мероприятия фразу "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию".

Зона аккредитации участников Восточного экономического форума в аэропорту Кневичи во Владивостоке

Организаторы сделали девизом мероприятия фразу "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию".

© РИА Новости / Александр Кряжев
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11 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Архитектура деловой программы включает шесть тематических блоков.

Баннер в преддверии Восточного экономического форума на Океанском проспекте во Владивостоке

Архитектура деловой программы включает шесть тематических блоков.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Одной из ключевых задач ВЭФ в 2023 году станет подведение итогов десятилетнего развития Дальнего Востока.

Баннер с символикой Восточного экономического форума - 2023 на территории кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке

Одной из ключевых задач ВЭФ в 2023 году станет подведение итогов десятилетнего развития Дальнего Востока.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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13 из 20
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

В стартовый день ВЭФ состоится первый Международный форум "День сокола", призванный стать экспертной площадкой для всестороннего диалога по вопросам сохранения, защиты и приумножения популяции хищных и редких видов птиц.

Владивосток

В стартовый день ВЭФ состоится первый Международный форум "День сокола", призванный стать экспертной площадкой для всестороннего диалога по вопросам сохранения, защиты и приумножения популяции хищных и редких видов птиц.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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14 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Кроме того, на ВЭФ обсудят создание технологий на основе ИИ.

Владивосток перед ВЭФ

Кроме того, на ВЭФ обсудят создание технологий на основе ИИ.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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15 из 20
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Система искусственного интеллекта от "Сбера" впервые в мире станет солистом на концерте, который пройдет в рамках Восточного экономического форума.

Владивосток

Система искусственного интеллекта от "Сбера" впервые в мире станет солистом на концерте, который пройдет в рамках Восточного экономического форума.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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16 из 20
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Организатором форума выступил фонд "Росконгресс".

Подготовка к ВЭФ-2023

Организатором форума выступил фонд "Росконгресс".

© РИА Новости / Виталий Аньков
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17 из 20
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Фонд "Росконгресс" – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор общероссийских, международных, конгрессных, выставочных, деловых, общественных, молодежных, спортивных мероприятий.

Баннер с символикой Восточного экономического форума у автомобильной трассы во Владивостоке

Фонд "Росконгресс" – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор общероссийских, международных, конгрессных, выставочных, деловых, общественных, молодежных, спортивных мероприятий.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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18 из 20
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Для прохода на площадку участники и гости должны сдать ПЦР-тест. Пункты сдачи работают во Владивостоке, в аэропорту, а также на острове Русском.

Владивосток

Для прохода на площадку участники и гости должны сдать ПЦР-тест. Пункты сдачи работают во Владивостоке, в аэропорту, а также на острове Русском.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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19 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Синоптики ожидают спокойную погоду во Владивостоке в дни проведения Восточного экономического форума, 11 сентября может пройти дождь.

Океанский проспект во Владивостоке

Синоптики ожидают спокойную погоду во Владивостоке в дни проведения Восточного экономического форума, 11 сентября может пройти дождь.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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Восточный экономический форумФотоВЭФ-2023Россия
 
 
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