Подготовка к ВЭФ-2023

Деловая программа форума включает свыше 90 мероприятий по актуальным вопросам российской и глобальной повестки.
Деловая программа форума включает свыше 90 мероприятий по актуальным вопросам российской и глобальной повестки.
Состоятся более 400 выступлений спикеров, посвященных проблематике изменений, происходящих в мире, оценкам текущего положения дел в мировой экономике и промышленности.
Состоятся более 400 выступлений спикеров, посвященных проблематике изменений, происходящих в мире, оценкам текущего положения дел в мировой экономике и промышленности.
Президент России Владимир Путин примет участие в пленарной сессии ВЭФ 12 сентября.
Президент России Владимир Путин примет участие в пленарной сессии ВЭФ 12 сентября.
Вместе с российским лидером в мероприятии будет участвовать вице-президент Лаоса Пани Ятхоту.
Вместе с российским лидером в мероприятии будет участвовать вице-президент Лаоса Пани Ятхоту.
Путин также встретится с вице-премьером Госсовета Китая Чжаном Гоцином, который будет принимать участие в работе форума.
Путин также встретится с вице-премьером Госсовета Китая Чжаном Гоцином, который будет принимать участие в работе форума.
В целом на Восточном экономическом форуме ожидают представителей десяти стран, в том числе КНДР.
В целом на Восточном экономическом форуме ожидают представителей десяти стран, в том числе КНДР.
Отдельное место в деловой программе займут мероприятия Молодежного ВЭФ.
Отдельное место в деловой программе займут мероприятия Молодежного ВЭФ.
На его площадках состоится более 20 деловых событий.
На его площадках состоится более 20 деловых событий.
Молодые ученые, студенты и начинающие предприниматели смогут обсудить актуальные вопросы формирования профессионального сообщества в рамках молодежной программы ВЭФ-2023.
Молодые ученые, студенты и начинающие предприниматели смогут обсудить актуальные вопросы формирования профессионального сообщества в рамках молодежной программы ВЭФ-2023.
По словам вице-премьера Юрия Трутнева, основной темой форума станут санкции.
По словам вице-премьера Юрия Трутнева, основной темой форума станут санкции.
Организаторы сделали девизом мероприятия фразу "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию".
Организаторы сделали девизом мероприятия фразу "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию".
Архитектура деловой программы включает шесть тематических блоков.
Архитектура деловой программы включает шесть тематических блоков.
Одной из ключевых задач ВЭФ в 2023 году станет подведение итогов десятилетнего развития Дальнего Востока.
Одной из ключевых задач ВЭФ в 2023 году станет подведение итогов десятилетнего развития Дальнего Востока.
В стартовый день ВЭФ состоится первый Международный форум "День сокола", призванный стать экспертной площадкой для всестороннего диалога по вопросам сохранения, защиты и приумножения популяции хищных и редких видов птиц.
В стартовый день ВЭФ состоится первый Международный форум "День сокола", призванный стать экспертной площадкой для всестороннего диалога по вопросам сохранения, защиты и приумножения популяции хищных и редких видов птиц.
Кроме того, на ВЭФ обсудят создание технологий на основе ИИ.
Кроме того, на ВЭФ обсудят создание технологий на основе ИИ.
Система искусственного интеллекта от "Сбера" впервые в мире станет солистом на концерте, который пройдет в рамках Восточного экономического форума.
Система искусственного интеллекта от "Сбера" впервые в мире станет солистом на концерте, который пройдет в рамках Восточного экономического форума.
Организатором форума выступил фонд "Росконгресс".
Организатором форума выступил фонд "Росконгресс".
Фонд "Росконгресс" – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор общероссийских, международных, конгрессных, выставочных, деловых, общественных, молодежных, спортивных мероприятий.
Фонд "Росконгресс" – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор общероссийских, международных, конгрессных, выставочных, деловых, общественных, молодежных, спортивных мероприятий.
Для прохода на площадку участники и гости должны сдать ПЦР-тест. Пункты сдачи работают во Владивостоке, в аэропорту, а также на острове Русском.
Для прохода на площадку участники и гости должны сдать ПЦР-тест. Пункты сдачи работают во Владивостоке, в аэропорту, а также на острове Русском.
Синоптики ожидают спокойную погоду во Владивостоке в дни проведения Восточного экономического форума, 11 сентября может пройти дождь.
Синоптики ожидают спокойную погоду во Владивостоке в дни проведения Восточного экономического форума, 11 сентября может пройти дождь.