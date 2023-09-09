https://ria.ru/20230909/onlayn-golosovanie-1895238535.html
В Нижегородской области 90 тысяч человек проголосовали онлайн
В Нижегородской области 90 тысяч человек проголосовали онлайн - РИА Новости, 09.09.2023
В Нижегородской области 90 тысяч человек проголосовали онлайн
Более 70% от общего числа подавших заявления избирателей Нижегородской области – 90 тысяч человек - отдали свой голос на выборах при помощи платформы для... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T20:53
2023-09-09T20:53
2023-09-09T20:53
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александр быков
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единый день голосования в россии — 2023
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 сен - РИА Новости. Более 70% от общего числа подавших заявления избирателей Нижегородской области – 90 тысяч человек - отдали свой голос на выборах при помощи платформы для онлайн-голосования к 20.00 9 сентября, свидетельствуют данные на портале дистанционного электронного голосования ЦИК России. Онлайн-голосование стартовало в Нижегородской области в 8.00 8 сентября. В список избирателей, голосующих с помощью дистанционного электронного голосования, включен 125 531 избиратель. "На выборах губернатора Нижегородской области выдано 91 177 бюллетеней (73%), принято 90 000 бюллетеней (72%)", - приводятся данные на портале дистанционного электронного голосования. По данным облизбиркома, численность избирателей в регионе на 1 июля 2023 года составляет 2 491 728 человек. Голосование на выборах губернатора Нижегородской области проходит в этом году 8-10 сентября. На пост главы региона претендуют пять человек: действующий губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ("Единая Россия"), Владислав Атмахов (ЛДПР), Владислав Егоров (КПРФ), Александр Быков ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"), Илья Померанцев ("Гражданская сила").
https://ria.ru/20230909/vybory-1895204961.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, нижегородская область, глеб никитин, александр быков, цик рф, единая россия, лдпр, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Нижегородская область, Глеб Никитин, Александр Быков, ЦИК РФ, Единая Россия, ЛДПР, Единый день голосования в России — 2023
В Нижегородской области 90 тысяч человек проголосовали онлайн
В Нижегородской области более 70 процентов избирателей проголосовали онлайн