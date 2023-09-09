Украинские войска обстреляли Донецк 155-миллиметровыми снарядами
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку шесть 155-миллиметровых снарядов
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в одном из жилых районов Донецка
Последствия обстрела в одном из жилых районов Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 9 сен - РИА Новости. Украинские войска за 20 минут выпустили шесть снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем телеграм-канале.
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"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17:55 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 18:15 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.
Отмечается, что украинские войска также обстреляли Ясиноватский район, выпустив 10 снарядов калибра 155 миллиметров в период с 18.20 по 18.35.
Обстрелам со стороны украинских войск также подверглась Макеевка. По ней в 18.20 выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.