https://ria.ru/20230909/obstrel-1895229513.html

Украинские войска обстреляли Донецк 155-миллиметровыми снарядами

Украинские войска обстреляли Донецк 155-миллиметровыми снарядами - РИА Новости, 09.09.2023

Украинские войска обстреляли Донецк 155-миллиметровыми снарядами

Украинские войска за 20 минут выпустили шесть снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T19:33

2023-09-09T19:33

2023-09-09T19:33

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

украина

сцкк

нато

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 9 сен - РИА Новости. Украинские войска за 20 минут выпустили шесть снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем телеграм-канале."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17:55 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 18:15 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Отмечается, что украинские войска также обстреляли Ясиноватский район, выпустив 10 снарядов калибра 155 миллиметров в период с 18.20 по 18.35. Обстрелам со стороны украинских войск также подверглась Макеевка. По ней в 18.20 выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230906/front-1894368003.html

донецк

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк, украина, сцкк, нато, вооруженные силы украины