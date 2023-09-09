https://ria.ru/20230909/obrascheniya-1895149473.html

Мособлизбирком получил более 350 обращений 8 сентября

Мособлизбирком получил более 350 обращений 8 сентября - РИА Новости, 09.09.2023

Мособлизбирком получил более 350 обращений 8 сентября

В Мособлизбирком в первый день голосования, 8 сентября, по состоянию на 20.00 поступили более 350 обращений, сообщил секретарь избирательной комиссии Московской РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T09:38

2023-09-09T09:38

2023-09-09T09:38

московская область (подмосковье)

единый день голосования в россии — 2023

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/08/1894939547_0:202:3030:1906_1920x0_80_0_0_c4e34f7fbb6d24cd3943b1125817ba1d.jpg

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. В Мособлизбирком в первый день голосования, 8 сентября, по состоянию на 20.00 поступили более 350 обращений, сообщил секретарь избирательной комиссии Московской области Руслан Фурс. "По состоянию на 20.00 вчерашнего дня, 8 сентября, к нам поступило 354 обращения, из них 198 - по уточнению номеров и адресов избирательных участков для голосования, 74 - о порядке участия в ДЭГ, 38 - об организации голосования вне помещения для голосования, 25 обращений - о голосовании по месту нахождения, 11 человек уточняли сведения в списке избирателей по поводу себя", - сказал Фурс журналистам. Он добавил, что в Мособлизбирком поступили три обращения о порядке назначения наблюдателей, три - о голосовании граждан, не имеющих постоянной регистрации по месту жительства, и два человека уточняли сведения о сроках агитационного периода.

https://ria.ru/20230908/podolsk-1894911405.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

московская область (подмосковье), единый день голосования в россии — 2023