https://ria.ru/20230909/obrascheniya-1895149473.html
Мособлизбирком получил более 350 обращений 8 сентября
Мособлизбирком получил более 350 обращений 8 сентября - РИА Новости, 09.09.2023
Мособлизбирком получил более 350 обращений 8 сентября
В Мособлизбирком в первый день голосования, 8 сентября, по состоянию на 20.00 поступили более 350 обращений, сообщил секретарь избирательной комиссии Московской РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T09:38
2023-09-09T09:38
2023-09-09T09:38
московская область (подмосковье)
единый день голосования в россии — 2023
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/08/1894939547_0:202:3030:1906_1920x0_80_0_0_c4e34f7fbb6d24cd3943b1125817ba1d.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. В Мособлизбирком в первый день голосования, 8 сентября, по состоянию на 20.00 поступили более 350 обращений, сообщил секретарь избирательной комиссии Московской области Руслан Фурс. "По состоянию на 20.00 вчерашнего дня, 8 сентября, к нам поступило 354 обращения, из них 198 - по уточнению номеров и адресов избирательных участков для голосования, 74 - о порядке участия в ДЭГ, 38 - об организации голосования вне помещения для голосования, 25 обращений - о голосовании по месту нахождения, 11 человек уточняли сведения в списке избирателей по поводу себя", - сказал Фурс журналистам. Он добавил, что в Мособлизбирком поступили три обращения о порядке назначения наблюдателей, три - о голосовании граждан, не имеющих постоянной регистрации по месту жительства, и два человека уточняли сведения о сроках агитационного периода.
https://ria.ru/20230908/podolsk-1894911405.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/08/1894939547_301:0:3030:2047_1920x0_80_0_0_2372b5b355c2dcf74b6f0f06bdb5d1ef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), единый день голосования в россии — 2023
Московская область (Подмосковье), Единый день голосования в России — 2023
Мособлизбирком получил более 350 обращений 8 сентября
Мособлизбирком получил 354 обращения в первый день голосования 8 сентября
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. В Мособлизбирком в первый день голосования, 8 сентября, по состоянию на 20.00 поступили более 350 обращений, сообщил секретарь избирательной комиссии Московской области Руслан Фурс.
"По состоянию на 20.00 вчерашнего дня, 8 сентября, к нам поступило 354 обращения, из них 198 - по уточнению номеров и адресов избирательных участков для голосования, 74 - о порядке участия в ДЭГ, 38 - об организации голосования вне помещения для голосования, 25 обращений - о голосовании по месту нахождения, 11 человек уточняли сведения в списке избирателей по поводу себя", - сказал Фурс журналистам.
Он добавил, что в Мособлизбирком поступили три обращения о порядке назначения наблюдателей, три - о голосовании граждан, не имеющих постоянной регистрации по месту жительства, и два человека уточняли сведения о сроках агитационного периода.
Мособлизбирком опроверг сообщения о нарушениях при голосовании в Подольске