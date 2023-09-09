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Мособлизбирком получил более 350 обращений 8 сентября - РИА Новости, 09.09.2023
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09:38 09.09.2023
https://ria.ru/20230909/obrascheniya-1895149473.html
Мособлизбирком получил более 350 обращений 8 сентября
Мособлизбирком получил более 350 обращений 8 сентября - РИА Новости, 09.09.2023
Мособлизбирком получил более 350 обращений 8 сентября
В Мособлизбирком в первый день голосования, 8 сентября, по состоянию на 20.00 поступили более 350 обращений, сообщил секретарь избирательной комиссии Московской РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T09:38
2023-09-09T09:38
московская область (подмосковье)
единый день голосования в россии — 2023
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. В Мособлизбирком в первый день голосования, 8 сентября, по состоянию на 20.00 поступили более 350 обращений, сообщил секретарь избирательной комиссии Московской области Руслан Фурс. "По состоянию на 20.00 вчерашнего дня, 8 сентября, к нам поступило 354 обращения, из них 198 - по уточнению номеров и адресов избирательных участков для голосования, 74 - о порядке участия в ДЭГ, 38 - об организации голосования вне помещения для голосования, 25 обращений - о голосовании по месту нахождения, 11 человек уточняли сведения в списке избирателей по поводу себя", - сказал Фурс журналистам. Он добавил, что в Мособлизбирком поступили три обращения о порядке назначения наблюдателей, три - о голосовании граждан, не имеющих постоянной регистрации по месту жительства, и два человека уточняли сведения о сроках агитационного периода.
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московская область (подмосковье), единый день голосования в россии — 2023
Московская область (Подмосковье), Единый день голосования в России — 2023
Мособлизбирком получил более 350 обращений 8 сентября

Мособлизбирком получил 354 обращения в первый день голосования 8 сентября

© РИА Новости / Владислав Николаев | Перейти в медиабанкЕдиный день голосования в России
Единый день голосования в России - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© РИА Новости / Владислав Николаев
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. В Мособлизбирком в первый день голосования, 8 сентября, по состоянию на 20.00 поступили более 350 обращений, сообщил секретарь избирательной комиссии Московской области Руслан Фурс.
"По состоянию на 20.00 вчерашнего дня, 8 сентября, к нам поступило 354 обращения, из них 198 - по уточнению номеров и адресов избирательных участков для голосования, 74 - о порядке участия в ДЭГ, 38 - об организации голосования вне помещения для голосования, 25 обращений - о голосовании по месту нахождения, 11 человек уточняли сведения в списке избирателей по поводу себя", - сказал Фурс журналистам.
Он добавил, что в Мособлизбирком поступили три обращения о порядке назначения наблюдателей, три - о голосовании граждан, не имеющих постоянной регистрации по месту жительства, и два человека уточняли сведения о сроках агитационного периода.
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