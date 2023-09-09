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Киевский режим не считает народ Украины своим, уверена Симоньян - РИА Новости, 09.09.2023
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02:09 09.09.2023
https://ria.ru/20230909/narod-1895125730.html
Киевский режим не считает народ Украины своим, уверена Симоньян
Киевский режим не считает народ Украины своим, уверена Симоньян - РИА Новости, 09.09.2023
Киевский режим не считает народ Украины своим, уверена Симоньян
Киевский режим не считает народ Украины своим, это подтверждают и поставки Киеву снарядов с обедненным ураном, считает главный редактор медиагруппы "Россия... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T02:09
2023-09-09T02:09
маргарита симоньян
украина
россия
киев
сергей лавров
нато
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ЧЕЛЯБИНСК, 9 сен – РИА Новости. Киевский режим не считает народ Украины своим, это подтверждают и поставки Киеву снарядов с обедненным ураном, считает главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. "Какое она (власть) отношение имеет к украинскому народу? Да никакого. За что они бьются? Они бьются как бы за свои территории, за своих людей. И они своих людей на этой территории шарашат обедненным ураном. Разве это не подтверждение, что они никогда не воспринимали людей как своих. А воспринимали как врагов, как заложников", - сказала она в эфире программы "Своя правда" на НТВ. По ее мнению, со своим народом, своим населением никто так не обращается. "Еще при (Петре) Порошенко было это очевидно, когда он говорил: "Ваши дети будут сидеть в подвалах, а наши дети будут ходить в школу". Так разговаривают со своим народом? Ваши - это за границей. В пределах своей территории они все наши, они все должны ходить в школу. А ты шарашишь детский пляж в Зугрэсе, продолжая говорить о своей территории. Российские что ли войска были? Все это только подтверждение… - они сами не считают этих детей своими. Своих обедненным ураном не травят", - добавила она. Пентагон 6 сентября объявил о передаче Украине снарядов с обедненным ураном в рамках нового пакета военной помощи на 175 миллионов долларов. В анонсированные поставки с американских военных складов вошли 120-миллиметровые снаряды для танков Abrams с сердечником из обедненного урана. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он подчеркивал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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маргарита симоньян, украина, россия, киев, сергей лавров, нато, нтв (телеканал), министерство обороны сша
Маргарита Симоньян, Украина, Россия, Киев, Сергей Лавров, НАТО, НТВ (телеканал), Министерство обороны США
Киевский режим не считает народ Украины своим, уверена Симоньян

Симоньян: власти Украины не считают народ своим, если применяют снаряды с ураном

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военнослужащий под Киевом
Украинский военнослужащий под Киевом - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военнослужащий под Киевом. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 9 сен – РИА Новости. Киевский режим не считает народ Украины своим, это подтверждают и поставки Киеву снарядов с обедненным ураном, считает главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
«
"Какое она (власть) отношение имеет к украинскому народу? Да никакого. За что они бьются? Они бьются как бы за свои территории, за своих людей. И они своих людей на этой территории шарашат обедненным ураном. Разве это не подтверждение, что они никогда не воспринимали людей как своих. А воспринимали как врагов, как заложников", - сказала она в эфире программы "Своя правда" на НТВ.
По ее мнению, со своим народом, своим населением никто так не обращается. "Еще при (Петре) Порошенко было это очевидно, когда он говорил: "Ваши дети будут сидеть в подвалах, а наши дети будут ходить в школу". Так разговаривают со своим народом? Ваши - это за границей. В пределах своей территории они все наши, они все должны ходить в школу. А ты шарашишь детский пляж в Зугрэсе, продолжая говорить о своей территории. Российские что ли войска были? Все это только подтверждение… - они сами не считают этих детей своими. Своих обедненным ураном не травят", - добавила она.
Пентагон 6 сентября объявил о передаче Украине снарядов с обедненным ураном в рамках нового пакета военной помощи на 175 миллионов долларов. В анонсированные поставки с американских военных складов вошли 120-миллиметровые снаряды для танков Abrams с сердечником из обедненного урана.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он подчеркивал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
Симоньян призвала предъявить Западу серьезный ультиматум
02:04
 
Маргарита СимоньянУкраинаРоссияКиевСергей ЛавровНАТОНТВ (телеканал)Министерство обороны США
 
 
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