https://ria.ru/20230909/narod-1895125730.html

Киевский режим не считает народ Украины своим, уверена Симоньян

Киевский режим не считает народ Украины своим, уверена Симоньян - РИА Новости, 09.09.2023

Киевский режим не считает народ Украины своим, уверена Симоньян

Киевский режим не считает народ Украины своим, это подтверждают и поставки Киеву снарядов с обедненным ураном, считает главный редактор медиагруппы "Россия... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T02:09

2023-09-09T02:09

2023-09-09T02:09

маргарита симоньян

украина

россия

киев

сергей лавров

нато

нтв (телеканал)

министерство обороны сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783267507_0:0:2700:1519_1920x0_80_0_0_88a842a09d8d88a54dd5dd43921a9df5.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 9 сен – РИА Новости. Киевский режим не считает народ Украины своим, это подтверждают и поставки Киеву снарядов с обедненным ураном, считает главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. "Какое она (власть) отношение имеет к украинскому народу? Да никакого. За что они бьются? Они бьются как бы за свои территории, за своих людей. И они своих людей на этой территории шарашат обедненным ураном. Разве это не подтверждение, что они никогда не воспринимали людей как своих. А воспринимали как врагов, как заложников", - сказала она в эфире программы "Своя правда" на НТВ. По ее мнению, со своим народом, своим населением никто так не обращается. "Еще при (Петре) Порошенко было это очевидно, когда он говорил: "Ваши дети будут сидеть в подвалах, а наши дети будут ходить в школу". Так разговаривают со своим народом? Ваши - это за границей. В пределах своей территории они все наши, они все должны ходить в школу. А ты шарашишь детский пляж в Зугрэсе, продолжая говорить о своей территории. Российские что ли войска были? Все это только подтверждение… - они сами не считают этих детей своими. Своих обедненным ураном не травят", - добавила она. Пентагон 6 сентября объявил о передаче Украине снарядов с обедненным ураном в рамках нового пакета военной помощи на 175 миллионов долларов. В анонсированные поставки с американских военных складов вошли 120-миллиметровые снаряды для танков Abrams с сердечником из обедненного урана. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он подчеркивал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230909/ultimatum-1895125579.html

украина

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

маргарита симоньян, украина, россия, киев, сергей лавров, нато, нтв (телеканал), министерство обороны сша