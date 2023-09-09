Киевский режим не считает народ Украины своим, уверена Симоньян
Симоньян: власти Украины не считают народ своим, если применяют снаряды с ураном
© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военнослужащий под Киевом
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военнослужащий под Киевом. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 9 сен – РИА Новости. Киевский режим не считает народ Украины своим, это подтверждают и поставки Киеву снарядов с обедненным ураном, считает главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
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"Какое она (власть) отношение имеет к украинскому народу? Да никакого. За что они бьются? Они бьются как бы за свои территории, за своих людей. И они своих людей на этой территории шарашат обедненным ураном. Разве это не подтверждение, что они никогда не воспринимали людей как своих. А воспринимали как врагов, как заложников", - сказала она в эфире программы "Своя правда" на НТВ.
По ее мнению, со своим народом, своим населением никто так не обращается. "Еще при (Петре) Порошенко было это очевидно, когда он говорил: "Ваши дети будут сидеть в подвалах, а наши дети будут ходить в школу". Так разговаривают со своим народом? Ваши - это за границей. В пределах своей территории они все наши, они все должны ходить в школу. А ты шарашишь детский пляж в Зугрэсе, продолжая говорить о своей территории. Российские что ли войска были? Все это только подтверждение… - они сами не считают этих детей своими. Своих обедненным ураном не травят", - добавила она.
Пентагон 6 сентября объявил о передаче Украине снарядов с обедненным ураном в рамках нового пакета военной помощи на 175 миллионов долларов. В анонсированные поставки с американских военных складов вошли 120-миллиметровые снаряды для танков Abrams с сердечником из обедненного урана.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он подчеркивал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.