https://ria.ru/20230909/mishustin-1895188905.html
Мишустин проголосовал на выборах мэра Москвы онлайн
Мишустин проголосовал на выборах мэра Москвы онлайн - РИА Новости, 09.09.2023
Мишустин проголосовал на выборах мэра Москвы онлайн
Премьер-министр России Михаил Мишустин в субботу принял участие в электронном голосовании на выборах мэра Москвы. РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T14:32
2023-09-09T14:32
2023-09-09T14:54
политика
москва
россия
михаил мишустин
единый день голосования в россии — 2023
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин в субботу принял участие в электронном голосовании на выборах мэра Москвы. "Происходящие в мире события подтверждают важность осознанного выбора собственного пути. Выбора того, какой будет наша жизнь, наши города и регионы, наша страна", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20230909/vybory-1895168518.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, москва, россия, михаил мишустин, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Москва, Россия, Михаил Мишустин, Единый день голосования в России — 2023
Мишустин проголосовал на выборах мэра Москвы онлайн
Мишустин проголосовал на выборах мэра Москвы онлайн