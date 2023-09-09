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Мишустин проголосовал на выборах мэра Москвы онлайн - РИА Новости, 09.09.2023
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14:32 09.09.2023 (обновлено: 14:54 09.09.2023)
https://ria.ru/20230909/mishustin-1895188905.html
Мишустин проголосовал на выборах мэра Москвы онлайн
Мишустин проголосовал на выборах мэра Москвы онлайн - РИА Новости, 09.09.2023
Мишустин проголосовал на выборах мэра Москвы онлайн
Премьер-министр России Михаил Мишустин в субботу принял участие в электронном голосовании на выборах мэра Москвы. РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T14:32
2023-09-09T14:54
политика
москва
россия
михаил мишустин
единый день голосования в россии — 2023
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин в субботу принял участие в электронном голосовании на выборах мэра Москвы. "Происходящие в мире события подтверждают важность осознанного выбора собственного пути. Выбора того, какой будет наша жизнь, наши города и регионы, наша страна", - сказал Мишустин.
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политика, москва, россия, михаил мишустин, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Москва, Россия, Михаил Мишустин, Единый день голосования в России — 2023
Мишустин проголосовал на выборах мэра Москвы онлайн

Мишустин проголосовал на выборах мэра Москвы онлайн

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин принимает участие в дистанционном электронном голосовании на выборах мэра Москвы
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин принимает участие в дистанционном электронном голосовании на выборах мэра Москвы - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин принимает участие в дистанционном электронном голосовании на выборах мэра Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин в субботу принял участие в электронном голосовании на выборах мэра Москвы.
"Происходящие в мире события подтверждают важность осознанного выбора собственного пути. Выбора того, какой будет наша жизнь, наши города и регионы, наша страна", - сказал Мишустин.
Путин проголосовал на выборах мэра Москвы - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
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ПолитикаМоскваРоссияМихаил МишустинЕдиный день голосования в России — 2023
 
 
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