https://ria.ru/20230909/mishustin-1895188905.html

Мишустин проголосовал на выборах мэра Москвы онлайн

Мишустин проголосовал на выборах мэра Москвы онлайн - РИА Новости, 09.09.2023

Мишустин проголосовал на выборах мэра Москвы онлайн

Премьер-министр России Михаил Мишустин в субботу принял участие в электронном голосовании на выборах мэра Москвы. РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T14:32

2023-09-09T14:32

2023-09-09T14:54

политика

москва

россия

михаил мишустин

единый день голосования в россии — 2023

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин в субботу принял участие в электронном голосовании на выборах мэра Москвы. "Происходящие в мире события подтверждают важность осознанного выбора собственного пути. Выбора того, какой будет наша жизнь, наши города и регионы, наша страна", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20230909/vybory-1895168518.html

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Варвара Скокшина

политика, москва, россия, михаил мишустин, единый день голосования в россии — 2023