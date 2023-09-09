https://ria.ru/20230909/mina-1895235665.html
В Горловке мужчина подорвался на мине "Лепесток"
В Горловке мужчина подорвался на мине "Лепесток" - РИА Новости, 09.09.2023
В Горловке мужчина подорвался на мине "Лепесток"
Мирный житель Горловки подорвался на сброшенной украинскими войсками противопехотной мине ПФМ-1 "Лепесток", сообщил мэр города Иван Приходько в своем... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T20:33
2023-09-09T20:33
2023-09-09T20:33
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
донбасс
иван приходько
оон
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ДОНЕЦК, 9 сен - РИА Новости. Мирный житель Горловки подорвался на сброшенной украинскими войсками противопехотной мине ПФМ-1 "Лепесток", сообщил мэр города Иван Приходько в своем телеграм-канале."В районе водобуда мирный житель Горловки подорвался на украинской противопехотной мине нажимного действия ПФМ "Лепесток"", - написал Приходько.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики. Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
https://ria.ru/20230906/miny-1894433542.html
https://ria.ru/20230905/izyum-1894289306.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, донецкая народная республика, донбасс, иван приходько, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Иван Приходько, ООН
В Горловке мужчина подорвался на мине "Лепесток"
Мэр Приходько: в Горловке мужчина подорвался на противопехотной мине "Лепесток"