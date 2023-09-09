https://ria.ru/20230909/mina-1895235665.html

В Горловке мужчина подорвался на мине "Лепесток"

В Горловке мужчина подорвался на мине "Лепесток" - РИА Новости, 09.09.2023

В Горловке мужчина подорвался на мине "Лепесток"

Мирный житель Горловки подорвался на сброшенной украинскими войсками противопехотной мине ПФМ-1 "Лепесток", сообщил мэр города Иван Приходько в своем... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T20:33

2023-09-09T20:33

2023-09-09T20:33

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

донбасс

иван приходько

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0b/1808969780_0:309:3050:2025_1920x0_80_0_0_5d34ee780a9e9bdd632e925c104a0a0f.jpg

ДОНЕЦК, 9 сен - РИА Новости. Мирный житель Горловки подорвался на сброшенной украинскими войсками противопехотной мине ПФМ-1 "Лепесток", сообщил мэр города Иван Приходько в своем телеграм-канале."В районе водобуда мирный житель Горловки подорвался на украинской противопехотной мине нажимного действия ПФМ "Лепесток"", - написал Приходько.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики. Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.

https://ria.ru/20230906/miny-1894433542.html

https://ria.ru/20230905/izyum-1894289306.html

горловка

донецкая народная республика

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, горловка, донецкая народная республика, донбасс, иван приходько, оон