https://ria.ru/20230909/maldivy-1894714123.html

Процедура выборов президента Мальдивской Республики

Процедура выборов президента Мальдивской Республики - РИА Новости, 09.09.2023

Процедура выборов президента Мальдивской Республики

Согласно Конституции Мальдивской Республики (2008), президент является главой государства, правительства и верховным главнокомандующим вооруженными силами. РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T01:00

2023-09-09T01:00

2023-09-09T01:00

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Согласно Конституции Мальдивской Республики (2008), президент является главой государства, правительства и верховным главнокомандующим вооруженными силами.Президент избирается на прямых всеобщих выборах путем тайного голосования на пять лет, одно и то же лицо не может занимать эту должность более двух сроков подряд.Выборы президента проводятся не ранее 120 и не позднее 30 дней до истечения срока полномочий действующего главы государства.Организацией выборов занимается Избирательная комиссия Мальдивской Республики. В течение 10 дней с момента начала последних 120 дней срока полномочий действующего президента Избирательная комиссия должна сделать публичное объявление о выборах. Кандидаты в президенты должны подать заявления в Избирательную комиссию в течение 10 дней после объявления о выборах.Кандидат на пост главы государства должен быть гражданином Мальдивской Республики по рождению и не иметь гражданства другой страны, являться мусульманином-суннитом не моложе 35 лет, не иметь установленной в судебном порядке непогашенной задолженности. Также он должен в течение трех лет до избрания не подвергаться тюремному заключению на срок более 12 месяцев и не иметь судимости за мошенничество и ряд других проступков, предусмотренных нормами ислама.Кандидаты, выдвинутые политическими партиями, подписи не собирают, а самовыдвиженцы должны собрать не менее 1500 подписей избирателей.Каждый кандидат должен назначить одного официального представителя (Official Election Agent) из числа избирателей, не являющихся кандидатами на выборах, членами Избирательной комиссии и не имеющими неоплаченные долги. Кандидат вправе использовать в своей предвыборной кампании некую эмблему, которую сначала нужно представить для утверждения в Избирательную комиссию.Каждый кандидат на пост президента республики должен внести избирательный залог, который возвращают, если кандидат получает более 10% голосов в своем избирательном округе.Кандидаты, участвующие в президентских выборах, должны открыть специальный банковский счет на свое имя для проведения операций, связанных с избирательным процессом. Предельный размер расходов избирательного фонда кандидата определяется путем умножения числа избирателей в избирательном округе на две тысячи руфий. В 2023 году каждый кандидат на должность президента в рамках своей предвыборной кампании может потратить максимум 564 миллиона руфий. Размер пожертвований для физических лиц не должен превышать 0,5% от предельного размера расходов, для юридических лиц – 2% от предельного размера расходов. Запрещены пожертвования иностранных граждан и организаций, международных организаций, государственных органов и организаций (учреждений), а также анонимные пожертвования.Каждый кандидат обязан представить в Избирательную комиссию финансовый отчет в течение 60 дней после дня голосования.Каждый кандидат, баллотирующийся на выборах, имеет право проводить агитационную кампанию. Агитационные мероприятия включают в себя митинги, собрания и встречи с избирателями, размещение материалов в СМИ, отправку писем избирателям, распространение фотографий, стикеров, листовок и др. С момента официального объявления Избирательной комиссией имен кандидатов, баллотирующихся на выборах, до 18.00 часов накануне дня голосования вещательные компании на Мальдивах должны предоставить эфирное время кандидатам для проведения предвыборной кампании. При этом использование для агитационных целей радиовещательных станций, действующих за пределами Мальдив, запрещено. Агитация запрещена с 18.00 дня, предшествующего дню голосования.Граждане Мальдив имеют право голосовать с 18 лет. При этом осужденные за уголовное преступление, приговоренные к лишению свободы сроком более пяти лет не имеют права голосовать. Избирательная комиссия ведет реестр избирателей, в котором содержатся данные: имя, дата рождения, пол, постоянный адрес проживания (включая наименование острова и атолла) и номер национального удостоверения личности.Избирательная комиссия определяет время открытия и закрытия избирательных участков.В день выборов голосование проходит с помощью бюллетеней, заранее подготовленных Избирательной комиссией. Избиратель получает только один бюллетень при предъявлении удостоверения личности и может проголосовать только один раз. Он должен самостоятельно поставить отметку в бюллетене напротив имени выбранного кандидата. Никто не имеет права участвовать в маркировке бюллетеня, кроме человека, помогающего лицу с ограниченными возможностями. Бюллетень запрещено выносить из зоны голосования. После голосования избиратель опускает бюллетень в урну и покидает избирательный участок.Кандидат считается избранным, если он получил более 50% голосов избирателей. Если ни один кандидат не получил большинство голосов, то в течение 21 дня с момента проведения первых выборов проводится второй тур. В нем принимают участие два кандидата, набравших наибольшее количество голосов в первом туре. В случае если в первом туре второе место с одинаковым числом голосов занимают сразу два кандидата, то во втором туре участвуют они и кандидат, занявший первое место. Если какой-либо из кандидатов, снимает свою кандидатуру, то кандидат, занявший третье место в первом туре, имеет право участвовать во втором туре.Официальные результаты объявляются Избирательной комиссией и публикуются в правительственной газете в течение семи дней со дня голосования на президентских выборах.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, мальдивы, политика, выборы