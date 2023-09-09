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В ЛНР начался второй день голосования

В ЛНР начался второй день голосования - РИА Новости, 09.09.2023

В ЛНР начался второй день голосования

Второй день голосования стартовал в Луганской Народной Республике, заявила на брифинге заместитель председателя избиркома ЛНР Марианна Сумская. РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T08:33

2023-09-09T08:33

2023-09-09T08:33

луганская народная республика

россия

донецкая народная республика

леонид пасечник

госдума рф

единая россия

лдпр

единый день голосования в россии — 2023

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ЛУГАНСК, 9 сен - РИА Новости. Второй день голосования стартовал в Луганской Народной Республике, заявила на брифинге заместитель председателя избиркома ЛНР Марианна Сумская. "Сегодня начался второй день основного голосования. Все наши участки открыты. Все участково-избирательные комиссии приступили к работе. Выездные группы направились для осуществления придомового голосования. За ночь никаких происшествий не произошло", - сказала Сумская журналистам. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходят три дня и начались с 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Выборы организовали и в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. В Луганской Народной Республике выбирают Народный совет. Количество мандатов - 50. В выборах участвуют партии "Единая Россия", ЛДПР, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", "Новые люди", КПРФ. В республике также организуют выборы представительных органов муниципальных образований. Глава Луганской Народной Республики также будет избран через голосование в парламенте после завершения выборного процесса. Сейчас временно обязанности главы исполняет Леонид Пасечник.

луганская народная республика

россия

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

луганская народная республика, россия, донецкая народная республика, леонид пасечник, госдума рф, единая россия, лдпр, единый день голосования в россии — 2023, политика