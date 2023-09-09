https://ria.ru/20230909/koshka-1895233592.html
В Дагестане энергетик спас кошку, взобравшуюся на вершину столба
В Дагестане энергетик спас кошку, взобравшуюся на вершину столба - РИА Новости, 09.09.2023
В Дагестане энергетик спас кошку, взобравшуюся на вершину столба
Сотрудник районных электросетей в Дагестане спас кошку, которая залезла на опору линии электропередачи и не могла спуститься, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T20:12
2023-09-09T20:12
2023-09-09T20:25
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МАХАЧКАЛА, 9 сен — РИА Новости. Сотрудник районных электросетей в Дагестане спас кошку, которая залезла на опору линии электропередачи и не могла спуститься, сообщается в Telegram-канале Минэнерго республики. "Доброта спасет мир, а энергетики Левашинских РЭС спасли кошку. Пушистый четвероногий забрался на опору, а вот слезть самостоятельно, как это часто случается, не смог", — говорится в публикации.На видео в Telegram-канале запечатлено, как энергетик взбирается по столбу, забирает с его вершины кошку и бросает ее на одеяло, которое внизу растянули двое мужчин.
https://ria.ru/20230610/koshka-1877397260.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика дагестан, общество
Хорошие новости, Республика Дагестан, Общество
В Дагестане энергетик спас кошку, взобравшуюся на вершину столба
В Дагестане энергетик спас кошку, которая залезла на столб и не могла спуститься