https://ria.ru/20230909/koshka-1895233592.html

В Дагестане энергетик спас кошку, взобравшуюся на вершину столба

В Дагестане энергетик спас кошку, взобравшуюся на вершину столба - РИА Новости, 09.09.2023

В Дагестане энергетик спас кошку, взобравшуюся на вершину столба

Сотрудник районных электросетей в Дагестане спас кошку, которая залезла на опору линии электропередачи и не могла спуститься, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T20:12

2023-09-09T20:12

2023-09-09T20:25

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МАХАЧКАЛА, 9 сен — РИА Новости. Сотрудник районных электросетей в Дагестане спас кошку, которая залезла на опору линии электропередачи и не могла спуститься, сообщается в Telegram-канале Минэнерго республики. "Доброта спасет мир, а энергетики Левашинских РЭС спасли кошку. Пушистый четвероногий забрался на опору, а вот слезть самостоятельно, как это часто случается, не смог", — говорится в публикации.На видео в Telegram-канале запечатлено, как энергетик взбирается по столбу, забирает с его вершины кошку и бросает ее на одеяло, которое внизу растянули двое мужчин.

https://ria.ru/20230610/koshka-1877397260.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

республика дагестан, общество