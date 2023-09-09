Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане энергетик спас кошку, взобравшуюся на вершину столба - РИА Новости, 09.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
20:12 09.09.2023 (обновлено: 20:25 09.09.2023)
https://ria.ru/20230909/koshka-1895233592.html
В Дагестане энергетик спас кошку, взобравшуюся на вершину столба
В Дагестане энергетик спас кошку, взобравшуюся на вершину столба - РИА Новости, 09.09.2023
В Дагестане энергетик спас кошку, взобравшуюся на вершину столба
Сотрудник районных электросетей в Дагестане спас кошку, которая залезла на опору линии электропередачи и не могла спуститься, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T20:12
2023-09-09T20:25
хорошие новости
республика дагестан
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/09/1895234572_0:114:606:454_1920x0_80_0_0_657330a3a53add8a2cbc4e60bb21dbe6.jpg
МАХАЧКАЛА, 9 сен — РИА Новости. Сотрудник районных электросетей в Дагестане спас кошку, которая залезла на опору линии электропередачи и не могла спуститься, сообщается в Telegram-канале Минэнерго республики. &quot;Доброта спасет мир, а энергетики Левашинских РЭС спасли кошку. Пушистый четвероногий забрался на опору, а вот слезть самостоятельно, как это часто случается, не смог&quot;, — говорится в публикации.На видео в Telegram-канале запечатлено, как энергетик взбирается по столбу, забирает с его вершины кошку и бросает ее на одеяло, которое внизу растянули двое мужчин.
https://ria.ru/20230610/koshka-1877397260.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/09/1895234572_0:139:605:593_1920x0_80_0_0_3f028eafcbfd5c18676af16f26e1e62a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика дагестан, общество
Хорошие новости, Республика Дагестан, Общество
В Дагестане энергетик спас кошку, взобравшуюся на вершину столба

В Дагестане энергетик спас кошку, которая залезла на столб и не могла спуститься

© Минэнерго ДагестанаСотрудник районных электросетей в Дагестане спасает кошку, которая залезла на опору линий электропередачи. Кадр видео
Сотрудник районных электросетей в Дагестане спасает кошку, которая залезла на опору линий электропередачи. Кадр видео
© Минэнерго Дагестана
Сотрудник районных электросетей в Дагестане спасает кошку, которая залезла на опору линий электропередачи. Кадр видео
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 9 сен — РИА Новости. Сотрудник районных электросетей в Дагестане спас кошку, которая залезла на опору линии электропередачи и не могла спуститься, сообщается в Telegram-канале Минэнерго республики.
«

"Доброта спасет мир, а энергетики Левашинских РЭС спасли кошку. Пушистый четвероногий забрался на опору, а вот слезть самостоятельно, как это часто случается, не смог", — говорится в публикации.

На видео в Telegram-канале запечатлено, как энергетик взбирается по столбу, забирает с его вершины кошку и бросает ее на одеяло, которое внизу растянули двое мужчин.
Якутские энергетики спасли кошку, которая просидела на линии электропередачи пять дней - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
Якутские энергетики спасли кошку, просидевшую на опоре ЛЭП пять дней
10 июня, 15:22
 
Хорошие новостиРеспублика ДагестанОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала