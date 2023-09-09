https://ria.ru/20230909/kontrataki-1895133458.html
Российский боец рассказал об ежедневном отражении контратак под Соледаром
Российский боец рассказал об ежедневном отражении контратак под Соледаром - РИА Новости, 09.09.2023
Российский боец рассказал об ежедневном отражении контратак под Соледаром
Артиллеристы 200-й бригады ежедневно отбивают контратаки ВСУ под Соледаром в ДНР на артемовском участке фронта в Донбассе, рассказали РИА Новости командир... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T06:03
2023-09-09T06:03
2023-09-09T06:03
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
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донбасс
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СОЛЕДАР (ДНР), 9 сен - РИА Новости. Артиллеристы 200-й бригады ежедневно отбивают контратаки ВСУ под Соледаром в ДНР на артемовском участке фронта в Донбассе, рассказали РИА Новости командир подразделения, выполняющего ряд задач на данном направлении. "Сейчас велась работа по взводно-опорному пункту, из РСЗО "Град" отработали с пристрелкой. То есть несколько реактивных снарядов для пристрелки и стрельба на поражение по опорнику (опорному пункту - ред.) противника осуществилась в данный момент", - рассказал командир. Собеседник агентства отметил, что обстановка на данном направлении напряженная, армия Украины ежедневно пытается контрнаступать, но артиллерия бригады успешно отбивает эти атаки. "Противник каждый день пытается произвести контрнаступление, соответственно, отбиваем контрнаступления противника. Каждый день поступает по несколько огневых задач, мы с пристрелкой все это дело выполняем с помощью БПЛА. В день в среднем по три-четыре раза... нужно выезжать и отрабатывать по противнику", - добавил командир. По его словам, работа артиллеристов важна каждый день для поддержки пехоты и контрбатарейной борьбы. Город Соледар в ДНР перешел под контроль российских бойцов в январе текущего года, имеет стратегическое значение для Киева, он находился в центре линии обороны Артемовск-Северск. Освобождение Соледара позволило перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а также охватить Артемовск с северной стороны. На данный момент украинские силовики не оставляют попыток вернуть город под свой контроль.
https://ria.ru/20230909/artilleriya-1895131242.html
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донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Донбасс
Российский боец рассказал об ежедневном отражении контратак под Соледаром
Российский артиллерист рассказал об ежедневном отражении атак ВСУ под Соледаром