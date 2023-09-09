https://ria.ru/20230909/kommyunike-1895133948.html

Белый дом прокомментировал возможность упоминания Украины в коммюнике G20

Белый дом прокомментировал возможность упоминания Украины в коммюнике G20 - РИА Новости, 09.09.2023

Белый дом прокомментировал возможность упоминания Украины в коммюнике G20

США не готовы говорить о возможном включении упоминания Украины в совместное коммюнике по итогам саммита G20 в Индии, поскольку это будет сделать сложнее по... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T06:09

2023-09-09T06:09

2023-09-09T06:19

в мире

украина

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саммит g20

g7

сша

индия

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ВАШИНГТОН, 9 сен - РИА Новости. США не готовы говорить о возможном включении упоминания Украины в совместное коммюнике по итогам саммита G20 в Индии, поскольку это будет сделать сложнее по сравнению с форматом G7, заявил заместитель советника американского президента по национальной безопасности Джон Файнер.“Не хочу забегать вперед продолжающихся обсуждений по существу всего этого, но скажу, что это всегда более сложный формат, чем, например, G7”, - ответил он на вопрос о возможности включения упоминания Украины в совместное коммюнике по итогам G20.

https://ria.ru/20230909/bayden-1895132928.html

украина

сша

индия

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в мире, украина, большая двадцатка, саммит g20, g7, сша, индия