https://ria.ru/20230909/kommyunike-1895133948.html
Белый дом прокомментировал возможность упоминания Украины в коммюнике G20
Белый дом прокомментировал возможность упоминания Украины в коммюнике G20 - РИА Новости, 09.09.2023
Белый дом прокомментировал возможность упоминания Украины в коммюнике G20
США не готовы говорить о возможном включении упоминания Украины в совместное коммюнике по итогам саммита G20 в Индии, поскольку это будет сделать сложнее по... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T06:09
2023-09-09T06:09
2023-09-09T06:19
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ВАШИНГТОН, 9 сен - РИА Новости. США не готовы говорить о возможном включении упоминания Украины в совместное коммюнике по итогам саммита G20 в Индии, поскольку это будет сделать сложнее по сравнению с форматом G7, заявил заместитель советника американского президента по национальной безопасности Джон Файнер.“Не хочу забегать вперед продолжающихся обсуждений по существу всего этого, но скажу, что это всегда более сложный формат, чем, например, G7”, - ответил он на вопрос о возможности включения упоминания Украины в совместное коммюнике по итогам G20.
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в мире, украина, большая двадцатка, саммит g20, g7, сша, индия
В мире, Украина, Большая двадцатка, Саммит G20, G7, США, Индия
Белый дом прокомментировал возможность упоминания Украины в коммюнике G20
Белый дом: США не готовы говорить об упоминании Украины в коммюнике саммита G20
ВАШИНГТОН, 9 сен - РИА Новости. США не готовы говорить о возможном включении упоминания Украины в совместное коммюнике по итогам саммита G20 в Индии, поскольку это будет сделать сложнее по сравнению с форматом G7, заявил заместитель советника американского президента по национальной безопасности Джон Файнер.
“Не хочу забегать вперед продолжающихся обсуждений по существу всего этого, но скажу, что это всегда более сложный формат, чем, например, G7”, - ответил он на вопрос о возможности включения упоминания Украины в совместное коммюнике по итогам G20.
Байден на первой сессии саммита G20 хочет поговорить о конфликте на Украине