https://ria.ru/20230909/kater-1895172037.html

В Керченском проливе за неделю уничтожили три украинских катера

В Керченском проливе за неделю уничтожили три украинских катера - РИА Новости, 09.09.2023

В Керченском проливе за неделю уничтожили три украинских катера

Корабли Черноморского флота за прошедшую неделю уничтожили три украинских безэкипажных катера, которые пытались атаковать Крымский мост, сообщили в субботу в... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T13:07

2023-09-09T13:07

2023-09-09T13:15

специальная военная операция на украине

керченский пролив

россия

безопасность

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Корабли Черноморского флота за прошедшую неделю уничтожили три украинских безэкипажных катера, которые пытались атаковать Крымский мост, сообщили в субботу в Минобороны РФ."Кораблями Черноморского флота в ходе несения боевой службы в южной части Керченского пролива были обнаружены и уничтожены три украинских безэкипажных полупогружных катера, пытавшихся атаковать Крымский мост", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, самолеты морской авиации западнее Крыма уничтожили четыре быстроходных катера с десантными группами сил специальных операций ВСУ общей численностью до 50 украинских военнослужащих.

https://ria.ru/20230902/bespilotnik-1893790004.html

керченский пролив

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

керченский пролив, россия, безопасность