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В Керченском проливе за неделю уничтожили три украинских катера - РИА Новости, 09.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:07 09.09.2023 (обновлено: 13:15 09.09.2023)
https://ria.ru/20230909/kater-1895172037.html
В Керченском проливе за неделю уничтожили три украинских катера
В Керченском проливе за неделю уничтожили три украинских катера - РИА Новости, 09.09.2023
В Керченском проливе за неделю уничтожили три украинских катера
Корабли Черноморского флота за прошедшую неделю уничтожили три украинских безэкипажных катера, которые пытались атаковать Крымский мост, сообщили в субботу в... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T13:07
2023-09-09T13:15
специальная военная операция на украине
керченский пролив
россия
безопасность
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Корабли Черноморского флота за прошедшую неделю уничтожили три украинских безэкипажных катера, которые пытались атаковать Крымский мост, сообщили в субботу в Минобороны РФ."Кораблями Черноморского флота в ходе несения боевой службы в южной части Керченского пролива были обнаружены и уничтожены три украинских безэкипажных полупогружных катера, пытавшихся атаковать Крымский мост", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, самолеты морской авиации западнее Крыма уничтожили четыре быстроходных катера с десантными группами сил специальных операций ВСУ общей численностью до 50 украинских военнослужащих.
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керченский пролив
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керченский пролив, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Керченский пролив, Россия, Безопасность
В Керченском проливе за неделю уничтожили три украинских катера

Корабли ЧФ за неделю уничтожили три катера, пытавшихся атаковать Крымский мост

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Крымский мост. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Корабли Черноморского флота за прошедшую неделю уничтожили три украинских безэкипажных катера, которые пытались атаковать Крымский мост, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
"Кораблями Черноморского флота в ходе несения боевой службы в южной части Керченского пролива были обнаружены и уничтожены три украинских безэкипажных полупогружных катера, пытавшихся атаковать Крымский мост", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, самолеты морской авиации западнее Крыма уничтожили четыре быстроходных катера с десантными группами сил специальных операций ВСУ общей численностью до 50 украинских военнослужащих.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
Российские военные уничтожили у Крымского моста третий за ночь беспилотник
2 сентября, 02:31
 
Специальная военная операция на УкраинеКерченский проливРоссияБезопасность
 
 
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