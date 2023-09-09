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В Керченском проливе за неделю уничтожили три украинских катера
В Керченском проливе за неделю уничтожили три украинских катера - РИА Новости, 09.09.2023
В Керченском проливе за неделю уничтожили три украинских катера
Корабли Черноморского флота за прошедшую неделю уничтожили три украинских безэкипажных катера, которые пытались атаковать Крымский мост, сообщили в субботу в... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T13:07
2023-09-09T13:07
2023-09-09T13:15
специальная военная операция на украине
керченский пролив
россия
безопасность
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Корабли Черноморского флота за прошедшую неделю уничтожили три украинских безэкипажных катера, которые пытались атаковать Крымский мост, сообщили в субботу в Минобороны РФ."Кораблями Черноморского флота в ходе несения боевой службы в южной части Керченского пролива были обнаружены и уничтожены три украинских безэкипажных полупогружных катера, пытавшихся атаковать Крымский мост", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, самолеты морской авиации западнее Крыма уничтожили четыре быстроходных катера с десантными группами сил специальных операций ВСУ общей численностью до 50 украинских военнослужащих.
https://ria.ru/20230902/bespilotnik-1893790004.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
керченский пролив, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Керченский пролив, Россия, Безопасность
В Керченском проливе за неделю уничтожили три украинских катера
Корабли ЧФ за неделю уничтожили три катера, пытавшихся атаковать Крымский мост