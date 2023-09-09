https://ria.ru/20230909/golosovanie-1895146789.html
Мосгоризбирком надеется на активность горожан в оставшиеся дни голосования
Мосгоризбирком надеется на активность горожан в оставшиеся дни голосования - РИА Новости, 09.09.2023
Мосгоризбирком надеется на активность горожан в оставшиеся дни голосования
Мосгоризбирком возлагает большие надежды на активность горожан в оставшиеся дни голосования на выборах мэра и на то, что Москва добьется высоких показателей... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T09:10
2023-09-09T09:10
2023-09-09T09:10
москва
единый день голосования в россии — 2023
ольга кириллова
общество
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Мосгоризбирком возлагает большие надежды на активность горожан в оставшиеся дни голосования на выборах мэра и на то, что Москва добьется высоких показателей явки, сообщила журналистам глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова. "Сегодня мы приступаем ко второму дню и очень надеемся, учитывая, что сегодня день выходной, и завтра москвичи придут на участки, кто захочет посетить, а кто-то продолжит голосовать онлайн. Поэтому возлагаем большие надежды на активность горожан и на то, что Москва добьется высоких показателей явки, очень на это надеемся", - сказала Кириллова. Выборы в России в большинстве регионов начались 8 сентября и продлятся по 10-е. В единый день голосования запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам. В Москве выбирают мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО).
https://ria.ru/20230909/yavka-1895139894.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, единый день голосования в россии — 2023, ольга кириллова, общество
Москва, Единый день голосования в России — 2023, Ольга Кириллова, Общество
Мосгоризбирком надеется на активность горожан в оставшиеся дни голосования
Мосгоризбирком надеется на высокие показатели явки в оставшиеся дни голосования
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Мосгоризбирком возлагает большие надежды на активность горожан в оставшиеся дни голосования на выборах мэра и на то, что Москва добьется высоких показателей явки, сообщила журналистам глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.
"Сегодня мы приступаем ко второму дню и очень надеемся, учитывая, что сегодня день выходной, и завтра москвичи придут на участки, кто захочет посетить, а кто-то продолжит голосовать онлайн. Поэтому возлагаем большие надежды на активность горожан и на то, что Москва добьется высоких показателей явки, очень на это надеемся", - сказала Кириллова.
Выборы в России
в большинстве регионов начались 8 сентября и продлятся по 10-е. В единый день голосования запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы
по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам. В Москве выбирают мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО)
.
Явка на выборах мэра Москвы в первый день составила более 20 процентов