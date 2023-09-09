https://ria.ru/20230909/golosovanie-1895146789.html

Мосгоризбирком надеется на активность горожан в оставшиеся дни голосования

Мосгоризбирком надеется на активность горожан в оставшиеся дни голосования - РИА Новости, 09.09.2023

Мосгоризбирком надеется на активность горожан в оставшиеся дни голосования

Мосгоризбирком возлагает большие надежды на активность горожан в оставшиеся дни голосования на выборах мэра и на то, что Москва добьется высоких показателей... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T09:10

2023-09-09T09:10

2023-09-09T09:10

москва

единый день голосования в россии — 2023

ольга кириллова

общество

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Мосгоризбирком возлагает большие надежды на активность горожан в оставшиеся дни голосования на выборах мэра и на то, что Москва добьется высоких показателей явки, сообщила журналистам глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова. "Сегодня мы приступаем ко второму дню и очень надеемся, учитывая, что сегодня день выходной, и завтра москвичи придут на участки, кто захочет посетить, а кто-то продолжит голосовать онлайн. Поэтому возлагаем большие надежды на активность горожан и на то, что Москва добьется высоких показателей явки, очень на это надеемся", - сказала Кириллова. Выборы в России в большинстве регионов начались 8 сентября и продлятся по 10-е. В единый день голосования запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам. В Москве выбирают мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО).

https://ria.ru/20230909/yavka-1895139894.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, единый день голосования в россии — 2023, ольга кириллова, общество