Рейтинг@Mail.ru
ВС России на Донецком направлении за неделю отразили 56 атак - РИА Новости, 09.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:23 09.09.2023
https://ria.ru/20230909/donetsk-1895174273.html
ВС России на Донецком направлении за неделю отразили 56 атак
ВС России на Донецком направлении за неделю отразили 56 атак - РИА Новости, 09.09.2023
ВС России на Донецком направлении за неделю отразили 56 атак
Российские войска на донецком направлении за неделю отразили 56 атак противника, Киев потерял более 2,1 тысячи военнослужащих, 23 танка и других бронемашин,... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T13:23
2023-09-09T13:23
специальная военная операция на украине
киев
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874839272_0:34:1776:1033_1920x0_80_0_0_e40419dc06ff030d8bb34bfedc326ae3.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении за неделю отразили 56 атак противника, Киев потерял более 2,1 тысячи военнослужащих, 23 танка и других бронемашин, сообщили в Минобороны РФ. "На донецком направлении в течение недели грамотными действиями подразделений "Южной" группировки российских войск отражены 56 атак украинских войск, в результате которых уничтожено более 2100 военнослужащих, 23 танка и других боевых бронированных машин, 45 автомобилей, а также 30 орудий полевой артиллерии", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20230909/atacms-1895167816.html
киев
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874839272_178:0:1599:1066_1920x0_80_0_0_eaf256008f57e94799cae21d844729ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киев, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Украина
ВС России на Донецком направлении за неделю отразили 56 атак

Минобороны: ВС России на Донецком направлении за неделю отразили 56 атак ВСУ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении за неделю отразили 56 атак противника, Киев потерял более 2,1 тысячи военнослужащих, 23 танка и других бронемашин, сообщили в Минобороны РФ.
"На донецком направлении в течение недели грамотными действиями подразделений "Южной" группировки российских войск отражены 56 атак украинских войск, в результате которых уничтожено более 2100 военнослужащих, 23 танка и других боевых бронированных машин, 45 автомобилей, а также 30 орудий полевой артиллерии", - говорится в сводке министерства.
Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
Экс-глава ЦРУ призвал США поставить Украине ракеты ATACMS
Вчера, 12:38
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала