https://ria.ru/20230909/donetsk-1895174273.html

ВС России на Донецком направлении за неделю отразили 56 атак

ВС России на Донецком направлении за неделю отразили 56 атак - РИА Новости, 09.09.2023

ВС России на Донецком направлении за неделю отразили 56 атак

Российские войска на донецком направлении за неделю отразили 56 атак противника, Киев потерял более 2,1 тысячи военнослужащих, 23 танка и других бронемашин,... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T13:23

2023-09-09T13:23

2023-09-09T13:23

специальная военная операция на украине

киев

россия

украина

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении за неделю отразили 56 атак противника, Киев потерял более 2,1 тысячи военнослужащих, 23 танка и других бронемашин, сообщили в Минобороны РФ. "На донецком направлении в течение недели грамотными действиями подразделений "Южной" группировки российских войск отражены 56 атак украинских войск, в результате которых уничтожено более 2100 военнослужащих, 23 танка и других боевых бронированных машин, 45 автомобилей, а также 30 орудий полевой артиллерии", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20230909/atacms-1895167816.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

киев, россия, украина