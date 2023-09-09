https://ria.ru/20230909/donetsk-1895174273.html
ВС России на Донецком направлении за неделю отразили 56 атак
ВС России на Донецком направлении за неделю отразили 56 атак - РИА Новости, 09.09.2023
ВС России на Донецком направлении за неделю отразили 56 атак
Российские войска на донецком направлении за неделю отразили 56 атак противника, Киев потерял более 2,1 тысячи военнослужащих, 23 танка и других бронемашин,... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T13:23
2023-09-09T13:23
2023-09-09T13:23
специальная военная операция на украине
киев
россия
украина
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении за неделю отразили 56 атак противника, Киев потерял более 2,1 тысячи военнослужащих, 23 танка и других бронемашин, сообщили в Минобороны РФ. "На донецком направлении в течение недели грамотными действиями подразделений "Южной" группировки российских войск отражены 56 атак украинских войск, в результате которых уничтожено более 2100 военнослужащих, 23 танка и других боевых бронированных машин, 45 автомобилей, а также 30 орудий полевой артиллерии", - говорится в сводке министерства.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Украина
ВС России на Донецком направлении за неделю отразили 56 атак
Минобороны: ВС России на Донецком направлении за неделю отразили 56 атак ВСУ
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении за неделю отразили 56 атак противника, Киев потерял более 2,1 тысячи военнослужащих, 23 танка и других бронемашин, сообщили в Минобороны РФ.
"На донецком направлении в течение недели грамотными действиями подразделений "Южной" группировки российских войск отражены 56 атак украинских войск, в результате которых уничтожено более 2100 военнослужащих, 23 танка и других боевых бронированных машин, 45 автомобилей, а также 30 орудий полевой артиллерии", - говорится в сводке министерства.
Экс-глава ЦРУ призвал США поставить Украине ракеты ATACMS