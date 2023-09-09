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Жители Донецка активно голосуют на выборах - РИА Новости, 09.09.2023
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09:36 09.09.2023
https://ria.ru/20230909/donetsk-1895148914.html
Жители Донецка активно голосуют на выборах
Жители Донецка активно голосуют на выборах - РИА Новости, 09.09.2023
Жители Донецка активно голосуют на выборах
Жители Донецка продолжают активно участвовать в голосовании на выборах Народного совета ДНР и горсовета Донецка, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T09:36
2023-09-09T09:36
единый день голосования в россии — 2023
донецкая народная республика
донецк
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ДОНЕЦК, 9 сен - РИА Новости. Жители Донецка продолжают активно участвовать в голосовании на выборах Народного совета ДНР и горсовета Донецка, передает корреспондент РИА Новости. В восемь утра по местному времени (совпадает с московским) начался новый день голосования. Несмотря на раннее субботнее утро, на участке в школе в Донецке уже небольшая очередь из избирателей. "Я пришла с праздничным, веселым настроением", - призналась РИА Новости одна из пришедших проголосовать. По ее словам, от выборов она ждет "перемен в лучшую сторону, как и все". "Мира всем ждем, конечно", - добавила она. С ней солидарна молодая учительница. "Жду, конечно же, чего-то хорошего для нашей территории, для нашей страны. Возлагаем большие надежды на тех, за кого голосуем", - сказала она. По ее словам, она выбирала "сердцем" и выбрала тех, в ком уверена. Еще один собеседник агентства, мужчина лет 40, прописан в соседнем городе Макеевка, но живет в Куйбышевском районе Донецка. Накануне он специально приходил в участок, чтобы узнать, сможет ли проголосовать не по месту прописки - ему ответили, что сможет только на выборах в Народный совет ДНР, а вот горсоветы Донецка и Макеевки выберут без него. По его словам, он ждет, чтобы "урегулировалось все и перешли на тот момент, как жили раньше - тихо, спокойно". Ветеран Афганистана Евгений Селютин тоже пришел на участок с отличным настроением. "Жду победы, только победы", - признался он. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов, включая ДНР, проходят три дня и начались 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. Выборы в ДНР впервые проходят по законодательству РФ и с участием российских партий. Кроме того, на них впервые изберут органы местного самоуправления. Будут избраны 90 депутатов народного совета ДНР, а также депутаты советов 21 городского и муниципального округов, включая Донецк и Мариуполь. Выборы проходят по партийным спискам. Избирком ДНР зарегистрировал пять списков - "Единой России", "Справедливой России", КПРФ, ЛДПР и партии "Новые люди". На выборах в Народный совет избирком ДНР зарегистрировал 570 кандидатов. На 615 мандатов в муниципальных и городских советах претендует свыше 3 тысяч кандидатов. Досрочное голосование в обстреливаемых районах проходило с 31 августа по 7 сентября. Кроме того, с 1 по 4 сентября в 81 регионе РФ работали 329 экстерриториальных участков. По итогам 8 сентября явка на выборах Народного совета ДНР достигла 59,04%, заявил глава избиркома Владимир Высоцкий.
https://ria.ru/20230908/nato-1895097204.html
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единый день голосования в россии — 2023, донецкая народная республика, донецк
Единый день голосования в России — 2023, Донецкая Народная Республика, Донецк
Жители Донецка активно голосуют на выборах

Жители Донецка активно голосуют во второй день выборов

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкИзбиратель на выборах в Донецке
Избиратель на выборах в Донецке - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Избиратель на выборах в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 сен - РИА Новости. Жители Донецка продолжают активно участвовать в голосовании на выборах Народного совета ДНР и горсовета Донецка, передает корреспондент РИА Новости.
В восемь утра по местному времени (совпадает с московским) начался новый день голосования. Несмотря на раннее субботнее утро, на участке в школе в Донецке уже небольшая очередь из избирателей.
"Я пришла с праздничным, веселым настроением", - призналась РИА Новости одна из пришедших проголосовать. По ее словам, от выборов она ждет "перемен в лучшую сторону, как и все".
"Мира всем ждем, конечно", - добавила она.
Единый день голосования в России
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

Избирательные участки открылись в 54 российских регионах.

Девушка фотографирует информационный стенд на выборах губернатора Красноярского края и депутатов городского совета депутатов Красноярска на избирательном участке №2320 в микрорайоне Академгородок в Красноярске

Избирательные участки открылись в 54 российских регионах.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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1 из 15
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

В них голосование будет проходить три дня — с 8 по 10 сентября.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко голосует на выборах главы Приморского края на избирательном участке во Владивостоке

В них голосование будет проходить три дня — с 8 по 10 сентября.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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2 из 15
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

Россиянам предстоит выбрать 21 губернатора и 20 региональных парламентов.

Девушка фотографируется с избирательными бюллетенями на фоне кабинок для голосования на выборах губернатора Красноярского края и депутатов городского совета депутатов Красноярска на избирательном участке No2320 в микрорайоне Академгородок

Россиянам предстоит выбрать 21 губернатора и 20 региональных парламентов.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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3 из 15
© РИА Новости / Владислав Николаев | Перейти в медиабанк

В пяти субъектах главу исполнительной власти выберут не напрямую, а через голосование в местном парламенте.

Мужчина в шляпе голосует на выборах губернатора Новосибирской области в Новосибирске

В пяти субъектах главу исполнительной власти выберут не напрямую, а через голосование в местном парламенте.

© РИА Новости / Владислав Николаев
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4 из 15
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Столица выбирает мэра.

Девушка голосует на выборах мэра города Москвы в Москве

Столица выбирает мэра.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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5 из 15
© РИА Новости / Владислав Николаев | Перейти в медиабанк

На пост претендуют пять кандидатов: Сергей Собянин, Борис Чернышов, Владислав Даванков, Леонид Зюганов и Дмитрий Гусев.

Зарегистрированный кандидат от партии ЛДПР на должность мэра города Москвы Борис Чернышов голосует на выборах мэра Москвы в Москве

На пост претендуют пять кандидатов: Сергей Собянин, Борис Чернышов, Владислав Даванков, Леонид Зюганов и Дмитрий Гусев.

© РИА Новости / Владислав Николаев
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6 из 15
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Также москвичи проголосуют за депутатов в 13 муниципальных образованиях.

Женщина голосует на выборах мэра города Москвы в Москве

Также москвичи проголосуют за депутатов в 13 муниципальных образованиях.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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7 из 15
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Это можно сделать очно или онлайн.

Женщина голосует на выборах главы Приморского края на избирательном участке во Владивостоке

Это можно сделать очно или онлайн.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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8 из 15
© РИА Новости / Владислав Николаев | Перейти в медиабанк

В этом году впервые появилась возможность отдать свой голос через терминалы электронного голосования прямо на участках.

Женщина голосует на выборах губернатора Новосибирской области в Новосибирске

В этом году впервые появилась возможность отдать свой голос через терминалы электронного голосования прямо на участках.

© РИА Новости / Владислав Николаев
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9 из 15
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

Продолжительность выборов определяли сами субъекты.

Исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Михаил Котюков получает бюллетени для голосования на избирательном участке №2320 в микрорайоне Академгородок в Красноярске

Продолжительность выборов определяли сами субъекты.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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10 из 15
© РИА Новости / Владислав Николаев | Перейти в медиабанк

Возможность проголосовать онлайн есть в 25 регионах.

Мужчина изучает кандидатов на пост губернатора Новосибирской области на выборах губернатора Новосибирской области в Новосибирске

Возможность проголосовать онлайн есть в 25 регионах.

© РИА Новости / Владислав Николаев
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11 из 15
© РИА Новости / Владислав Николаев | Перейти в медиабанк

По данным на вечер 6 сентября, воспользоваться таким способом решили 1,2 миллиона граждан.

Женщина голосует на выборах губернатора Новосибирской области в Новосибирске

По данным на вечер 6 сентября, воспользоваться таким способом решили 1,2 миллиона граждан.

© РИА Новости / Владислав Николаев
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12 из 15
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

Москва в эту статистику не входит, так как жителям столицы не требуется подавать заявление.

Женщина голосует на выборах губернатора Красноярского края и депутатов городского совета депутатов Красноярска на избирательном участке №2320 в микрорайоне Академгородок в Красноярске

Москва в эту статистику не входит, так как жителям столицы не требуется подавать заявление.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
13 из 15
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Также состоятся дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам.

Регистрация избирателей на выборах в парламент и органы самоуправления в Единый день голосования на избирательном участке в школе No5 Донецка

Также состоятся дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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14 из 15
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

В четырех новых субъектах пройдут выборы в законодательные органы власти.

Агитационный баннер к Единому дню голосования

В четырех новых субъектах пройдут выборы в законодательные органы власти.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
15 из 15

Избирательные участки открылись в 54 российских регионах.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
1 из 15

В них голосование будет проходить три дня — с 8 по 10 сентября.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
2 из 15

Россиянам предстоит выбрать 21 губернатора и 20 региональных парламентов.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
3 из 15

В пяти субъектах главу исполнительной власти выберут не напрямую, а через голосование в местном парламенте.

© РИА Новости / Владислав Николаев
Перейти в медиабанк
4 из 15

Столица выбирает мэра.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
5 из 15

На пост претендуют пять кандидатов: Сергей Собянин, Борис Чернышов, Владислав Даванков, Леонид Зюганов и Дмитрий Гусев.

© РИА Новости / Владислав Николаев
Перейти в медиабанк
6 из 15

Также москвичи проголосуют за депутатов в 13 муниципальных образованиях.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
7 из 15

Это можно сделать очно или онлайн.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
8 из 15

В этом году впервые появилась возможность отдать свой голос через терминалы электронного голосования прямо на участках.

© РИА Новости / Владислав Николаев
Перейти в медиабанк
9 из 15

Продолжительность выборов определяли сами субъекты.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
10 из 15

Возможность проголосовать онлайн есть в 25 регионах.

© РИА Новости / Владислав Николаев
Перейти в медиабанк
11 из 15

По данным на вечер 6 сентября, воспользоваться таким способом решили 1,2 миллиона граждан.

© РИА Новости / Владислав Николаев
Перейти в медиабанк
12 из 15

Москва в эту статистику не входит, так как жителям столицы не требуется подавать заявление.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
13 из 15

Также состоятся дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
14 из 15

В четырех новых субъектах пройдут выборы в законодательные органы власти.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
15 из 15
С ней солидарна молодая учительница. "Жду, конечно же, чего-то хорошего для нашей территории, для нашей страны. Возлагаем большие надежды на тех, за кого голосуем", - сказала она.
По ее словам, она выбирала "сердцем" и выбрала тех, в ком уверена.
Еще один собеседник агентства, мужчина лет 40, прописан в соседнем городе Макеевка, но живет в Куйбышевском районе Донецка. Накануне он специально приходил в участок, чтобы узнать, сможет ли проголосовать не по месту прописки - ему ответили, что сможет только на выборах в Народный совет ДНР, а вот горсоветы Донецка и Макеевки выберут без него. По его словам, он ждет, чтобы "урегулировалось все и перешли на тот момент, как жили раньше - тихо, спокойно".
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
НАТО осудила выборы в новых регионах России, несмотря на референдумы
Вчера, 20:14
Ветеран Афганистана Евгений Селютин тоже пришел на участок с отличным настроением. "Жду победы, только победы", - признался он.
Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов, включая ДНР, проходят три дня и начались 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. Выборы в ДНР впервые проходят по законодательству РФ и с участием российских партий. Кроме того, на них впервые изберут органы местного самоуправления. Будут избраны 90 депутатов народного совета ДНР, а также депутаты советов 21 городского и муниципального округов, включая Донецк и Мариуполь.
Выборы проходят по партийным спискам. Избирком ДНР зарегистрировал пять списков - "Единой России", "Справедливой России", КПРФ, ЛДПР и партии "Новые люди". На выборах в Народный совет избирком ДНР зарегистрировал 570 кандидатов. На 615 мандатов в муниципальных и городских советах претендует свыше 3 тысяч кандидатов.
Досрочное голосование в обстреливаемых районах проходило с 31 августа по 7 сентября. Кроме того, с 1 по 4 сентября в 81 регионе РФ работали 329 экстерриториальных участков. По итогам 8 сентября явка на выборах Народного совета ДНР достигла 59,04%, заявил глава избиркома Владимир Высоцкий.
Регистрация избирателей на выборах в парламент и органы самоуправления в Единый день голосования на избирательном участке в школе No5 Донецка - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
В СПЧ рассказали о фейках в западных СМИ о голосовании в новых регионах
Вчера, 14:28
 
Единый день голосования в России — 2023Донецкая Народная РеспубликаДонецк
 
 
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