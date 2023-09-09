https://ria.ru/20230909/donetsk-1895148914.html

Жители Донецка активно голосуют на выборах

Жители Донецка активно голосуют на выборах - РИА Новости, 09.09.2023

Жители Донецка активно голосуют на выборах

Жители Донецка продолжают активно участвовать в голосовании на выборах Народного совета ДНР и горсовета Донецка, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T09:36

2023-09-09T09:36

2023-09-09T09:36

единый день голосования в россии — 2023

донецкая народная республика

донецк

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ДОНЕЦК, 9 сен - РИА Новости. Жители Донецка продолжают активно участвовать в голосовании на выборах Народного совета ДНР и горсовета Донецка, передает корреспондент РИА Новости. В восемь утра по местному времени (совпадает с московским) начался новый день голосования. Несмотря на раннее субботнее утро, на участке в школе в Донецке уже небольшая очередь из избирателей. "Я пришла с праздничным, веселым настроением", - призналась РИА Новости одна из пришедших проголосовать. По ее словам, от выборов она ждет "перемен в лучшую сторону, как и все". "Мира всем ждем, конечно", - добавила она. С ней солидарна молодая учительница. "Жду, конечно же, чего-то хорошего для нашей территории, для нашей страны. Возлагаем большие надежды на тех, за кого голосуем", - сказала она. По ее словам, она выбирала "сердцем" и выбрала тех, в ком уверена. Еще один собеседник агентства, мужчина лет 40, прописан в соседнем городе Макеевка, но живет в Куйбышевском районе Донецка. Накануне он специально приходил в участок, чтобы узнать, сможет ли проголосовать не по месту прописки - ему ответили, что сможет только на выборах в Народный совет ДНР, а вот горсоветы Донецка и Макеевки выберут без него. По его словам, он ждет, чтобы "урегулировалось все и перешли на тот момент, как жили раньше - тихо, спокойно". Ветеран Афганистана Евгений Селютин тоже пришел на участок с отличным настроением. "Жду победы, только победы", - признался он. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов, включая ДНР, проходят три дня и начались 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. Выборы в ДНР впервые проходят по законодательству РФ и с участием российских партий. Кроме того, на них впервые изберут органы местного самоуправления. Будут избраны 90 депутатов народного совета ДНР, а также депутаты советов 21 городского и муниципального округов, включая Донецк и Мариуполь. Выборы проходят по партийным спискам. Избирком ДНР зарегистрировал пять списков - "Единой России", "Справедливой России", КПРФ, ЛДПР и партии "Новые люди". На выборах в Народный совет избирком ДНР зарегистрировал 570 кандидатов. На 615 мандатов в муниципальных и городских советах претендует свыше 3 тысяч кандидатов. Досрочное голосование в обстреливаемых районах проходило с 31 августа по 7 сентября. Кроме того, с 1 по 4 сентября в 81 регионе РФ работали 329 экстерриториальных участков. По итогам 8 сентября явка на выборах Народного совета ДНР достигла 59,04%, заявил глава избиркома Владимир Высоцкий.

https://ria.ru/20230908/nato-1895097204.html

https://ria.ru/20230908/feyki-1894994974.html

донецкая народная республика

донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

единый день голосования в россии — 2023, донецкая народная республика, донецк