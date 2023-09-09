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Лидеры G20 выступили против применения силы для приобретения территорий - РИА Новости, 09.09.2023
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14:25 09.09.2023 (обновлено: 16:44 09.09.2023)
https://ria.ru/20230909/deklaratsiya-1895185837.html
Лидеры G20 выступили против применения силы для приобретения территорий
Лидеры G20 выступили против применения силы для приобретения территорий - РИА Новости, 09.09.2023
Лидеры G20 выступили против применения силы для приобретения территорий
Все страны должны воздержаться от угрозы силой или ее применения в целях приобретения территорий, говорится в совместной декларации, принятой по итогам саммита... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T14:25
2023-09-09T16:44
в мире
украина
индия
нью-дели
большая двадцатка
оон
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Все страны должны воздержаться от угрозы силой или ее применения в целях приобретения территорий, говорится в совместной декларации, принятой по итогам саммита G20, в контексте событий на Украине. "Что касается конфликта на Украине..., мы подтвердили наши национальные позиции и резолюции, принятые в Совете Безопасности ООН и Генеральной Ассамблее.... В соответствии с Уставом ООН, все государства должны воздерживаться от угрозы силой или ее применения в целях приобретения территорий, направленных против территориальной целостности и суверенитета или политической независимости любого государства", - отмечается в декларации. Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Саммит лидеров группы проходит в Нью-Дели 9-10 сентября. На него приглашены лидеры стран "двадцатки" и еще девяти государств - Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура.
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в мире, украина, индия, нью-дели, большая двадцатка, оон
В мире, Украина, Индия, Нью-Дели, Большая двадцатка, ООН
Лидеры G20 выступили против применения силы для приобретения территорий

Декларация: G20 выступила против применения силы для приобретения территорий

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Международный медиацентр G20 - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Все страны должны воздержаться от угрозы силой или ее применения в целях приобретения территорий, говорится в совместной декларации, принятой по итогам саммита G20, в контексте событий на Украине.
«
"Что касается конфликта на Украине..., мы подтвердили наши национальные позиции и резолюции, принятые в Совете Безопасности ООН и Генеральной Ассамблее.... В соответствии с Уставом ООН, все государства должны воздерживаться от угрозы силой или ее применения в целях приобретения территорий, направленных против территориальной целостности и суверенитета или политической независимости любого государства", - отмечается в декларации.
Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Саммит лидеров группы проходит в Нью-Дели 9-10 сентября. На него приглашены лидеры стран "двадцатки" и еще девяти государств - Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура.
Нью-Дели, саммит G20 - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
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