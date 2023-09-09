https://ria.ru/20230909/deklaratsiya-1895185837.html

Лидеры G20 выступили против применения силы для приобретения территорий

Лидеры G20 выступили против применения силы для приобретения территорий - РИА Новости, 09.09.2023

Лидеры G20 выступили против применения силы для приобретения территорий

Все страны должны воздержаться от угрозы силой или ее применения в целях приобретения территорий, говорится в совместной декларации, принятой по итогам саммита... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T14:25

2023-09-09T14:25

2023-09-09T16:44

в мире

украина

индия

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большая двадцатка

оон

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Все страны должны воздержаться от угрозы силой или ее применения в целях приобретения территорий, говорится в совместной декларации, принятой по итогам саммита G20, в контексте событий на Украине. "Что касается конфликта на Украине..., мы подтвердили наши национальные позиции и резолюции, принятые в Совете Безопасности ООН и Генеральной Ассамблее.... В соответствии с Уставом ООН, все государства должны воздерживаться от угрозы силой или ее применения в целях приобретения территорий, направленных против территориальной целостности и суверенитета или политической независимости любого государства", - отмечается в декларации. Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Саммит лидеров группы проходит в Нью-Дели 9-10 сентября. На него приглашены лидеры стран "двадцатки" и еще девяти государств - Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура.

https://ria.ru/20230909/g20-1895180003.html

украина

индия

нью-дели

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, индия, нью-дели, большая двадцатка, оон