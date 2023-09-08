https://ria.ru/20230908/zhenschina-1895033068.html

При обстреле Донецка погибла женщина

При обстреле Донецка погибла женщина - РИА Новости, 08.09.2023

При обстреле Донецка погибла женщина

Мирная жительница погибла в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T16:15

2023-09-08T16:15

2023-09-08T16:15

специальная военная операция на украине

донецк

кировский район

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 8 сен - РИА Новости. Мирная жительница погибла в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале. "При обстреле Кировского района по улице Фета погибла женщина. Анкетные данные уточняются", - написал Кулемзин. Представительство ДНР в СЦКК ранее в пятницу сообщало о семи обстрелах Кировского района Донецка со стороны украинских войск, применивших в том числе ракеты из РСЗО и кассетные снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.

https://ria.ru/20230908/ukraina-1895025705.html

донецк

кировский район

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецк, кировский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк, происшествия