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При обстреле Донецка погибла женщина - РИА Новости, 08.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:15 08.09.2023
https://ria.ru/20230908/zhenschina-1895033068.html
При обстреле Донецка погибла женщина
При обстреле Донецка погибла женщина - РИА Новости, 08.09.2023
При обстреле Донецка погибла женщина
Мирная жительница погибла в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T16:15
2023-09-08T16:15
специальная военная операция на украине
донецк
кировский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 8 сен - РИА Новости. Мирная жительница погибла в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале. "При обстреле Кировского района по улице Фета погибла женщина. Анкетные данные уточняются", - написал Кулемзин. Представительство ДНР в СЦКК ранее в пятницу сообщало о семи обстрелах Кировского района Донецка со стороны украинских войск, применивших в том числе ракеты из РСЗО и кассетные снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
https://ria.ru/20230908/ukraina-1895025705.html
донецк
кировский район
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донецк, кировский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК, Происшествия
При обстреле Донецка погибла женщина

При обстреле Кировского района Донецка погибла женщина

© РИА Новости / Таисия ЛисковецРазбитое стекло
Разбитое стекло - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Разбитое стекло. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 сен - РИА Новости. Мирная жительница погибла в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале.
"При обстреле Кировского района по улице Фета погибла женщина. Анкетные данные уточняются", - написал Кулемзин.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в пятницу сообщало о семи обстрелах Кировского района Донецка со стороны украинских войск, применивших в том числе ракеты из РСЗО и кассетные снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкКировский районДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)СЦККПроисшествия
 
 
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