https://ria.ru/20230908/zhenschina-1895033068.html
При обстреле Донецка погибла женщина
При обстреле Донецка погибла женщина - РИА Новости, 08.09.2023
При обстреле Донецка погибла женщина
Мирная жительница погибла в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T16:15
2023-09-08T16:15
2023-09-08T16:15
специальная военная операция на украине
донецк
кировский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 8 сен - РИА Новости. Мирная жительница погибла в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале. "При обстреле Кировского района по улице Фета погибла женщина. Анкетные данные уточняются", - написал Кулемзин. Представительство ДНР в СЦКК ранее в пятницу сообщало о семи обстрелах Кировского района Донецка со стороны украинских войск, применивших в том числе ракеты из РСЗО и кассетные снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
https://ria.ru/20230908/ukraina-1895025705.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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При обстреле Донецка погибла женщина
При обстреле Кировского района Донецка погибла женщина