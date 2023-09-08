https://ria.ru/20230908/zelenskiy-1894873735.html

В США заявили о подготовке свержения Зеленского

В США заявили о подготовке свержения Зеленского - РИА Новости, 08.09.2023

В США заявили о подготовке свержения Зеленского

В Вооруженных силах Украины идут разговоры о том, чтобы "убрать" Владимира Зеленского, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своей... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T02:37

2023-09-08T02:37

2023-09-08T02:37

специальная военная операция на украине

в мире

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владимир зеленский

одесса

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. В Вооруженных силах Украины идут разговоры о том, чтобы "убрать" Владимира Зеленского, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своей странице в социальной сети X."На Украине внутри украинских сил идет много дискуссий о том, чтобы убрать Зеленского", — написал он.Эксперт добавил, что ВСУ потеряли уже 400 тысяч человек погибшими, и призвал киевские власти заключить с Россией соглашение."Заключите мир, глупцы!", — резюмировал он.Ранее бывший советник главы Пентагона заявлял, что Российские военные при необходимости способны освободить Одессу и дойти до Польши ради завершения военного конфликта на Украине.

https://ria.ru/20230908/koshmar-1894869487.html

https://ria.ru/20230908/problema-1894872890.html

сша

украина

россия

одесса

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