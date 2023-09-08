Рейтинг@Mail.ru
В США заявили о подготовке свержения Зеленского - РИА Новости, 08.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:37 08.09.2023
https://ria.ru/20230908/zelenskiy-1894873735.html
В США заявили о подготовке свержения Зеленского
В США заявили о подготовке свержения Зеленского - РИА Новости, 08.09.2023
В США заявили о подготовке свержения Зеленского
В Вооруженных силах Украины идут разговоры о том, чтобы "убрать" Владимира Зеленского, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своей... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T02:37
2023-09-08T02:37
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
россия
владимир зеленский
одесса
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892838843_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_6cc589420d2c72697cecae2a087dbc06.jpg
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. В Вооруженных силах Украины идут разговоры о том, чтобы "убрать" Владимира Зеленского, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своей странице в социальной сети X."На Украине внутри украинских сил идет много дискуссий о том, чтобы убрать Зеленского", — написал он.Эксперт добавил, что ВСУ потеряли уже 400 тысяч человек погибшими, и призвал киевские власти заключить с Россией соглашение."Заключите мир, глупцы!", — резюмировал он.Ранее бывший советник главы Пентагона заявлял, что Российские военные при необходимости способны освободить Одессу и дойти до Польши ради завершения военного конфликта на Украине.
https://ria.ru/20230908/koshmar-1894869487.html
https://ria.ru/20230908/problema-1894872890.html
сша
украина
россия
одесса
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892838843_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_3add0c3684ed42230aa23493d5bfc94f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, россия, владимир зеленский, одесса, вооруженные силы украины, пентагон
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Одесса, Вооруженные силы Украины, Пентагон
В США заявили о подготовке свержения Зеленского

Полковник Макгрегор: в ВСУ идут разговоры о том, чтобы "убрать" Зеленского

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. В Вооруженных силах Украины идут разговоры о том, чтобы "убрать" Владимира Зеленского, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своей странице в социальной сети X.
"На Украине внутри украинских сил идет много дискуссий о том, чтобы убрать Зеленского", — написал он.
Видеосюжет Hindustan Times
В Индии восхитились "сущим кошмаром" ВСУ
01:12
Эксперт добавил, что ВСУ потеряли уже 400 тысяч человек погибшими, и призвал киевские власти заключить с Россией соглашение.
«
"Заключите мир, глупцы!", — резюмировал он.
Ранее бывший советник главы Пентагона заявлял, что Российские военные при необходимости способны освободить Одессу и дойти до Польши ради завершения военного конфликта на Украине.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
Не танком единым. У Украины появились новые потребности для атаки
02:17
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийОдессаВооруженные силы УкраиныПентагон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала