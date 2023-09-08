https://ria.ru/20230908/yavka-1895105011.html

Явка на выборах в Народный совет ДНР превысила 59 процентов

Явка на выборах в Народный совет ДНР превысила 59 процентов - РИА Новости, 08.09.2023

Явка на выборах в Народный совет ДНР превысила 59 процентов

Явка на выборах депутатов Народного совета ДНР достигла 59,04%, заявил глава избиркома республики Владимир Высоцкий. РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T21:22

2023-09-08T21:22

2023-09-08T21:22

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единый день голосования в россии — 2023

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ДОНЕЦК, 8 сен - РИА Новости. Явка на выборах депутатов Народного совета ДНР достигла 59,04%, заявил глава избиркома республики Владимир Высоцкий. Досрочное голосование в ДНР проходило с 31 августа по 7 сентября, 8 сентября стало первым днем работы стационарных участков. "Сегодня на выборах депутатов Народного совета ДНР предварительная явка избирателей составила 59,04%. А на выборах депутатов донецкого городского совета предварительная явка на сегодняшний день составила 56,1%", - заявил Высоцкий на брифинге. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов, включая ДНР, проходят три дня и начались 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. Выборы впервые проходят по законодательству РФ и с участием российских партий. Кроме того, на них впервые изберут органы местного самоуправления. Будут избраны 90 депутатов народного совета ДНР, а также депутаты советов 21 городского и муниципального округов, включая Донецк и Мариуполь. Выборы проходят по партийным спискам. Избирком ДНР зарегистрировал пять списков - "Единой России", "Справедливой России", КПРФ, ЛДПР и партии "Новые люди". На выборах в Народный совет избирком ДНР зарегистрировал 570 кандидатов. На 615 мандатов в муниципальных и городских советах претендует свыше 3 тысяч кандидатов. Досрочное голосование в обстреливаемых районах проходило с 31 августа по 7 сентября. Кроме того, с 1 по 4 сентября в 81 регионе РФ работали 329 экстерриториальных участков. За 8 дней досрочного и экстерриториального голосования явка на выборах в Народный совет ДНР составила 45,43 процентов избирателей. На выборах в городской совет Донецка предварительная явка составила 45,78% избирателей.

https://ria.ru/20230908/yavka-1895101322.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, россия, донецк, единая россия, справедливая россия, кпрф, единый день голосования в россии — 2023