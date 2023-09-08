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В Мосгоризбирком не поступала информация о нарушениях на выборах в столице
В Мосгоризбирком не поступала информация о нарушениях на выборах в столице - РИА Новости, 08.09.2023
В Мосгоризбирком не поступала информация о нарушениях на выборах в столице
Информация о нарушениях на выборах в Москве не поступала, сообщила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова, чьи слова приводятся в телеграм-канале... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T10:34
2023-09-08T10:34
2023-09-08T10:39
единый день голосования в россии — 2023
единая россия
мосгоризбирком
ольга кириллова
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новая москва
политика
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Информация о нарушениях на выборах в Москве не поступала, сообщила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова, чьи слова приводятся в телеграм-канале московского отделения партии "Единая Россия". "На сию минуту информация о каких-либо нарушениях не поступала, поэтому будем надеяться, что и в ближайшие три дня мы проработаем штатно, организованно, без нарушений. Организацией и проведением выборов занимаются 33 тысячи членов избирательных комиссий разного уровня", - отметила Кириллова. По словам Кирилловой, в выборах будут принимать участие порядка 7 миллионов 600 тысяч избирателей, на территории Новой Москвы речь про 280 тысячах избирателей. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начнутся с 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. В Москве выбирают мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО).
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единый день голосования в россии — 2023, единая россия, мосгоризбирком, ольга кириллова, москва, новая москва, политика
Единый день голосования в России — 2023, Единая Россия, Мосгоризбирком, Ольга Кириллова, Москва, Новая Москва, Политика
В Мосгоризбирком не поступала информация о нарушениях на выборах в столице
Кириллова: в Мосгоризбирком не поступала информация о нарушениях на выборах