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В Мосгоризбирком не поступала информация о нарушениях на выборах в столице

В Мосгоризбирком не поступала информация о нарушениях на выборах в столице - РИА Новости, 08.09.2023

В Мосгоризбирком не поступала информация о нарушениях на выборах в столице

Информация о нарушениях на выборах в Москве не поступала, сообщила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова, чьи слова приводятся в телеграм-канале... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T10:34

2023-09-08T10:34

2023-09-08T10:39

единый день голосования в россии — 2023

единая россия

мосгоризбирком

ольга кириллова

москва

новая москва

политика

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Информация о нарушениях на выборах в Москве не поступала, сообщила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова, чьи слова приводятся в телеграм-канале московского отделения партии "Единая Россия". "На сию минуту информация о каких-либо нарушениях не поступала, поэтому будем надеяться, что и в ближайшие три дня мы проработаем штатно, организованно, без нарушений. Организацией и проведением выборов занимаются 33 тысячи членов избирательных комиссий разного уровня", - отметила Кириллова. По словам Кирилловой, в выборах будут принимать участие порядка 7 миллионов 600 тысяч избирателей, на территории Новой Москвы речь про 280 тысячах избирателей. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начнутся с 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. В Москве выбирают мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО).

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единый день голосования в россии — 2023, единая россия, мосгоризбирком, ольга кириллова, москва, новая москва, политика