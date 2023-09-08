https://ria.ru/20230908/vybory-1894872427.html
На выборах в Амурской области и Якутии открылись избирательные участки
На выборах в Амурской области и Якутии открылись избирательные участки - РИА Новости, 08.09.2023
На выборах в Амурской области и Якутии открылись избирательные участки
Избирательные участки открылись в первый день трёхдневного голосования на выборах губернатора Амурской области и главы и госсобрания Якутии. РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T02:08
2023-09-08T02:08
2023-09-08T09:20
амурская область
россия
свободный
василий орлов (губернатор)
игорь борисов
единая россия
кпрф
коммунисты россии
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 сен – РИА Новости. Избирательные участки открылись в первый день трёхдневного голосования на выборах губернатора Амурской области и главы и госсобрания Якутии. Участки на выборах губернатора Амурской области открылись в 8.00 местного времени 8 сентября (2.00 мск 8 сентября). Местные жители в течение трех дней смогут проголосовать за одного из пяти кандидатов. На этот пост претендуют: Роман Санжаревский от партии "Новые люди", действующий губернатор Василий Орлов от "Единой России", Евгений Завгородний от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", Сергей Рафальский от "Коммунистов России", Борис Белобородов от КПРФ. В единый день голосования в Приамурье также будут выбирать главу города Свободный и депутатов городских, районных и сельских советов в ряде муниципалитетов. По данным на 1 июля, в Амурской области зарегистрировано 592 857 избирателей. За пост главы Якутии будут бороться четыре кандидата: действующий глава республики Айсен Николаев ("Единая Россия"), Гаврил Парахин (ЛДПР), Виктор Губарев (КПРФ), Игорь Борисов ("Коммунисты России"). Прямые выборы продлятся три дня - 8, 9 и 10 сентября. Также якутянам предстоит выбрать депутатов седьмого созыва Госсобрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия). По данным ЦИК Якутии, на выборах в Ил Тумэн представлены 6 партий – "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия - Патриоты за правду", "Родина" и "Новые люди". Всего число кандидатов составило 592 человека. По данным Государственной автоматизированной системы "Выборы", численность избирателей в Якутии составила 641 592 человека. Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Центризбирком сообщал, что в ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
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Голосование действующих глав Магаданской области, Приморья, Якутии и других областей
Одними из первых на выборах губернаторов голосуют действующие главы Магаданской области, Приморья, Якутии - Сергей Носов, Олег Кожемяко и Айсен Николаев (все трое - на видео), а также губернатор Забайкальского края Александр Осипов и действующий глава Приамурья Василий Орлов.
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амурская область, россия, свободный, василий орлов (губернатор), игорь борисов, единая россия, кпрф, коммунисты россии, айсен николаев, политика
Амурская область, Россия, Свободный, Василий Орлов (губернатор), Игорь Борисов, Единая Россия, КПРФ, Коммунисты России, Айсен Николаев, Политика
На выборах в Амурской области и Якутии открылись избирательные участки
На выборах главы Амурской области и Якутии открылись участки для голосования