https://ria.ru/20230908/voennye-1894989563.html

ВС России уничтожили более 20 украинских военных на Херсонском направлении

ВС России уничтожили более 20 украинских военных на Херсонском направлении - РИА Новости, 08.09.2023

ВС России уничтожили более 20 украинских военных на Херсонском направлении

Российские подразделения уничтожили в течение последних суток на херсонском направлении более 20 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубицу... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T14:16

2023-09-08T14:16

2023-09-08T14:16

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили в течение последних суток на херсонском направлении более 20 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубицу "Мста-Б", сообщило в пятницу Минобороны РФ. "На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено свыше 25 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица "Мста-Б", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20230908/rabotino-1894954896.html

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы рф, вооруженные силы украины