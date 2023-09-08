https://ria.ru/20230908/voennye-1894989563.html
ВС России уничтожили более 20 украинских военных на Херсонском направлении
ВС России уничтожили более 20 украинских военных на Херсонском направлении - РИА Новости, 08.09.2023
ВС России уничтожили более 20 украинских военных на Херсонском направлении
Российские подразделения уничтожили в течение последних суток на херсонском направлении более 20 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубицу... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T14:16
2023-09-08T14:16
2023-09-08T14:16
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили в течение последних суток на херсонском направлении более 20 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубицу "Мста-Б", сообщило в пятницу Минобороны РФ. "На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено свыше 25 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица "Мста-Б", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили более 20 украинских военных на Херсонском направлении
МО: ВС России уничтожили более 20 украинских военных на Херсонском направлении
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили в течение последних суток на херсонском направлении более 20 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубицу "Мста-Б", сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено свыше 25 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица "Мста-Б", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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