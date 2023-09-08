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ВС России уничтожили более 20 украинских военных на Херсонском направлении - РИА Новости, 08.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:16 08.09.2023
https://ria.ru/20230908/voennye-1894989563.html
ВС России уничтожили более 20 украинских военных на Херсонском направлении
ВС России уничтожили более 20 украинских военных на Херсонском направлении - РИА Новости, 08.09.2023
ВС России уничтожили более 20 украинских военных на Херсонском направлении
Российские подразделения уничтожили в течение последних суток на херсонском направлении более 20 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубицу... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T14:16
2023-09-08T14:16
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили в течение последних суток на херсонском направлении более 20 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубицу "Мста-Б", сообщило в пятницу Минобороны РФ. "На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено свыше 25 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица "Мста-Б", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20230908/rabotino-1894954896.html
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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили более 20 украинских военных на Херсонском направлении

МО: ВС России уничтожили более 20 украинских военных на Херсонском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ ведут стрельбу из 82мм миномёта
Военнослужащие ВС РФ ведут стрельбу из 82мм миномёта - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие ВС РФ ведут стрельбу из 82мм миномёта. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили в течение последних суток на херсонском направлении более 20 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубицу "Мста-Б", сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено свыше 25 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица "Мста-Б", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Военнослужащие ВС России в южном секторе специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
Российские военные усилили позиции в районе Работино
13:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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