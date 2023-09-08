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Сунак будет просить Моди внести вклад в урегулирование конфликта на Украине - РИА Новости, 08.09.2023
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04:26 08.09.2023
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Сунак будет просить Моди внести вклад в урегулирование конфликта на Украине
Сунак будет просить Моди внести вклад в урегулирование конфликта на Украине - РИА Новости, 08.09.2023
Сунак будет просить Моди внести вклад в урегулирование конфликта на Украине
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак на полях саммита G20 в Нью-Дели будет призывать своего индийского коллегу Нарендру Моди к использованию Индией... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T04:26
2023-09-08T04:26
украина
россия
индия
нарендра моди
риши сунак
сергей лавров
большая двадцатка
нато
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак на полях саммита G20 в Нью-Дели будет призывать своего индийского коллегу Нарендру Моди к использованию Индией собственного влияния в достижении окончания конфликта на Украине, пишет газета Financial Times со ссылкой на представителя британского премьера. Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Саммит группы пройдет в Нью-Дели 9-10 сентября. На него приглашены лидеры стран "двадцатки" и еще девяти государств - Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура. Российскую делегацию на саммите возглавит глава МИД Сергей Лавров, китайскую - премьер Госсовета КНР Ли Цян. "Мы будем использовать встречи с Моди..., чтобы побудить их (индийцев - ред.) использовать это влияние для прекращения (конфликта - ред.)", - заявил газете представитель. Как заявляет Даунинг-стрит, Сунак в ходе общения с Моди также призовет его к "более активной дипломатической позиции". При этом представитель добавил, что британский премьер будет использовать "любую возможность" для того, чтобы подчеркнуть поддержку Киева со стороны Лондона. Среди прочего, стороны обсудят прогресс по заключению торгового соглашения, о котором две страны пытаются договориться. Ранее газета Monde писала, что Нарендра Моди поручил своим подчиненным совместно с Францией начать работу над планом по урегулированию конфликта на Украине. Отмечалось, что упомянутый план отличается от выдвинутых ранее Китаем и странами Юга инициатив. Кроме того, в статье говорилось, что индийский лидер избегает роли посредника в украинском конфликте. Сам же Моди заявлял, что говорил президенту РФ Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому, что его страна готова поддержать все "искренние" усилия, которые могут помочь положить конец конфликту. Он отмечал, что у всех стран есть обязанность уважать суверенитет и территориальную целостность других государств, соблюдать международное право. По словам Моди, Индия также обеспокоена влиянием конфликта на Украине на весь мир, в частности, на страны глобального Юга. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230903/boepripasy-1893911752.html
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украина, россия, индия, нарендра моди, риши сунак, сергей лавров, большая двадцатка, нато, в мире
Украина, Россия, Индия, Нарендра Моди, Риши Сунак, Сергей Лавров, Большая двадцатка, НАТО, В мире
Сунак будет просить Моди внести вклад в урегулирование конфликта на Украине

FT: Сунак на G20 будет просить Моди внести вклад в урегулирование на Украине

© AP Photo / Kirsty WigglesworthПремьер-министр Великобритании Риши Сунак
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак . Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак на полях саммита G20 в Нью-Дели будет призывать своего индийского коллегу Нарендру Моди к использованию Индией собственного влияния в достижении окончания конфликта на Украине, пишет газета Financial Times со ссылкой на представителя британского премьера.
Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Саммит группы пройдет в Нью-Дели 9-10 сентября. На него приглашены лидеры стран "двадцатки" и еще девяти государств - Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура. Российскую делегацию на саммите возглавит глава МИД Сергей Лавров, китайскую - премьер Госсовета КНР Ли Цян.
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"Мы будем использовать встречи с Моди..., чтобы побудить их (индийцев - ред.) использовать это влияние для прекращения (конфликта - ред.)", - заявил газете представитель.
Как заявляет Даунинг-стрит, Сунак в ходе общения с Моди также призовет его к "более активной дипломатической позиции". При этом представитель добавил, что британский премьер будет использовать "любую возможность" для того, чтобы подчеркнуть поддержку Киева со стороны Лондона.
Среди прочего, стороны обсудят прогресс по заключению торгового соглашения, о котором две страны пытаются договориться.
Ранее газета Monde писала, что Нарендра Моди поручил своим подчиненным совместно с Францией начать работу над планом по урегулированию конфликта на Украине. Отмечалось, что упомянутый план отличается от выдвинутых ранее Китаем и странами Юга инициатив. Кроме того, в статье говорилось, что индийский лидер избегает роли посредника в украинском конфликте.
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Сам же Моди заявлял, что говорил президенту РФ Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому, что его страна готова поддержать все "искренние" усилия, которые могут помочь положить конец конфликту. Он отмечал, что у всех стран есть обязанность уважать суверенитет и территориальную целостность других государств, соблюдать международное право. По словам Моди, Индия также обеспокоена влиянием конфликта на Украине на весь мир, в частности, на страны глобального Юга.
Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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