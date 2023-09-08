https://ria.ru/20230908/uzbekistan-1894742809.html

Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки в Узбекистан осенью

Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки в Узбекистан осенью - РИА Новости, 08.09.2023

Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки в Узбекистан осенью

Туроператоры рассказали, что осенью растет спрос на поездки в Узбекистан и назвали стоимость такого путешествия, сообщает АТОР. РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T04:56

2023-09-08T04:56

2023-09-08T04:56

туризм

туризм

новости - туризм

узбекистан

ташкент

бухара

ассоциация туроператоров россии (атор)

снг

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837155775_0:138:3072:1866_1920x0_80_0_0_15af895d70ce0ad9025f51445e4ac081.jpg

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Туроператоры рассказали, что осенью растет спрос на поездки в Узбекистан и назвали стоимость такого путешествия, сообщает АТОР.Большинство участников рынка отмечают, что визиты в эту республику — самый популярный запрос среди желающих отправиться в тур по СНГ.Экскурсионные поездки — наиболее востребованный вид отдыха. Обычно туристы едут туда на неделю и успевают познакомиться с Ташкентом, Бухарой, Самаркандом и Хивой.Минимальная стоимость пятидневной "экскурсионки" — от 37 тысяч рублей. Цена недельной поездки — от 45 тысяч рублей. Еще не менее 30 тысяч рублей придется добавить на перелет между Москвой и одним из узбекских городов.

https://ria.ru/20210502/uzbekistan-1603292777.html

узбекистан

ташкент

бухара

самарканд

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, узбекистан, ташкент, бухара, ассоциация туроператоров россии (атор), снг, туристы, самарканд