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Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки в Узбекистан осенью - РИА Новости, 08.09.2023
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Туризм
 
04:56 08.09.2023
https://ria.ru/20230908/uzbekistan-1894742809.html
Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки в Узбекистан осенью
Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки в Узбекистан осенью - РИА Новости, 08.09.2023
Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки в Узбекистан осенью
Туроператоры рассказали, что осенью растет спрос на поездки в Узбекистан и назвали стоимость такого путешествия, сообщает АТОР. РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T04:56
2023-09-08T04:56
туризм
туризм
новости - туризм
узбекистан
ташкент
бухара
ассоциация туроператоров россии (атор)
снг
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Туроператоры рассказали, что осенью растет спрос на поездки в Узбекистан и назвали стоимость такого путешествия, сообщает АТОР.Большинство участников рынка отмечают, что визиты в эту республику — самый популярный запрос среди желающих отправиться в тур по СНГ.Экскурсионные поездки — наиболее востребованный вид отдыха. Обычно туристы едут туда на неделю и успевают познакомиться с Ташкентом, Бухарой, Самаркандом и Хивой.Минимальная стоимость пятидневной "экскурсионки" — от 37 тысяч рублей. Цена недельной поездки — от 45 тысяч рублей. Еще не менее 30 тысяч рублей придется добавить на перелет между Москвой и одним из узбекских городов.
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туризм, новости - туризм, узбекистан, ташкент, бухара, ассоциация туроператоров россии (атор), снг, туристы, самарканд
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Узбекистан, Ташкент, Бухара, Ассоциация туроператоров России (АТОР), СНГ, туристы, Самарканд
Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки в Узбекистан осенью

В АТОР сообщили, сколько стоят экскурсионные поездки в Узбекистан

© Фото предоставлено пресс-службой Silk Road SamarkandВечный город, туристка
Вечный город, туристка
© Фото предоставлено пресс-службой Silk Road Samarkand
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Туроператоры рассказали, что осенью растет спрос на поездки в Узбекистан и назвали стоимость такого путешествия, сообщает АТОР.
Большинство участников рынка отмечают, что визиты в эту республику — самый популярный запрос среди желающих отправиться в тур по СНГ.
Экскурсионные поездки — наиболее востребованный вид отдыха. Обычно туристы едут туда на неделю и успевают познакомиться с Ташкентом, Бухарой, Самаркандом и Хивой.
Минимальная стоимость пятидневной "экскурсионки" — от 37 тысяч рублей. Цена недельной поездки — от 45 тысяч рублей. Еще не менее 30 тысяч рублей придется добавить на перелет между Москвой и одним из узбекских городов.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмУзбекистанТашкентБухараАссоциация туроператоров России (АТОР)СНГтуристыСамарканд
 
 
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