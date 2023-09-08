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Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки в Узбекистан осенью
Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки в Узбекистан осенью - РИА Новости, 08.09.2023
Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки в Узбекистан осенью
Туроператоры рассказали, что осенью растет спрос на поездки в Узбекистан и назвали стоимость такого путешествия, сообщает АТОР. РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T04:56
2023-09-08T04:56
2023-09-08T04:56
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узбекистан
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ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Туроператоры рассказали, что осенью растет спрос на поездки в Узбекистан и назвали стоимость такого путешествия, сообщает АТОР.Большинство участников рынка отмечают, что визиты в эту республику — самый популярный запрос среди желающих отправиться в тур по СНГ.Экскурсионные поездки — наиболее востребованный вид отдыха. Обычно туристы едут туда на неделю и успевают познакомиться с Ташкентом, Бухарой, Самаркандом и Хивой.Минимальная стоимость пятидневной "экскурсионки" — от 37 тысяч рублей. Цена недельной поездки — от 45 тысяч рублей. Еще не менее 30 тысяч рублей придется добавить на перелет между Москвой и одним из узбекских городов.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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туризм, новости - туризм, узбекистан, ташкент, бухара, ассоциация туроператоров россии (атор), снг, туристы, самарканд
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Узбекистан, Ташкент, Бухара, Ассоциация туроператоров России (АТОР), СНГ, туристы, Самарканд
Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки в Узбекистан осенью
В АТОР сообщили, сколько стоят экскурсионные поездки в Узбекистан