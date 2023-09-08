Рейтинг@Mail.ru
На выборах в ДНР открылись 615 избирательных участков - РИА Новости, 08.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:39 08.09.2023 (обновлено: 11:02 08.09.2023)
https://ria.ru/20230908/uchastki-1894897344.html
На выборах в ДНР открылись 615 избирательных участков
На выборах в ДНР открылись 615 избирательных участков - РИА Новости, 08.09.2023
На выборах в ДНР открылись 615 избирательных участков
На выборах в ДНР открылись все 615 избирательных участков, сообщили РИА Новости в избиркоме ДНР. РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T09:39
2023-09-08T11:02
единый день голосования в россии — 2023
донецкая народная республика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/02/1893856859_0:0:2811:1581_1920x0_80_0_0_9fa99350dd1c229c7c02dd9acc41497f.jpg
ДОНЕЦК, 8 сен - РИА Новости. На выборах в ДНР открылись все 615 избирательных участков, сообщили РИА Новости в избиркоме ДНР. "Все 615 участков открылись", - сказали в избиркоме. Выборы в ДНР пройдут в единый день голосования 10 сентября, они впервые проходят по законодательству РФ и с участием российских партий. Кроме того, на них впервые изберут органы местного самоуправления. Будут избраны 90 депутатов народного совета ДНР, а также депутаты советов 21 городского и муниципального округов, включая Донецк и Мариуполь. Выборы проходят по партийным спискам. Избирком ДНР зарегистрировал пять списков - "Единой России", "Справедливой России", КПРФ, ЛДПР и партии "Новые люди". На выборах в Народный совет избирком ДНР зарегистрировал 570 кандидатов. На 615 мандатов в муниципальных и городских советах претендует свыше 3 тысяч кандидатов. Досрочное голосование в обстреливаемых районах проходило с 31 августа по 7 сентября. Кроме того, с 1 по 4 сентября в 81 регионе РФ работали 329 экстерриториальных участков. За 8 дней досрочного и экстерриториального голосования явка на выборах в Народный совет ДНР составила 45,43 процента избирателей. На выборах в городской совет Донецка предварительная явка составила 45,78% избирателей.
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/02/1893856859_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7304662ad67872e7adc23fdc34cc3eaf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
единый день голосования в россии — 2023, донецкая народная республика, россия
Единый день голосования в России — 2023, Донецкая Народная Республика, Россия
На выборах в ДНР открылись 615 избирательных участков

На выборах в ДНР открылись все 615 избирательных участков

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкБюллетень для выборов в ДНР
Бюллетень для выборов в ДНР - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Бюллетень для выборов в ДНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 8 сен - РИА Новости. На выборах в ДНР открылись все 615 избирательных участков, сообщили РИА Новости в избиркоме ДНР.
"Все 615 участков открылись", - сказали в избиркоме.
Выборы в ДНР пройдут в единый день голосования 10 сентября, они впервые проходят по законодательству РФ и с участием российских партий. Кроме того, на них впервые изберут органы местного самоуправления. Будут избраны 90 депутатов народного совета ДНР, а также депутаты советов 21 городского и муниципального округов, включая Донецк и Мариуполь.
Выборы проходят по партийным спискам. Избирком ДНР зарегистрировал пять списков - "Единой России", "Справедливой России", КПРФ, ЛДПР и партии "Новые люди". На выборах в Народный совет избирком ДНР зарегистрировал 570 кандидатов. На 615 мандатов в муниципальных и городских советах претендует свыше 3 тысяч кандидатов.
Досрочное голосование в обстреливаемых районах проходило с 31 августа по 7 сентября. Кроме того, с 1 по 4 сентября в 81 регионе РФ работали 329 экстерриториальных участков. За 8 дней досрочного и экстерриториального голосования явка на выборах в Народный совет ДНР составила 45,43 процента избирателей. На выборах в городской совет Донецка предварительная явка составила 45,78% избирателей.
Какие выборы пройдут в единый день голосования
5 июля, 18:24
Инфографика
Какие выборы пройдут в единый день голосованияПосмотреть
 
Единый день голосования в России — 2023Донецкая Народная РеспубликаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала