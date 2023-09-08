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На выборах в ДНР открылись 615 избирательных участков
На выборах в ДНР открылись 615 избирательных участков - РИА Новости, 08.09.2023
На выборах в ДНР открылись 615 избирательных участков
На выборах в ДНР открылись все 615 избирательных участков, сообщили РИА Новости в избиркоме ДНР. РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T09:39
2023-09-08T09:39
2023-09-08T11:02
единый день голосования в россии — 2023
донецкая народная республика
россия
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ДОНЕЦК, 8 сен - РИА Новости. На выборах в ДНР открылись все 615 избирательных участков, сообщили РИА Новости в избиркоме ДНР. "Все 615 участков открылись", - сказали в избиркоме. Выборы в ДНР пройдут в единый день голосования 10 сентября, они впервые проходят по законодательству РФ и с участием российских партий. Кроме того, на них впервые изберут органы местного самоуправления. Будут избраны 90 депутатов народного совета ДНР, а также депутаты советов 21 городского и муниципального округов, включая Донецк и Мариуполь. Выборы проходят по партийным спискам. Избирком ДНР зарегистрировал пять списков - "Единой России", "Справедливой России", КПРФ, ЛДПР и партии "Новые люди". На выборах в Народный совет избирком ДНР зарегистрировал 570 кандидатов. На 615 мандатов в муниципальных и городских советах претендует свыше 3 тысяч кандидатов. Досрочное голосование в обстреливаемых районах проходило с 31 августа по 7 сентября. Кроме того, с 1 по 4 сентября в 81 регионе РФ работали 329 экстерриториальных участков. За 8 дней досрочного и экстерриториального голосования явка на выборах в Народный совет ДНР составила 45,43 процента избирателей. На выборах в городской совет Донецка предварительная явка составила 45,78% избирателей.
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
единый день голосования в россии — 2023, донецкая народная республика, россия
Единый день голосования в России — 2023, Донецкая Народная Республика, Россия
На выборах в ДНР открылись 615 избирательных участков
На выборах в ДНР открылись все 615 избирательных участков