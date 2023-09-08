https://ria.ru/20230908/turtsiya-1894882272.html

Источник: Турция испытывает давление из-за Конвенции Монтрё

Источник: Турция испытывает давление из-за Конвенции Монтрё - РИА Новости, 08.09.2023

Источник: Турция испытывает давление из-за Конвенции Монтрё

Турция испытывает определенное давление в связи с соблюдением Конвенции Монтрё, на основании которой ограничила проход в Черное море военных кораблей, но... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T06:24

2023-09-08T06:24

2023-09-08T07:39

турция

анкара (провинция)

сша

джеймс ставридис (бывший главнокомандующий силами нато в европе)

нато

вмф рф

в мире

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АНКАРА, 8 сен – РИА Новости. Турция испытывает определенное давление в связи с соблюдением Конвенции Монтрё, на основании которой ограничила проход в Черное море военных кораблей, но изменений в ее принципиальной позиции нет, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре."Давление есть с первого дня, когда мы официально заявили о применении (пунктов Конвенции Монтрё – ред.). Но наша принципиальная позиция не изменилась", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.При этом источник отказался комментировать, какие именно страны оказывают давление на Анкару.Ряд оппозиционных турецких СМИ ранее сообщили, что Запад усиливает давление на Турцию в связи с тем, что она не пропускает через черноморские проливы военные корабли. Вопрос обострился на фоне дискуссий об альтернативном "коридоре" для судов с украинских зерном.Минобороны Турции неоднократно заявляло, что считает применение Конвенции Монтрё правильным решением, которое обеспечивает стабильность в проливах. Бывший командующий войсками НАТО в Европе, отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис ранее заявил, что Соединенные Штаты и другие страны НАТО могли бы сопровождать суда с зерном в Чёрном море и в случае угрозы открывать огонь по кораблям ВМФ России.Конвенцию Монтрё приняли в 1936 году. Она предоставляет торговым судами свободу передвижения через проливы в мирное и военное время, но устанавливает различные режимы плавания. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств тремя неделями. В чрезвычайных ситуациях Турция может запретить или ограничить проход военных кораблей через Босфор и Дарданеллы. Согласно договору, Анкара также имеет право взимать плату за маяки, эвакуацию и медицинское обслуживание с судов, проходящих через проливы.

https://ria.ru/20230908/koridor-1894881420.html

турция

анкара (провинция)

сша

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турция, анкара (провинция), сша, джеймс ставридис (бывший главнокомандующий силами нато в европе), нато, вмф рф, в мире