Источник: Турция испытывает давление из-за Конвенции Монтрё
Турция испытывает давление из-за Конвенции Монтрё, но не меняет свою позицию
© AP Photo / Khalil HamraГрузовые суда у входа в пролив Босфор в Стамбуле
© AP Photo / Khalil Hamra
Грузовые суда у входа в пролив Босфор в Стамбуле. Архивное фото
АНКАРА, 8 сен – РИА Новости. Турция испытывает определенное давление в связи с соблюдением Конвенции Монтрё, на основании которой ограничила проход в Черное море военных кораблей, но изменений в ее принципиальной позиции нет, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.
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"Давление есть с первого дня, когда мы официально заявили о применении (пунктов Конвенции Монтрё – ред.). Но наша принципиальная позиция не изменилась", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.
При этом источник отказался комментировать, какие именно страны оказывают давление на Анкару.
Ряд оппозиционных турецких СМИ ранее сообщили, что Запад усиливает давление на Турцию в связи с тем, что она не пропускает через черноморские проливы военные корабли. Вопрос обострился на фоне дискуссий об альтернативном "коридоре" для судов с украинских зерном.
Минобороны Турции неоднократно заявляло, что считает применение Конвенции Монтрё правильным решением, которое обеспечивает стабильность в проливах. Бывший командующий войсками НАТО в Европе, отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис ранее заявил, что Соединенные Штаты и другие страны НАТО могли бы сопровождать суда с зерном в Чёрном море и в случае угрозы открывать огонь по кораблям ВМФ России.
Конвенцию Монтрё приняли в 1936 году. Она предоставляет торговым судами свободу передвижения через проливы в мирное и военное время, но устанавливает различные режимы плавания. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств тремя неделями. В чрезвычайных ситуациях Турция может запретить или ограничить проход военных кораблей через Босфор и Дарданеллы. Согласно договору, Анкара также имеет право взимать плату за маяки, эвакуацию и медицинское обслуживание с судов, проходящих через проливы.