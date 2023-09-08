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Путин рассказал о планах по расширению дорожного строительства - РИА Новости, 08.09.2023
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15:40 08.09.2023 (обновлено: 18:08 08.09.2023)
https://ria.ru/20230908/stroitelstvo-1895021994.html
Путин рассказал о планах по расширению дорожного строительства
Путин рассказал о планах по расширению дорожного строительства - РИА Новости, 08.09.2023
Путин рассказал о планах по расширению дорожного строительства
Планы в сфере дорожного строительства будут обязательно расширены и будут реализовываться в полном объеме, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T15:40
2023-09-08T18:08
владимир путин
казань
россия
екатеринбург
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АРЗАМАС (НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ), 8 сен - РИА Новости. Планы в сфере дорожного строительства будут обязательно расширены и будут реализовываться в полном объеме, заявил президент РФ Владимир Путин."Наши планы в сфере дорожного строительства будут обязательно расширены и, уверен, реализованы в полном объеме. В том числе это касается дальнейшего развития магистрали "Восток", о которой я уже сказал, ее предстоит продлить до Казани, а затем до Екатеринбурга и Тюмени, а в перспективе до других регионов России, других регионов Сибири и Дальнего Востока", - сказал глава государства на церемонии открытия участков трассы М-12 "Восток" от Москвы до Арзамаса.Путин отметил, что от качественных современных автомагистралей, от эффективных маршрутных узлов, транспортных узлов во многом зависит укрепление национальной экономики и промышленности, а в конечном итоге качество жизни граждан, рост деловой и туристической активности.
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владимир путин, казань, россия, екатеринбург
Владимир Путин, Казань, Россия, Екатеринбург
Путин рассказал о планах по расширению дорожного строительства

Путин: планы в сфере дорожного строительства обязательно расширят и реализуют

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемония открытия в режиме видеоконференции северного направления московского скоростного диаметра, участков автомобильной дороги М-12 "Восток" от Москвы до Арзамаса и южного обхода Арзамаса. 8 сентября 2023
Президент РФ Владимир Путин на церемония открытия в режиме видеоконференции северного направления московского скоростного диаметра, участков автомобильной дороги М-12 Восток от Москвы до Арзамаса и южного обхода Арзамаса. 8 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин на церемония открытия в режиме видеоконференции северного направления московского скоростного диаметра, участков автомобильной дороги М-12 "Восток" от Москвы до Арзамаса и южного обхода Арзамаса. 8 сентября 2023
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АРЗАМАС (НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ), 8 сен - РИА Новости. Планы в сфере дорожного строительства будут обязательно расширены и будут реализовываться в полном объеме, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Наши планы в сфере дорожного строительства будут обязательно расширены и, уверен, реализованы в полном объеме. В том числе это касается дальнейшего развития магистрали "Восток", о которой я уже сказал, ее предстоит продлить до Казани, а затем до Екатеринбурга и Тюмени, а в перспективе до других регионов России, других регионов Сибири и Дальнего Востока", - сказал глава государства на церемонии открытия участков трассы М-12 "Восток" от Москвы до Арзамаса.
Путин отметил, что от качественных современных автомагистралей, от эффективных маршрутных узлов, транспортных узлов во многом зависит укрепление национальной экономики и промышленности, а в конечном итоге качество жизни граждан, рост деловой и туристической активности.
Путин открывает движение на участке трассы М-12 Восток от Москвы до Арзамаса - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
Путин запустил движение по участку М-12 от Москвы до Арзамаса
15:51
 
Владимир ПутинКазаньРоссияЕкатеринбург
 
 
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