Путин рассказал о планах по расширению дорожного строительства
Путин: планы в сфере дорожного строительства обязательно расширят и реализуют
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемония открытия в режиме видеоконференции северного направления московского скоростного диаметра, участков автомобильной дороги М-12 "Восток" от Москвы до Арзамаса и южного обхода Арзамаса. 8 сентября 2023
Президент РФ Владимир Путин на церемония открытия в режиме видеоконференции северного направления московского скоростного диаметра, участков автомобильной дороги М-12 "Восток" от Москвы до Арзамаса и южного обхода Арзамаса. 8 сентября 2023
АРЗАМАС (НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ), 8 сен - РИА Новости. Планы в сфере дорожного строительства будут обязательно расширены и будут реализовываться в полном объеме, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Наши планы в сфере дорожного строительства будут обязательно расширены и, уверен, реализованы в полном объеме. В том числе это касается дальнейшего развития магистрали "Восток", о которой я уже сказал, ее предстоит продлить до Казани, а затем до Екатеринбурга и Тюмени, а в перспективе до других регионов России, других регионов Сибири и Дальнего Востока", - сказал глава государства на церемонии открытия участков трассы М-12 "Восток" от Москвы до Арзамаса.
Путин отметил, что от качественных современных автомагистралей, от эффективных маршрутных узлов, транспортных узлов во многом зависит укрепление национальной экономики и промышленности, а в конечном итоге качество жизни граждан, рост деловой и туристической активности.