https://ria.ru/20230908/stroitelstvo-1895021994.html

Путин рассказал о планах по расширению дорожного строительства

Путин рассказал о планах по расширению дорожного строительства - РИА Новости, 08.09.2023

Путин рассказал о планах по расширению дорожного строительства

Планы в сфере дорожного строительства будут обязательно расширены и будут реализовываться в полном объеме, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T15:40

2023-09-08T15:40

2023-09-08T18:08

владимир путин

казань

россия

екатеринбург

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АРЗАМАС (НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ), 8 сен - РИА Новости. Планы в сфере дорожного строительства будут обязательно расширены и будут реализовываться в полном объеме, заявил президент РФ Владимир Путин."Наши планы в сфере дорожного строительства будут обязательно расширены и, уверен, реализованы в полном объеме. В том числе это касается дальнейшего развития магистрали "Восток", о которой я уже сказал, ее предстоит продлить до Казани, а затем до Екатеринбурга и Тюмени, а в перспективе до других регионов России, других регионов Сибири и Дальнего Востока", - сказал глава государства на церемонии открытия участков трассы М-12 "Восток" от Москвы до Арзамаса.Путин отметил, что от качественных современных автомагистралей, от эффективных маршрутных узлов, транспортных узлов во многом зависит укрепление национальной экономики и промышленности, а в конечном итоге качество жизни граждан, рост деловой и туристической активности.

https://ria.ru/20230908/m-12-1895024662.html

казань

россия

екатеринбург

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владимир путин, казань, россия, екатеринбург