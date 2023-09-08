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Советник Байдена оценил поддержку сенатом США оказания помощи Украине - РИА Новости, 08.09.2023
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02:43 08.09.2023
https://ria.ru/20230908/ssha-1894873893.html
Советник Байдена оценил поддержку сенатом США оказания помощи Украине
Советник Байдена оценил поддержку сенатом США оказания помощи Украине - РИА Новости, 08.09.2023
Советник Байдена оценил поддержку сенатом США оказания помощи Украине
Сенат США остается привержен продолжению помощи Украине, включая военную поддержку, заявил советник американского президента Джейк Салливан. РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T02:43
2023-09-08T02:43
украина
россия
сша
джейк салливан
сергей лавров
дмитрий песков
нато
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ВАШИНГТОН, 8 сен - РИА Новости. Сенат США остается привержен продолжению помощи Украине, включая военную поддержку, заявил советник американского президента Джейк Салливан."Присутствует сильная двухпартийная приверженность на стороне сената по поддержке Украине", - сообщил он, комментируя возможность одобрения сенаторами запроса американской администрации на дополнительные 24 миллиарда долларов для Украины, более 13 миллиардов долларов из которых приходится на военную помощь.При этом Салливан уточнил, что отношение членов палаты представителей конгресса сможет оценить после встречи с ними на следующей неделе.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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украина, россия, сша, джейк салливан, сергей лавров, дмитрий песков, нато, в мире
Украина, Россия, США, Джейк Салливан, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, НАТО, В мире
Советник Байдена оценил поддержку сенатом США оказания помощи Украине

Советник Байдена Салливан: сенат США остается привержен оказанию поддержки Киеву

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКапитолий США в Вашингтоне
Капитолий США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Капитолий США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 сен - РИА Новости. Сенат США остается привержен продолжению помощи Украине, включая военную поддержку, заявил советник американского президента Джейк Салливан.
«
"Присутствует сильная двухпартийная приверженность на стороне сената по поддержке Украине", - сообщил он, комментируя возможность одобрения сенаторами запроса американской администрации на дополнительные 24 миллиарда долларов для Украины, более 13 миллиардов долларов из которых приходится на военную помощь.
При этом Салливан уточнил, что отношение членов палаты представителей конгресса сможет оценить после встречи с ними на следующей неделе.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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