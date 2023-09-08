https://ria.ru/20230908/ssha-1894873893.html

Советник Байдена оценил поддержку сенатом США оказания помощи Украине

Советник Байдена оценил поддержку сенатом США оказания помощи Украине - РИА Новости, 08.09.2023

Советник Байдена оценил поддержку сенатом США оказания помощи Украине

Сенат США остается привержен продолжению помощи Украине, включая военную поддержку, заявил советник американского президента Джейк Салливан. РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T02:43

2023-09-08T02:43

2023-09-08T02:43

украина

россия

сша

джейк салливан

сергей лавров

дмитрий песков

нато

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865405461_0:137:3072:1865_1920x0_80_0_0_af9234671d24f7f8f9b54d3aef79134f.jpg

ВАШИНГТОН, 8 сен - РИА Новости. Сенат США остается привержен продолжению помощи Украине, включая военную поддержку, заявил советник американского президента Джейк Салливан."Присутствует сильная двухпартийная приверженность на стороне сената по поддержке Украине", - сообщил он, комментируя возможность одобрения сенаторами запроса американской администрации на дополнительные 24 миллиарда долларов для Украины, более 13 миллиардов долларов из которых приходится на военную помощь.При этом Салливан уточнил, что отношение членов палаты представителей конгресса сможет оценить после встречи с ними на следующей неделе.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230906/ukraina-1894604094.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, сша, джейк салливан, сергей лавров, дмитрий песков, нато, в мире