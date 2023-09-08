https://ria.ru/20230908/spetsoperatsiya-1894991492.html

В Минобороны оценили потери ВСУ на Южнодонецком направлении

В Минобороны оценили потери ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 08.09.2023

В Минобороны оценили потери ВСУ на Южнодонецком направлении

Вооруженные силы России за минувшие сутки отразили атаку штурмовиков ВСУ на южнодонецком направлении, потери противника на данном участке фронта составили до... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T14:21

2023-09-08T14:21

2023-09-08T14:30

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Вооруженные силы России за минувшие сутки отразили атаку штурмовиков ВСУ на южнодонецком направлении, потери противника на данном участке фронта составили до 190 солдат, сообщило в пятницу пресс-служба Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства."На южнодонецком направлении подразделениями российской группировки войск "Восток", ударами авиации и огнем артиллерии отражена атака штурмовой группы 38-й механизированной бригады ВСУ. Противник потерял до 190 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также артиллерийскую систему М777 производства США", - говорится в сообщении.Кроме того, за сутки был уничтожен полевой склад боеприпасов украинских войск в районе Новодонецкого (ДНР).

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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украина

донецкая народная республика

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, вооруженные силы украины, украина, в мире, донецкая народная республика