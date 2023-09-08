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В Минобороны оценили потери ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 08.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:21 08.09.2023 (обновлено: 14:30 08.09.2023)
https://ria.ru/20230908/spetsoperatsiya-1894991492.html
В Минобороны оценили потери ВСУ на Южнодонецком направлении
В Минобороны оценили потери ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 08.09.2023
В Минобороны оценили потери ВСУ на Южнодонецком направлении
Вооруженные силы России за минувшие сутки отразили атаку штурмовиков ВСУ на южнодонецком направлении, потери противника на данном участке фронта составили до... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T14:21
2023-09-08T14:30
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
украина
в мире
донецкая народная республика
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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Вооруженные силы России за минувшие сутки отразили атаку штурмовиков ВСУ на южнодонецком направлении, потери противника на данном участке фронта составили до 190 солдат, сообщило в пятницу пресс-служба Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства."На южнодонецком направлении подразделениями российской группировки войск "Восток", ударами авиации и огнем артиллерии отражена атака штурмовой группы 38-й механизированной бригады ВСУ. Противник потерял до 190 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также артиллерийскую систему М777 производства США", - говорится в сообщении.Кроме того, за сутки был уничтожен полевой склад боеприпасов украинских войск в районе Новодонецкого (ДНР).
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, вооруженные силы украины, украина, в мире, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, В мире, Донецкая Народная Республика
В Минобороны оценили потери ВСУ на Южнодонецком направлении

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 190 солдат на Южнодонецком направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения спецоперации
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Вооруженные силы России за минувшие сутки отразили атаку штурмовиков ВСУ на южнодонецком направлении, потери противника на данном участке фронта составили до 190 солдат, сообщило в пятницу пресс-служба Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства.
«
"На южнодонецком направлении подразделениями российской группировки войск "Восток", ударами авиации и огнем артиллерии отражена атака штурмовой группы 38-й механизированной бригады ВСУ. Противник потерял до 190 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также артиллерийскую систему М777 производства США", - говорится в сообщении.
Кроме того, за сутки был уничтожен полевой склад боеприпасов украинских войск в районе Новодонецкого (ДНР).
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныУкраинаВ миреДонецкая Народная Республика
 
 
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