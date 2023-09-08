Рейтинг@Mail.ru
Брянские власти попросили не выкладывать в соцсети информацию о работе ПВО - РИА Новости, 08.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:26 08.09.2023
https://ria.ru/20230908/sotsseti-1895098976.html
Брянские власти попросили не выкладывать в соцсети информацию о работе ПВО
Брянские власти попросили не выкладывать в соцсети информацию о работе ПВО - РИА Новости, 08.09.2023
Брянские власти попросили не выкладывать в соцсети информацию о работе ПВО
В правительстве Брянской области заверили, что Минобороны РФ, Погранслужба ФСБ, Росгвардия и спецслужбы принимают все необходимые меры для обеспечения... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T20:26
2023-09-08T20:26
безопасность
технологии
россия
брянская область
фсб
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/03/1893924449_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_75c00e10787444b7b87b8e3268685fb5.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. В правительстве Брянской области заверили, что Минобороны РФ, Погранслужба ФСБ, Росгвардия и спецслужбы принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности жителей региона, и призвали граждан не размещать в соцсетях информацию о работе силовых ведомств и адресах стратегических объектов, сообщение опубликовано в официальном Telegram-канале правительства региона. "В последнее время участились атаки украинских террористов с помощью беспилотных летательных аппаратов на наш регион. Благодаря эффективной работе подразделений ПВО министерства обороны РФ все атаки были успешно отражены", – говорится в тексте сообщения. Как отмечают власти, после публикации информации о действиях российских военных в соцсетях и телеграм-каналах появляются фото и видео с мест работы систем ПВО. "Выкладывать такую информацию, указывать адреса стратегических инфраструктурных и промышленных объектов, мест дислокации спецподразделений - значит усложнять их работу и оказывать содействие противнику. Этого делать ни в коем случае нельзя!", – подчеркнули в правительстве, добавив, что это касается и размещения непроверенной информации и распространения панических настроений. "Министерством обороны РФ, Пограничным управлением ФСБ России и подразделениями Росгвардии по Брянской области, спецслужбами и правоохранительными органами принимаются все необходимые меры для обеспечения нашей с вами безопасности", – заверили в правительстве.
https://ria.ru/20230908/drony-1895061823.html
https://ria.ru/20230908/bryansk-1895083676.html
россия
брянская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/03/1893924449_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_5253b556d25bc2927507b162102661d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, технологии, россия, брянская область, фсб, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Безопасность, Технологии, Россия, Брянская область, ФСБ, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Брянские власти попросили не выкладывать в соцсети информацию о работе ПВО

Жителей Брянской области попросили не публиковать в соцсетях информацию о ПВО

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий сопровождения возле зенитной артиллерийской установки ПВО
Военнослужащий сопровождения возле зенитной артиллерийской установки ПВО - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Военнослужащий сопровождения возле зенитной артиллерийской установки ПВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. В правительстве Брянской области заверили, что Минобороны РФ, Погранслужба ФСБ, Росгвардия и спецслужбы принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности жителей региона, и призвали граждан не размещать в соцсетях информацию о работе силовых ведомств и адресах стратегических объектов, сообщение опубликовано в официальном Telegram-канале правительства региона.
«
"В последнее время участились атаки украинских террористов с помощью беспилотных летательных аппаратов на наш регион. Благодаря эффективной работе подразделений ПВО министерства обороны РФ все атаки были успешно отражены", – говорится в тексте сообщения.
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
Над Брянском перехватили три украинских дрона
Вчера, 17:45
Как отмечают власти, после публикации информации о действиях российских военных в соцсетях и телеграм-каналах появляются фото и видео с мест работы систем ПВО.
«
"Выкладывать такую информацию, указывать адреса стратегических инфраструктурных и промышленных объектов, мест дислокации спецподразделений - значит усложнять их работу и оказывать содействие противнику. Этого делать ни в коем случае нельзя!", – подчеркнули в правительстве, добавив, что это касается и размещения непроверенной информации и распространения панических настроений.
«
"Министерством обороны РФ, Пограничным управлением ФСБ России и подразделениями Росгвардии по Брянской области, спецслужбами и правоохранительными органами принимаются все необходимые меры для обеспечения нашей с вами безопасности", – заверили в правительстве.
Вокзал станции Брянск-Орловский - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
Вокзал Брянск-Орловский частично возобновил работу
Вчера, 19:00
 
БезопасностьТехнологииРоссияБрянская областьФСБФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала