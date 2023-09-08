Брянские власти попросили не выкладывать в соцсети информацию о работе ПВО
Жителей Брянской области попросили не публиковать в соцсетях информацию о ПВО
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий сопровождения возле зенитной артиллерийской установки ПВО
Военнослужащий сопровождения возле зенитной артиллерийской установки ПВО. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. В правительстве Брянской области заверили, что Минобороны РФ, Погранслужба ФСБ, Росгвардия и спецслужбы принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности жителей региона, и призвали граждан не размещать в соцсетях информацию о работе силовых ведомств и адресах стратегических объектов, сообщение опубликовано в официальном Telegram-канале правительства региона.
«
"В последнее время участились атаки украинских террористов с помощью беспилотных летательных аппаратов на наш регион. Благодаря эффективной работе подразделений ПВО министерства обороны РФ все атаки были успешно отражены", – говорится в тексте сообщения.
Как отмечают власти, после публикации информации о действиях российских военных в соцсетях и телеграм-каналах появляются фото и видео с мест работы систем ПВО.
«
"Выкладывать такую информацию, указывать адреса стратегических инфраструктурных и промышленных объектов, мест дислокации спецподразделений - значит усложнять их работу и оказывать содействие противнику. Этого делать ни в коем случае нельзя!", – подчеркнули в правительстве, добавив, что это касается и размещения непроверенной информации и распространения панических настроений.
«
"Министерством обороны РФ, Пограничным управлением ФСБ России и подразделениями Росгвардии по Брянской области, спецслужбами и правоохранительными органами принимаются все необходимые меры для обеспечения нашей с вами безопасности", – заверили в правительстве.