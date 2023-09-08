https://ria.ru/20230908/sotsseti-1895098976.html

Брянские власти попросили не выкладывать в соцсети информацию о работе ПВО

Брянские власти попросили не выкладывать в соцсети информацию о работе ПВО - РИА Новости, 08.09.2023

Брянские власти попросили не выкладывать в соцсети информацию о работе ПВО

В правительстве Брянской области заверили, что Минобороны РФ, Погранслужба ФСБ, Росгвардия и спецслужбы принимают все необходимые меры для обеспечения... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T20:26

2023-09-08T20:26

2023-09-08T20:26

безопасность

технологии

россия

брянская область

фсб

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/03/1893924449_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_75c00e10787444b7b87b8e3268685fb5.jpg

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. В правительстве Брянской области заверили, что Минобороны РФ, Погранслужба ФСБ, Росгвардия и спецслужбы принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности жителей региона, и призвали граждан не размещать в соцсетях информацию о работе силовых ведомств и адресах стратегических объектов, сообщение опубликовано в официальном Telegram-канале правительства региона. "В последнее время участились атаки украинских террористов с помощью беспилотных летательных аппаратов на наш регион. Благодаря эффективной работе подразделений ПВО министерства обороны РФ все атаки были успешно отражены", – говорится в тексте сообщения. Как отмечают власти, после публикации информации о действиях российских военных в соцсетях и телеграм-каналах появляются фото и видео с мест работы систем ПВО. "Выкладывать такую информацию, указывать адреса стратегических инфраструктурных и промышленных объектов, мест дислокации спецподразделений - значит усложнять их работу и оказывать содействие противнику. Этого делать ни в коем случае нельзя!", – подчеркнули в правительстве, добавив, что это касается и размещения непроверенной информации и распространения панических настроений. "Министерством обороны РФ, Пограничным управлением ФСБ России и подразделениями Росгвардии по Брянской области, спецслужбами и правоохранительными органами принимаются все необходимые меры для обеспечения нашей с вами безопасности", – заверили в правительстве.

https://ria.ru/20230908/drony-1895061823.html

https://ria.ru/20230908/bryansk-1895083676.html

россия

брянская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, технологии, россия, брянская область, фсб, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)