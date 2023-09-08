https://ria.ru/20230908/shaurma-1895043969.html

Среди отравившихся шаурмой в Курской области оказались пятеро детей

Среди отравившихся шаурмой в Курской области оказались пятеро детей - РИА Новости, 08.09.2023

Среди отравившихся шаурмой в Курской области оказались пятеро детей

Среди отравившихся шаурмой во Льгове Курской области пятеро детей, они проходят лечение амбулаторно, сообщили РИА Новости в СУСК России по региону. РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T16:51

2023-09-08T16:51

2023-09-08T16:51

происшествия

курская область

россия

льгов

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ВОРОНЕЖ, 8 сен - РИА Новости. Среди отравившихся шаурмой во Льгове Курской области пятеро детей, они проходят лечение амбулаторно, сообщили РИА Новости в СУСК России по региону. "В рамках расследования установлено, что среди пострадавших в результате отравления есть дети — 2017, 2011, 2009, 2008 и 2007 годов рождения. Они проходят лечение амбулаторно", — говорится в сообщении. Во Льгове Курской области произошло массовое отравление шаурмой, на данный момент, по информации министерства здравоохранения Курской области, 22 человека обратились за помощью. Одна из отравившихся - 23-летняя девушка - умерла от инфекционно-токсического шока. В СУСК РФ по региону возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ "производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека". Работу торговой точки приостановили.

https://ria.ru/20230825/otravlenie-1892184674.html

курская область

россия

льгов

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, курская область, россия, льгов