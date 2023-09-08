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Среди отравившихся шаурмой в Курской области оказались пятеро детей - РИА Новости, 08.09.2023
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16:51 08.09.2023
https://ria.ru/20230908/shaurma-1895043969.html
Среди отравившихся шаурмой в Курской области оказались пятеро детей
Среди отравившихся шаурмой в Курской области оказались пятеро детей - РИА Новости, 08.09.2023
Среди отравившихся шаурмой в Курской области оказались пятеро детей
Среди отравившихся шаурмой во Льгове Курской области пятеро детей, они проходят лечение амбулаторно, сообщили РИА Новости в СУСК России по региону. РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T16:51
2023-09-08T16:51
происшествия
курская область
россия
льгов
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ВОРОНЕЖ, 8 сен - РИА Новости. Среди отравившихся шаурмой во Льгове Курской области пятеро детей, они проходят лечение амбулаторно, сообщили РИА Новости в СУСК России по региону. "В рамках расследования установлено, что среди пострадавших в результате отравления есть дети — 2017, 2011, 2009, 2008 и 2007 годов рождения. Они проходят лечение амбулаторно", — говорится в сообщении. Во Льгове Курской области произошло массовое отравление шаурмой, на данный момент, по информации министерства здравоохранения Курской области, 22 человека обратились за помощью. Одна из отравившихся - 23-летняя девушка - умерла от инфекционно-токсического шока. В СУСК РФ по региону возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ "производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека". Работу торговой точки приостановили.
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происшествия, курская область, россия, льгов
Происшествия, Курская область, Россия, Льгов
Среди отравившихся шаурмой в Курской области оказались пятеро детей

СУСК: среди отравившихся шаурмой в курском Льгове оказались пятеро детей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 8 сен - РИА Новости. Среди отравившихся шаурмой во Льгове Курской области пятеро детей, они проходят лечение амбулаторно, сообщили РИА Новости в СУСК России по региону.
"В рамках расследования установлено, что среди пострадавших в результате отравления есть дети — 2017, 2011, 2009, 2008 и 2007 годов рождения. Они проходят лечение амбулаторно", — говорится в сообщении.
Во Льгове Курской области произошло массовое отравление шаурмой, на данный момент, по информации министерства здравоохранения Курской области, 22 человека обратились за помощью. Одна из отравившихся - 23-летняя девушка - умерла от инфекционно-токсического шока. В СУСК РФ по региону возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ "производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека". Работу торговой точки приостановили.
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