https://ria.ru/20230908/referendumy-1895093421.html

Небензя: референдумы в новых регионах соответствовали международному праву

Небензя: референдумы в новых регионах соответствовали международному праву - РИА Новости, 08.09.2023

Небензя: референдумы в новых регионах соответствовали международному праву

Референдумы в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях прошли в полном соответствии с нормами международного права, заявил на заседании Совбеза ООН постпред... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T19:48

2023-09-08T19:48

2023-09-08T19:48

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

василий небензя

владимир путин

оон

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ООН, 8 сен – РИА Новости. Референдумы в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях прошли в полном соответствии с нормами международного права, заявил на заседании Совбеза ООН постпред России Василий Небензя. В пятницу в СБ ООН прошло заседание, запрошенное США и Албанией. Встреча была посвящена референдумам, прошедшим год назад в новых российских регионах. США, Франция, Британия, Албания, Япония и другие союзники Вашингтона вновь заявили, что не признают плебисциты в ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской областях. "Референдумы были проведены в полном соответствии с нормами и принципами международного права, как бы ни пытались доказать обратное наши западные оппоненты", - сказал Небензя. По его словам, решения плебисцитов отражают право народов на самоопределение, формой которого, согласно Декларации о принципах международного права 1970 года, может быть "создание суверенного и независимого государства, свободное присоединение к независимому государству или объединение с ним". "Более сотни международных наблюдателей из Италии, Германии, Венесуэлы, Латвии и других стран, следившие за ходом голосования, также признали его итоги легитимными", - указал он. Как заявил постпред, результаты референдумов говорят сами за себя. "Подавляющее большинство проголосовавших – 99% в ДНР, 98% в ЛНР, 93% в Запорожской и 87% в Херсонской области – сделали осознанный и свободный выбор в пользу нашей страны", - сказал Небензя. По его словам, несмотря на сложную ситуацию с безопасностью и провокации киевского режима отдать свой голос решило подавляющее большинство избирателей – от 76% в Херсонской области до 97% в ДНР. Президент России Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры о принятии этих субъектов в состав России. Затем 5 октября президент РФ подписал федеральные законы, ратифицирующие вхождение новых регионов в РФ.

https://ria.ru/20230908/inostrannye-1895071278.html

https://ria.ru/20230908/sryv-1895018580.html

https://ria.ru/20230908/ekspert-1895056180.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, василий небензя, владимир путин, оон