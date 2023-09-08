https://ria.ru/20230908/razvraschenie-1894990242.html
В Петербурге задержали педофила за развращение девочки
В Петербурге задержали педофила за развращение девочки - РИА Новости, 08.09.2023
В Петербурге задержали педофила за развращение девочки
Полиция задержала по подозрению в развратных действиях в отношении девочки 55-летнего жителя Петербурга, который недавно вышел из тюрьмы после 19 лет за ту же... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T14:19
2023-09-08T14:19
2023-09-08T14:19
происшествия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен – РИА Новости. Полиция задержала по подозрению в развратных действиях в отношении девочки 55-летнего жителя Петербурга, который недавно вышел из тюрьмы после 19 лет за ту же статью, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, поздним вечером в среду в полицию Кировского района Ленинградской области обратился местный житель, который сообщил, что несколькими часами ранее на улице Ленина, 21 в городе Отрадное неизвестный мужчина обманом увез его дочь 2010 года рождения в гаражный массив на Железнодорожной улице. По информации заявителя, неизвестный совершил в отношении ребенка противоправные действия, после чего отпустил. Уголовное дело возбуждено по статье о развратных действиях. "Седьмого сентября… у дома 23 корпус 1 по Искровскому проспекту в… Санкт-Петербурге по подозрению в совершении этого преступления задержан 55-летний местный житель. Как выяснилось, за несколько месяцев до этого он вышел на свободу после отбытия 19-летнего наказания в местах лишения свободы за совершение серии противоправных действия в отношении несовершеннолетних", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230823/lager-1891849421.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург
Происшествия, Санкт-Петербург
В Петербурге задержали педофила за развращение девочки
За развращение девочки задержали отсидевшего 19 лет по той же статье петербуржца