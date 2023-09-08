https://ria.ru/20230908/razvraschenie-1894990242.html

В Петербурге задержали педофила за развращение девочки

В Петербурге задержали педофила за развращение девочки - РИА Новости, 08.09.2023

В Петербурге задержали педофила за развращение девочки

Полиция задержала по подозрению в развратных действиях в отношении девочки 55-летнего жителя Петербурга, который недавно вышел из тюрьмы после 19 лет за ту же... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T14:19

2023-09-08T14:19

2023-09-08T14:19

происшествия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен – РИА Новости. Полиция задержала по подозрению в развратных действиях в отношении девочки 55-летнего жителя Петербурга, который недавно вышел из тюрьмы после 19 лет за ту же статью, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, поздним вечером в среду в полицию Кировского района Ленинградской области обратился местный житель, который сообщил, что несколькими часами ранее на улице Ленина, 21 в городе Отрадное неизвестный мужчина обманом увез его дочь 2010 года рождения в гаражный массив на Железнодорожной улице. По информации заявителя, неизвестный совершил в отношении ребенка противоправные действия, после чего отпустил. Уголовное дело возбуждено по статье о развратных действиях. "Седьмого сентября… у дома 23 корпус 1 по Искровскому проспекту в… Санкт-Петербурге по подозрению в совершении этого преступления задержан 55-летний местный житель. Как выяснилось, за несколько месяцев до этого он вышел на свободу после отбытия 19-летнего наказания в местах лишения свободы за совершение серии противоправных действия в отношении несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230823/lager-1891849421.html

санкт-петербург

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, санкт-петербург