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Губернатор Калифорнии назвал Харрис "естественным преемником" Байдена
Губернатор Калифорнии назвал Харрис "естественным преемником" Байдена - РИА Новости, 08.09.2023
Губернатор Калифорнии назвал Харрис "естественным преемником" Байдена
Губернатор-демократ американского штата Калифорния Гэвин Ньюсом заявил, что не планирует участвовать в ближайших президентских выборах, и выразил мнение, что... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T20:38
2023-09-08T20:38
2023-09-08T20:38
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ВАШИНГТОН, 8 сен - РИА Новости. Губернатор-демократ американского штата Калифорния Гэвин Ньюсом заявил, что не планирует участвовать в ближайших президентских выборах, и выразил мнение, что баллотироваться от партии должен действующий глава государства Джо Байден, а его естественным преемником является вице-президент Камала Харрис. Интервью телеканалу NBC последовало за резонансным опросом, который подтвердил низкие рейтинги 80-летнего Байдена и желание электората видеть в Белом доме новые лица. "Президент Байден будет баллотироваться, и мы настроены на то, чтобы обеспечить ему переизбрание… Мы готовимся к кампании, ждем ее", - сказал Ньюсом, в котором многие видят потенциального кандидата в президенты США. Отвечая на вопрос, кто должен баллотироваться в президенты от демократов, если Байден не сможет, губернатор назвал Харрис "естественным преемником" действующего президента. "Это администрация Байдена - Харрис. Возможно, я старомоден", - объяснил Ньюсом.
https://ria.ru/20230906/kharris-1894538147.html
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в мире, калифорния, nbc, джо байден, сша, камала харрис, гэвин ньюсом
В мире, Калифорния, NBC, Джо Байден, США, Камала Харрис, Гэвин Ньюсом
Губернатор Калифорнии назвал Харрис "естественным преемником" Байдена
Губернатор Калифорнии Ньюсом назвал Харрис "естественным преемником" Байдена