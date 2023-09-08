https://ria.ru/20230908/preemnik-1895099820.html

Губернатор Калифорнии назвал Харрис "естественным преемником" Байдена

Губернатор Калифорнии назвал Харрис "естественным преемником" Байдена - РИА Новости, 08.09.2023

Губернатор Калифорнии назвал Харрис "естественным преемником" Байдена

Губернатор-демократ американского штата Калифорния Гэвин Ньюсом заявил, что не планирует участвовать в ближайших президентских выборах, и выразил мнение, что... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T20:38

2023-09-08T20:38

2023-09-08T20:38

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гэвин ньюсом

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ВАШИНГТОН, 8 сен - РИА Новости. Губернатор-демократ американского штата Калифорния Гэвин Ньюсом заявил, что не планирует участвовать в ближайших президентских выборах, и выразил мнение, что баллотироваться от партии должен действующий глава государства Джо Байден, а его естественным преемником является вице-президент Камала Харрис. Интервью телеканалу NBC последовало за резонансным опросом, который подтвердил низкие рейтинги 80-летнего Байдена и желание электората видеть в Белом доме новые лица. "Президент Байден будет баллотироваться, и мы настроены на то, чтобы обеспечить ему переизбрание… Мы готовимся к кампании, ждем ее", - сказал Ньюсом, в котором многие видят потенциального кандидата в президенты США. Отвечая на вопрос, кто должен баллотироваться в президенты от демократов, если Байден не сможет, губернатор назвал Харрис "естественным преемником" действующего президента. "Это администрация Байдена - Харрис. Возможно, я старомоден", - объяснил Ньюсом.

https://ria.ru/20230906/kharris-1894538147.html

https://ria.ru/20230715/kharris-1884325494.html

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в мире, калифорния, nbc, джо байден, сша, камала харрис, гэвин ньюсом