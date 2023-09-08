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Промышленный объект загорелся в Брянске из-за попадания осколков дрона - РИА Новости, 08.09.2023
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17:55 08.09.2023 (обновлено: 17:59 08.09.2023)
https://ria.ru/20230908/pozhar-1895064560.html
Промышленный объект загорелся в Брянске из-за попадания осколков дрона
Промышленный объект загорелся в Брянске из-за попадания осколков дрона - РИА Новости, 08.09.2023
Промышленный объект загорелся в Брянске из-за попадания осколков дрона
Обломки беспилотника привели к возгоранию промышленного здания в Брянске, пожарные ликвидируют горение, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T17:55
2023-09-08T17:59
происшествия
брянск
брянская область
александр богомаз
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Обломки беспилотника привели к возгоранию промышленного здания в Брянске, пожарные ликвидируют горение, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале."Украинские террористы снова попытались совершить атаку с помощью БПЛА на промышленный объект города Брянска. Силами РЭБ беспилотник был подавлен, но во время падения обломки попали в административное здание, в результате чего произошло возгорание", - написал Богомаз. Он уточнил, что пострадавших нет, на месте работают оперативные и экстренные службы, пожарные расчеты ликвидируют горение.
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брянск
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происшествия, брянск, брянская область, александр богомаз
Происшествия, Брянск, Брянская область, Александр Богомаз
Промышленный объект загорелся в Брянске из-за попадания осколков дрона

Богомаз сообщил о пожаре на промышленном объекте из-за попадания осколков дрона

© РИА Новости / Александр Кожохин | Перейти в медиабанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / Александр Кожохин
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Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Обломки беспилотника привели к возгоранию промышленного здания в Брянске, пожарные ликвидируют горение, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
"Украинские террористы снова попытались совершить атаку с помощью БПЛА на промышленный объект города Брянска. Силами РЭБ беспилотник был подавлен, но во время падения обломки попали в административное здание, в результате чего произошло возгорание", - написал Богомаз. Он уточнил, что пострадавших нет, на месте работают оперативные и экстренные службы, пожарные расчеты ликвидируют горение.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
Обломок беспилотника повредил остекление вокзала Брянск-Орловский
Вчера, 09:40
 
ПроисшествияБрянскБрянская областьАлександр Богомаз
 
 
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