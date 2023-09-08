https://ria.ru/20230908/pozhar-1895064560.html
Промышленный объект загорелся в Брянске из-за попадания осколков дрона
Промышленный объект загорелся в Брянске из-за попадания осколков дрона - РИА Новости, 08.09.2023
Промышленный объект загорелся в Брянске из-за попадания осколков дрона
Обломки беспилотника привели к возгоранию промышленного здания в Брянске, пожарные ликвидируют горение, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T17:55
2023-09-08T17:55
2023-09-08T17:59
происшествия
брянск
брянская область
александр богомаз
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Обломки беспилотника привели к возгоранию промышленного здания в Брянске, пожарные ликвидируют горение, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале."Украинские террористы снова попытались совершить атаку с помощью БПЛА на промышленный объект города Брянска. Силами РЭБ беспилотник был подавлен, но во время падения обломки попали в административное здание, в результате чего произошло возгорание", - написал Богомаз. Он уточнил, что пострадавших нет, на месте работают оперативные и экстренные службы, пожарные расчеты ликвидируют горение.
https://ria.ru/20230907/bespilotnik-1894676506.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, брянск, брянская область, александр богомаз
Происшествия, Брянск, Брянская область, Александр Богомаз
Промышленный объект загорелся в Брянске из-за попадания осколков дрона
Богомаз сообщил о пожаре на промышленном объекте из-за попадания осколков дрона