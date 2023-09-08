https://ria.ru/20230908/pozhar-1895064560.html

Промышленный объект загорелся в Брянске из-за попадания осколков дрона

Промышленный объект загорелся в Брянске из-за попадания осколков дрона - РИА Новости, 08.09.2023

Промышленный объект загорелся в Брянске из-за попадания осколков дрона

Обломки беспилотника привели к возгоранию промышленного здания в Брянске, пожарные ликвидируют горение, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T17:55

2023-09-08T17:55

2023-09-08T17:59

происшествия

брянск

брянская область

александр богомаз

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Обломки беспилотника привели к возгоранию промышленного здания в Брянске, пожарные ликвидируют горение, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале."Украинские террористы снова попытались совершить атаку с помощью БПЛА на промышленный объект города Брянска. Силами РЭБ беспилотник был подавлен, но во время падения обломки попали в административное здание, в результате чего произошло возгорание", - написал Богомаз. Он уточнил, что пострадавших нет, на месте работают оперативные и экстренные службы, пожарные расчеты ликвидируют горение.

https://ria.ru/20230907/bespilotnik-1894676506.html

брянск

брянская область

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Кирилл Волков

происшествия, брянск, брянская область, александр богомаз