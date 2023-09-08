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В Москве ликвидировали пожар на складе на площади 800 "квадратов"
В Москве ликвидировали пожар на складе на площади 800 "квадратов" - РИА Новости, 08.09.2023
В Москве ликвидировали пожар на складе на площади 800 "квадратов"
Пожар на востоке Москвы, где горел склад на площади 800 квадратных метров, ликвидирован, сообщается в телеграм-канале МЧС России. РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T02:56
2023-09-08T02:56
2023-09-08T04:18
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Пожар на востоке Москвы, где горел склад на площади 800 квадратных метров, ликвидирован, сообщается в телеграм-канале МЧС России.Столичный главк МЧС в ночь на пятницу сообщил о пожаре на складе по адресу Кусковская улица, 26Б. В пресс-службе МЧС России уточнили, что склад загорелся на 800 квадратных метров, информации о пострадавших не поступало. В столичном дептрансе также сообщили о временном перекрытии движения на Кусковской улице."Огнеборцы ликвидировали пожар на складе в Москве", - говорится в сообщении.В пресс-службе МЧС РФ уточнили РИА Новости, что пожар был полностью ликвидирован в 02.01.В столичном департаменте транспорта сообщили, что движение по Кусковской улице восстановлено.
https://ria.ru/20230904/pozhar-1894195776.html
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москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Москве ликвидировали пожар на складе на площади 800 "квадратов"
МЧС: на востоке Москвы ликвидировали пожар на складе на 800 квадратных метрах