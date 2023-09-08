Рейтинг@Mail.ru
В Москве ликвидировали пожар на складе на площади 800 "квадратов" - РИА Новости, 08.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:56 08.09.2023 (обновлено: 04:18 08.09.2023)
https://ria.ru/20230908/pozhar-1894874142.html
В Москве ликвидировали пожар на складе на площади 800 "квадратов"
В Москве ликвидировали пожар на складе на площади 800 "квадратов" - РИА Новости, 08.09.2023
В Москве ликвидировали пожар на складе на площади 800 "квадратов"
Пожар на востоке Москвы, где горел склад на площади 800 квадратных метров, ликвидирован, сообщается в телеграм-канале МЧС России. РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T02:56
2023-09-08T04:18
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152989/98/1529899831_0:333:2720:1862_1920x0_80_0_0_9171f7cc6518ba1ae1cad63dde13954d.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Пожар на востоке Москвы, где горел склад на площади 800 квадратных метров, ликвидирован, сообщается в телеграм-канале МЧС России.Столичный главк МЧС в ночь на пятницу сообщил о пожаре на складе по адресу Кусковская улица, 26Б. В пресс-службе МЧС России уточнили, что склад загорелся на 800 квадратных метров, информации о пострадавших не поступало. В столичном дептрансе также сообщили о временном перекрытии движения на Кусковской улице."Огнеборцы ликвидировали пожар на складе в Москве", - говорится в сообщении.В пресс-службе МЧС РФ уточнили РИА Новости, что пожар был полностью ликвидирован в 02.01.В столичном департаменте транспорта сообщили, что движение по Кусковской улице восстановлено.
https://ria.ru/20230904/pozhar-1894195776.html
https://ria.ru/20230906/mchs-1894634085.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152989/98/1529899831_0:9:2720:2048_1920x0_80_0_0_6a55e3a6dda69c6b74beadee4a86cac5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Москве ликвидировали пожар на складе на площади 800 "квадратов"

МЧС: на востоке Москвы ликвидировали пожар на складе на 800 квадратных метрах

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны
Сотрудник пожарной охраны - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Сотрудник пожарной охраны. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Пожар на востоке Москвы, где горел склад на площади 800 квадратных метров, ликвидирован, сообщается в телеграм-канале МЧС России.
Столичный главк МЧС в ночь на пятницу сообщил о пожаре на складе по адресу Кусковская улица, 26Б. В пресс-службе МЧС России уточнили, что склад загорелся на 800 квадратных метров, информации о пострадавших не поступало. В столичном дептрансе также сообщили о временном перекрытии движения на Кусковской улице.
Сотрудник пожарной службы МЧС - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
В Москве потушили пожар в районе Ленинградского вокзала
4 сентября, 22:17
"Огнеборцы ликвидировали пожар на складе в Москве", - говорится в сообщении.

В пресс-службе МЧС РФ уточнили РИА Новости, что пожар был полностью ликвидирован в 02.01.

В столичном департаменте транспорта сообщили, что движение по Кусковской улице восстановлено.
МЧС - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
В МЧС подтвердили, что пожар в самарской больнице ликвидирован
6 сентября, 20:59
 
МоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала