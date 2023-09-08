https://ria.ru/20230908/pozhar-1894872798.html

В Москве локализовали пожар на складе

В Москве локализовали пожар на складе - РИА Новости, 08.09.2023

В Москве локализовали пожар на складе

Пожар на востоке Москвы, где загорелся склад на 800 квадратных метров, локализован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T02:16

2023-09-08T02:16

2023-09-08T02:22

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Пожар на востоке Москвы, где загорелся склад на 800 квадратных метров, локализован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Столичный главк МЧС в ночь на пятницу сообщил о пожаре на складе по адресу Кусковская улица, 26Б. В пресс-службе МЧС России уточнили, что склад загорелся на 800 квадратных метров, информации о пострадавших не поступало. В столичном дептрансе также сообщили о временном перекрытии движения на Кусковской улице."Пожар локализован в 01.46", - сказал собеседник агентства.Столичная прокуратура начала проверку по данному факту.

https://ria.ru/20230905/pozhar-1894239439.html

москва

россия

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2023

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москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия