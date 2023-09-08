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В Москве локализовали пожар на складе - РИА Новости, 08.09.2023
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02:16 08.09.2023 (обновлено: 02:22 08.09.2023)
https://ria.ru/20230908/pozhar-1894872798.html
В Москве локализовали пожар на складе
В Москве локализовали пожар на складе - РИА Новости, 08.09.2023
В Москве локализовали пожар на складе
Пожар на востоке Москвы, где загорелся склад на 800 квадратных метров, локализован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T02:16
2023-09-08T02:22
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Пожар на востоке Москвы, где загорелся склад на 800 квадратных метров, локализован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Столичный главк МЧС в ночь на пятницу сообщил о пожаре на складе по адресу Кусковская улица, 26Б. В пресс-службе МЧС России уточнили, что склад загорелся на 800 квадратных метров, информации о пострадавших не поступало. В столичном дептрансе также сообщили о временном перекрытии движения на Кусковской улице."Пожар локализован в 01.46", - сказал собеседник агентства.Столичная прокуратура начала проверку по данному факту.
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москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Москве локализовали пожар на складе

МЧС: пожар на московском складе на 800 квадратных метрах локализован

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Сотрудник МЧС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Пожар на востоке Москвы, где загорелся склад на 800 квадратных метров, локализован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Столичный главк МЧС в ночь на пятницу сообщил о пожаре на складе по адресу Кусковская улица, 26Б. В пресс-службе МЧС России уточнили, что склад загорелся на 800 квадратных метров, информации о пострадавших не поступало. В столичном дептрансе также сообщили о временном перекрытии движения на Кусковской улице.
"Пожар локализован в 01.46", - сказал собеседник агентства.
Столичная прокуратура начала проверку по данному факту.
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МоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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