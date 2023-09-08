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"Все тщетно": в Китае вынесли приговор Украине
"Все тщетно": в Китае вынесли приговор Украине - РИА Новости, 08.09.2023
"Все тщетно": в Китае вынесли приговор Украине
Никакая западная помощь Киеву кардинально не изменит ход военного конфликта, так как российская военная мощь значительно превосходит украинскую, пишет китайское РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T17:30
2023-09-08T17:30
2023-09-08T17:30
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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Никакая западная помощь Киеву кардинально не изменит ход военного конфликта, так как российская военная мощь значительно превосходит украинскую, пишет китайское государственное издание The Global Times со ссылкой на военного эксперта Суна Чжунпина."Сколько бы США и Запад ни помогали Украине, все это тщетно", – заявил аналитик.Сун отметил, что российские военные силы во много раз превышают украинские. Более того, подчеркнул он, западное оружие только вредит Киеву. Так, по мнению эксперта, использование боеприпасов с обедненным ураном, чью поставку недавно одобрили США, может причинить колоссальный ущерб здоровью населения Украины и окружающей среде.В среду госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в ходе визита в Киев, что США предоставят Украине дополнительную помощь в миллиард долларов, в том числе 665 миллионов — на военные нужды.Госдепартамент пояснил, что сумма включает очередную поставку вооружений и боеприпасов из имеющихся у Пентагона на 175 миллионов долларов и еще 100 миллионов долларов — на новые закупки в "поддержку долгосрочных военных потребностей" Украины. США также выделяют 90,5 миллиона долларов на содействие в "гуманитарном разминировании" и 300 миллионов — на поддержку правоохранительных структур.
https://ria.ru/20230908/oruzhie-1894914736.html
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в мире, украина, сша, киев, энтони блинкен, государственный департамент сша, пентагон
В мире, Украина, США, Киев, Энтони Блинкен, Государственный департамент США, Пентагон
"Все тщетно": в Китае вынесли приговор Украине
Global Times: западное содействие не поможет Украине победить Россию