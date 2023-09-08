https://ria.ru/20230908/pokushenie-1894940946.html

Украинского морпеха осудили на 18 лет за попытку убить жителя Мариуполя

Украинского морпеха осудили на 18 лет за попытку убить жителя Мариуполя - РИА Новости, 08.09.2023

Украинского морпеха осудили на 18 лет за попытку убить жителя Мариуполя

Верховный суд Донецкой Народной Республики осудил на 18 лет колонии строгого режима командира взвода морской пехоты Вооруженных сил Украины, пытавшегося... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T12:21

2023-09-08T12:21

2023-09-08T12:22

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

донецкая народная республика

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вооруженные силы украины

украина

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 8 сен - РИА Новости. Верховный суд Донецкой Народной Республики осудил на 18 лет колонии строгого режима командира взвода морской пехоты Вооруженных сил Украины, пытавшегося застрелить гражданского в Мариуполе, сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 23-летнего командира зенитно-артиллерийского взвода 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных Сил Украины Дениса Харченко", - сообщили в прокуратуре. Харченко признан виновным по статьям <...> "Покушение на убийство, совершенное в отношении двух и более лиц, организованной группой по мотивам политической, идеологической ненависти" и "Жестокое обращение с гражданским населением", - сказали в ведомстве. В суде было установлено, что с 20 марта по 31 марта 2022 года Харченко находился на боевой позиции в Мариуполе по улице Левченко и попытался застрелить гражданского, который находился вблизи позиций. Как выяснило следствие, морпех не менее 10 раз прицельно выстрелил в мужчину из автомата Калашникова, но убить не смог, и тот спасся. "С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в прокуратуре ДНР.

https://ria.ru/20230905/prigovor-1894294383.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, донецкая народная республика, мариуполь, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр