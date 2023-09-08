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Украинского морпеха осудили на 18 лет за попытку убить жителя Мариуполя - РИА Новости, 08.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:21 08.09.2023 (обновлено: 12:22 08.09.2023)
https://ria.ru/20230908/pokushenie-1894940946.html
Украинского морпеха осудили на 18 лет за попытку убить жителя Мариуполя
Украинского морпеха осудили на 18 лет за попытку убить жителя Мариуполя - РИА Новости, 08.09.2023
Украинского морпеха осудили на 18 лет за попытку убить жителя Мариуполя
Верховный суд Донецкой Народной Республики осудил на 18 лет колонии строгого режима командира взвода морской пехоты Вооруженных сил Украины, пытавшегося... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T12:21
2023-09-08T12:22
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
мариуполь
вооруженные силы украины
украина
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 8 сен - РИА Новости. Верховный суд Донецкой Народной Республики осудил на 18 лет колонии строгого режима командира взвода морской пехоты Вооруженных сил Украины, пытавшегося застрелить гражданского в Мариуполе, сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 23-летнего командира зенитно-артиллерийского взвода 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных Сил Украины Дениса Харченко", - сообщили в прокуратуре. Харченко признан виновным по статьям &lt;...&gt; "Покушение на убийство, совершенное в отношении двух и более лиц, организованной группой по мотивам политической, идеологической ненависти" и "Жестокое обращение с гражданским населением", - сказали в ведомстве. В суде было установлено, что с 20 марта по 31 марта 2022 года Харченко находился на боевой позиции в Мариуполе по улице Левченко и попытался застрелить гражданского, который находился вблизи позиций. Как выяснило следствие, морпех не менее 10 раз прицельно выстрелил в мужчину из автомата Калашникова, но убить не смог, и тот спасся. "С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в прокуратуре ДНР.
https://ria.ru/20230905/prigovor-1894294383.html
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донецкая народная республика
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безопасность, россия, донецкая народная республика, мариуполь, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Мариуполь, Вооруженные силы Украины, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Украинского морпеха осудили на 18 лет за попытку убить жителя Мариуполя

Украинского морпеха Харченко осудили на 18 лет за попытку убить мариупольца

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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ДОНЕЦК, 8 сен - РИА Новости. Верховный суд Донецкой Народной Республики осудил на 18 лет колонии строгого режима командира взвода морской пехоты Вооруженных сил Украины, пытавшегося застрелить гражданского в Мариуполе, сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР.
"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 23-летнего командира зенитно-артиллерийского взвода 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных Сил Украины Дениса Харченко", - сообщили в прокуратуре. Харченко признан виновным по статьям <...> "Покушение на убийство, совершенное в отношении двух и более лиц, организованной группой по мотивам политической, идеологической ненависти" и "Жестокое обращение с гражданским населением", - сказали в ведомстве.
В суде было установлено, что с 20 марта по 31 марта 2022 года Харченко находился на боевой позиции в Мариуполе по улице Левченко и попытался застрелить гражданского, который находился вблизи позиций. Как выяснило следствие, морпех не менее 10 раз прицельно выстрелил в мужчину из автомата Калашникова, но убить не смог, и тот спасся.
"С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в прокуратуре ДНР.
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
В ДНР вынесли приговор морпеху ВСУ, расстрелявшему 14 мирных жителей
5 сентября, 14:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДонецкая Народная РеспубликаМариупольВооруженные силы УкраиныУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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