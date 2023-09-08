https://ria.ru/20230908/podmoskove-1894890365.html

В Подмосковье открылись все избирательные участки

В Подмосковье открылись все избирательные участки - РИА Новости, 08.09.2023

В Подмосковье открылись все избирательные участки

Все 3940 избирательных участков Подмосковья, где пройдет голосование за кандидатов в губернаторы, открылись, сообщили в телеграм-канале Мособлизбиркома. РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T08:51

2023-09-08T08:51

2023-09-08T08:51

политика

московская область (подмосковье)

московская областная дума

единый день голосования в россии — 2023

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Все 3940 избирательных участков Подмосковья, где пройдет голосование за кандидатов в губернаторы, открылись, сообщили в телеграм-канале Мособлизбиркома. "В Московской области открылись все избирательные участки. В Подмосковье в 8.00 открылось 3940 избирательных участков", - отметили в сообщении. По данным ведомства, в Единый день голосования в Подмосковье пройдут выборы губернатора Московской области, а также дополнительные выборы депутата Московской областной Думы по Пушкинскому одномандатному округу №17 и выборы депутатов советов депутатов в 10 городских округах Подмосковья.

https://ria.ru/20230908/moskva-1894889837.html

московская область (подмосковье)

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

политика, московская область (подмосковье), московская областная дума, единый день голосования в россии — 2023