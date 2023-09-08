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В Подмосковье открылись все избирательные участки - РИА Новости, 08.09.2023
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08:51 08.09.2023
https://ria.ru/20230908/podmoskove-1894890365.html
В Подмосковье открылись все избирательные участки
В Подмосковье открылись все избирательные участки - РИА Новости, 08.09.2023
В Подмосковье открылись все избирательные участки
Все 3940 избирательных участков Подмосковья, где пройдет голосование за кандидатов в губернаторы, открылись, сообщили в телеграм-канале Мособлизбиркома. РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T08:51
2023-09-08T08:51
политика
московская область (подмосковье)
московская областная дума
единый день голосования в россии — 2023
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Все 3940 избирательных участков Подмосковья, где пройдет голосование за кандидатов в губернаторы, открылись, сообщили в телеграм-канале Мособлизбиркома. "В Московской области открылись все избирательные участки. В Подмосковье в 8.00 открылось 3940 избирательных участков", - отметили в сообщении. По данным ведомства, в Единый день голосования в Подмосковье пройдут выборы губернатора Московской области, а также дополнительные выборы депутата Московской областной Думы по Пушкинскому одномандатному округу №17 и выборы депутатов советов депутатов в 10 городских округах Подмосковья.
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политика, московская область (подмосковье), московская областная дума, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Московская область (Подмосковье), Московская областная дума, Единый день голосования в России — 2023
В Подмосковье открылись все избирательные участки

В Подмосковье открылись все 3940 избирательных участков

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкГолосование на выборах
Голосование на выборах - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Голосование на выборах. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Все 3940 избирательных участков Подмосковья, где пройдет голосование за кандидатов в губернаторы, открылись, сообщили в телеграм-канале Мособлизбиркома.
"В Московской области открылись все избирательные участки. В Подмосковье в 8.00 открылось 3940 избирательных участков", - отметили в сообщении.
По данным ведомства, в Единый день голосования в Подмосковье пройдут выборы губернатора Московской области, а также дополнительные выборы депутата Московской областной Думы по Пушкинскому одномандатному округу №17 и выборы депутатов советов депутатов в 10 городских округах Подмосковья.
Плакат с информацией о выборах мэра Москвы - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
Горизбирком сообщил о ходе голосования на выборах мэра Москвы
08:47
 
ПолитикаМосковская область (Подмосковье)Московская областная думаЕдиный день голосования в России — 2023
 
 
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