https://ria.ru/20230908/podmoskove-1894890365.html
В Подмосковье открылись все избирательные участки
В Подмосковье открылись все избирательные участки - РИА Новости, 08.09.2023
В Подмосковье открылись все избирательные участки
Все 3940 избирательных участков Подмосковья, где пройдет голосование за кандидатов в губернаторы, открылись, сообщили в телеграм-канале Мособлизбиркома. РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T08:51
2023-09-08T08:51
2023-09-08T08:51
политика
московская область (подмосковье)
московская областная дума
единый день голосования в россии — 2023
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Все 3940 избирательных участков Подмосковья, где пройдет голосование за кандидатов в губернаторы, открылись, сообщили в телеграм-канале Мособлизбиркома. "В Московской области открылись все избирательные участки. В Подмосковье в 8.00 открылось 3940 избирательных участков", - отметили в сообщении. По данным ведомства, в Единый день голосования в Подмосковье пройдут выборы губернатора Московской области, а также дополнительные выборы депутата Московской областной Думы по Пушкинскому одномандатному округу №17 и выборы депутатов советов депутатов в 10 городских округах Подмосковья.
https://ria.ru/20230908/moskva-1894889837.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, московская область (подмосковье), московская областная дума, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Московская область (Подмосковье), Московская областная дума, Единый день голосования в России — 2023
В Подмосковье открылись все избирательные участки
В Подмосковье открылись все 3940 избирательных участков