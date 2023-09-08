https://ria.ru/20230908/perm-1894887626.html

Пермь накрыл сильный туман

Пермь накрыл сильный туман - РИА Новости, 08.09.2023

Пермь накрыл сильный туман

Пермь утром накрыл сильный туман, атмосферное явление можно наблюдать в центре и на окраинах города. РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T08:10

2023-09-08T08:10

2023-09-08T09:14

пермь

погода

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ПЕРМЬ, 8 сен - РИА Новости. Пермь утром накрыл сильный туман, атмосферное явление можно наблюдать в центре и на окраинах города. Как передаёт корреспондент РИА Новости, туман наблюдается в пятницу в центре и на окраинах города, по этой причине видимость на дорогах ранним утром была снижена. Это атмосферное явление не повлияло на работу местного аэропорта: на онлайн-табло нет изменений, все самолёты вылетели и прибыли по расписанию. Туманы в Пермском крае в ночное и утреннее время фиксируется уже несколько суток подряд с начала сентября. Фотографии туманного утра некоторые жители публикуют в соцсетях.

https://ria.ru/20230901/sezon-1893552508.html

пермь

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

пермь, погода