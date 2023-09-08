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Пермь накрыл сильный туман - РИА Новости, 08.09.2023
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08:10 08.09.2023 (обновлено: 09:14 08.09.2023)
https://ria.ru/20230908/perm-1894887626.html
Пермь накрыл сильный туман
Пермь накрыл сильный туман - РИА Новости, 08.09.2023
Пермь накрыл сильный туман
Пермь утром накрыл сильный туман, атмосферное явление можно наблюдать в центре и на окраинах города. РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T08:10
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пермь
погода
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ПЕРМЬ, 8 сен - РИА Новости. Пермь утром накрыл сильный туман, атмосферное явление можно наблюдать в центре и на окраинах города. Как передаёт корреспондент РИА Новости, туман наблюдается в пятницу в центре и на окраинах города, по этой причине видимость на дорогах ранним утром была снижена. Это атмосферное явление не повлияло на работу местного аэропорта: на онлайн-табло нет изменений, все самолёты вылетели и прибыли по расписанию. Туманы в Пермском крае в ночное и утреннее время фиксируется уже несколько суток подряд с начала сентября. Фотографии туманного утра некоторые жители публикуют в соцсетях.
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пермь, погода
Пермь, Погода
Пермь накрыл сильный туман

Пермь утром накрыл сильный туман

Туман в Перми
Туман в Перми
Туман в Перми
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 8 сен - РИА Новости. Пермь утром накрыл сильный туман, атмосферное явление можно наблюдать в центре и на окраинах города.
Как передаёт корреспондент РИА Новости, туман наблюдается в пятницу в центре и на окраинах города, по этой причине видимость на дорогах ранним утром была снижена. Это атмосферное явление не повлияло на работу местного аэропорта: на онлайн-табло нет изменений, все самолёты вылетели и прибыли по расписанию.
Туманы в Пермском крае в ночное и утреннее время фиксируется уже несколько суток подряд с начала сентября. Фотографии туманного утра некоторые жители публикуют в соцсетях.
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