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На Кусковской улице в Москве временно перекрыли движение автотранспорта - РИА Новости, 08.09.2023
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01:47 08.09.2023
https://ria.ru/20230908/perekrytie-1894871087.html
На Кусковской улице в Москве временно перекрыли движение автотранспорта
На Кусковской улице в Москве временно перекрыли движение автотранспорта - РИА Новости, 08.09.2023
На Кусковской улице в Москве временно перекрыли движение автотранспорта
Движение временно перекрыто на Кусковской улице на востоке Москвы из-за работы экстренных служб, сообщается в телеграм-канале столичного департамента... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T01:47
2023-09-08T01:47
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Движение временно перекрыто на Кусковской улице на востоке Москвы из-за работы экстренных служб, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта. Столичный главк МЧС в ночь на пятницу сообщил о пожаре на складе по адресу Кусковская улица, 26Б. В пресс-службе МЧС России уточнили, что склад загорелся на 800 квадратных метров, информации о пострадавших не поступало. "Движение по Кусковской улице частично перекрыто на время работы оперативных и экстренных служб", - говорится в сообщении. В ведомстве попросили выбирать пути объезда.
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москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
На Кусковской улице в Москве временно перекрыли движение автотранспорта

На Кусковской улице в Москве перекрыли движение из-за работы экстренных служб

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Машина скорой помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Движение временно перекрыто на Кусковской улице на востоке Москвы из-за работы экстренных служб, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.
Столичный главк МЧС в ночь на пятницу сообщил о пожаре на складе по адресу Кусковская улица, 26Б. В пресс-службе МЧС России уточнили, что склад загорелся на 800 квадратных метров, информации о пострадавших не поступало.
"Движение по Кусковской улице частично перекрыто на время работы оперативных и экстренных служб", - говорится в сообщении.
В ведомстве попросили выбирать пути объезда.
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