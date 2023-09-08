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На Кусковской улице в Москве временно перекрыли движение автотранспорта
На Кусковской улице в Москве временно перекрыли движение автотранспорта - РИА Новости, 08.09.2023
На Кусковской улице в Москве временно перекрыли движение автотранспорта
Движение временно перекрыто на Кусковской улице на востоке Москвы из-за работы экстренных служб, сообщается в телеграм-канале столичного департамента... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T01:47
2023-09-08T01:47
2023-09-08T01:47
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Движение временно перекрыто на Кусковской улице на востоке Москвы из-за работы экстренных служб, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта. Столичный главк МЧС в ночь на пятницу сообщил о пожаре на складе по адресу Кусковская улица, 26Б. В пресс-службе МЧС России уточнили, что склад загорелся на 800 квадратных метров, информации о пострадавших не поступало. "Движение по Кусковской улице частично перекрыто на время работы оперативных и экстренных служб", - говорится в сообщении. В ведомстве попросили выбирать пути объезда.
https://rsport.ria.ru/20230907/dtp-1894847636.html
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москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
На Кусковской улице в Москве временно перекрыли движение автотранспорта
На Кусковской улице в Москве перекрыли движение из-за работы экстренных служб