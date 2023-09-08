https://ria.ru/20230908/perekrytie-1894871087.html

На Кусковской улице в Москве временно перекрыли движение автотранспорта

На Кусковской улице в Москве временно перекрыли движение автотранспорта - РИА Новости, 08.09.2023

На Кусковской улице в Москве временно перекрыли движение автотранспорта

Движение временно перекрыто на Кусковской улице на востоке Москвы из-за работы экстренных служб, сообщается в телеграм-канале столичного департамента... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T01:47

2023-09-08T01:47

2023-09-08T01:47

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839668109_0:0:3386:1905_1920x0_80_0_0_2de552bda6285e485462864ae95ba77a.jpg

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Движение временно перекрыто на Кусковской улице на востоке Москвы из-за работы экстренных служб, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта. Столичный главк МЧС в ночь на пятницу сообщил о пожаре на складе по адресу Кусковская улица, 26Б. В пресс-службе МЧС России уточнили, что склад загорелся на 800 квадратных метров, информации о пострадавших не поступало. "Движение по Кусковской улице частично перекрыто на время работы оперативных и экстренных служб", - говорится в сообщении. В ведомстве попросили выбирать пути объезда.

https://rsport.ria.ru/20230907/dtp-1894847636.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия